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Истории из жизни

Похоронили живую

Много лет назад мой дядя, Степан Исаакович Никитченко, жил в глухой сибирской деревне Тайтурке, с женой Варварой и детьми Василием и Таисией. Мальцы росли друг за другом — пяти и трёх лет. А Варвара снова забеременела. Уж две недели ей оставалось до родов. Тяжёлой ношей себя не утруждала, но в лес наведывалась — он сразу за избой, рукой подать. Лето в разгаре, пора стояла самая ягодная. Да и грибочки после дождя должны пойти — вчера вон какая гроза бушевала.

По недосмотру Варвара наступила на оборванный электрический провод. Её насмерть шибануло током. Деревенские ребятишки пошли её искать и нашли бездыханной. В том глухом таёжном лесу не было даже медпункта. Несчастную принесли в избу. Родня рассуждала, как могла, о случившемся, обсуждали на уровне, как вывести ток из организма. Несколько дней не хоронили пострадавшую, ждали, вдруг всё-таки отойдёт. Но нет, не ожила Варвара. И хотя никаких следов разложения на её теле не было, решили хоронить.

Через день Степану во сне слышится голос: «Стёпа, откопай меня. Мне родить надо». Степан вскочил с кровати, заметался по избе сам не свой. Ночь на дворе, все спят. Надо было всполошить родню. Но не решился. На другую ночь слышит ту же мольбу жены. Пришлось поднять родню. Вооружились лопатами и пошли откапывать. Земля ещё не утрамбовалась, поэтому легко разрыли могилу, открыли крышку гроба и — боже милостивый! Варвара в гробу ожила.

При родах, видимо, искусала в кровь свои руки. Родила мальчика. И оба — мать и сын — задохнулись без воздуха. Лежали в неудобной позе. Даже мужики плакали.

Автор - Пелагея Ивановна Котенок.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:12
Вчера, 20:12 by PmariamПросмотров: 751Комментарии: 10
+14

Ключевые слова: Жена несчастный случай смерть похороны сны младенец погребенная заживо история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Mary3.11.
Вчера, 20:36
+3
Группа: Авторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 102
Ужасный конец мамы и ребёнка! Вообще в деревнях, если молния ударит, то землей засыпали. Я думаю, что удар электрическим током так же " выводится", как же местные не знали этот способ?
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:38
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1281|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 479
Такая фамилия — котёнок))
Я вот слышала, что беременные не так просто умирают. Организм включает все свои резервы, борется до последнего ради новой жизни. Двужильные они.
А во сне мужа и могла она звать, связь через плод сильная у них была. Зря мужчина перепугался поначалу.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Серебряная пуля
Вчера, 20:49
+4
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2356|-1)
Публикаций: 85
Комментариев: 5 608
Цитата: зелёное яблочко
Такая фамилия — котёнок))
Я вот слышала, что беременные не так просто умирают. Организм включает все свои резервы, борется до последнего ради новой жизни. Двужильные они.
А во сне мужа и могла она звать, связь через плод сильная у них была. Зря мужчина перепугался поначалу.

Зря хоронили, следов то разложения небыло, положили бы в склеп, были же сомнения. Ужас конечно.+++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#4 написал: conjure one
Вчера, 21:47
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5455|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 161
Страшней ситуации не придумаешь - очнуться в гробу под землей в кромешной темноте и с небольшим запасом воздуха. А тут ещё и роды... cold_sweat +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:15
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2277|-1)
Публикаций: 1 003
Комментариев: 8 254
Несколько дней не хоронили?????????? А потом решили похоронить??????????? А как определили, что померла ? Ну не совсем уж люди то в той деревушке тупые были я думаю. Фантастика на уровне Электроник вернулся, ( все помните фильм про двух братьев близнецов, один из которых Электроник)) ), но найти "кнопку" включения" не смогли и решили похоронить. А ребёночку вдумалось родиться и мамку пробудил и оживил, чтобы родила. Типа впала женщина от удара током в летаргический сон и никаких признаков жизни не выдавала. Ну в это ещё поверить можно, но как же ребёнок? О чём разговор господа? Может есть на сайте кто-то с медицинским образованием и разъяснит нам всем, могло такое чудо быть или это всё выдумка? Я лично под сомнением от этой истории.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#6 написал: Eulalia
Вчера, 22:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 273
Блин, в деревнях даж спать ложится опасно, проспал, будут думать что помер.
Печально всё это, конечно
Зарегистрирован: 11.05.2014
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 92
Много историй читала, что раньше летаргический сон принимали за смерть и хоронили людей. А как же зеркальце ко рту поднесенное?
Зарегистрирован: 22.05.2017
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:45
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2277|-1)
Публикаций: 1 003
Комментариев: 8 254
Цитата: Eulalia
Блин, в деревнях даж спать ложится опасно, проспал, будут думать что помер.
Печально всё это, конечно

Наоборот, в деревнях спать просто обалденно и спокойно)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#9 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 23:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 424
Дернуло меня это прочесть перед сном(( Думал, хоть тут будет счастливый конец... Бабка никакая не застрелила, как в другой истории, так и тут не лучше weary
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 01:00
0
Группа: Журналисты
Репутация: (675|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 396
Вот эта тема - роды в гробу, очень популярна,я не впервые читаю историю подобного плана.Ну очень неприятно и тяжело, мало того,что человек умер так ещё и ребёнок, и вообще вся эта ситуация,ужасно.
Плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
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