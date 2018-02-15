Похоронили живую

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:12

Pmariam Просмотров: 751 Комментарии: 10 +14 Вчера, 20:12 by

Много лет назад мой дядя, Степан Исаакович Никитченко, жил в глухой сибирской деревне Тайтурке, с женой Варварой и детьми Василием и Таисией. Мальцы росли друг за другом — пяти и трёх лет. А Варвара снова забеременела. Уж две недели ей оставалось до родов. Тяжёлой ношей себя не утруждала, но в лес наведывалась — он сразу за избой, рукой подать. Лето в разгаре, пора стояла самая ягодная. Да и грибочки после дождя должны пойти — вчера вон какая гроза бушевала.По недосмотру Варвара наступила на оборванный электрический провод. Её насмерть шибануло током. Деревенские ребятишки пошли её искать и нашли бездыханной. В том глухом таёжном лесу не было даже медпункта. Несчастную принесли в избу. Родня рассуждала, как могла, о случившемся, обсуждали на уровне, как вывести ток из организма. Несколько дней не хоронили пострадавшую, ждали, вдруг всё-таки отойдёт. Но нет, не ожила Варвара. И хотя никаких следов разложения на её теле не было, решили хоронить.Через день Степану во сне слышится голос: «Стёпа, откопай меня. Мне родить надо». Степан вскочил с кровати, заметался по избе сам не свой. Ночь на дворе, все спят. Надо было всполошить родню. Но не решился. На другую ночь слышит ту же мольбу жены. Пришлось поднять родню. Вооружились лопатами и пошли откапывать. Земля ещё не утрамбовалась, поэтому легко разрыли могилу, открыли крышку гроба и — боже милостивый! Варвара в гробу ожила.При родах, видимо, искусала в кровь свои руки. Родила мальчика. И оба — мать и сын — задохнулись без воздуха. Лежали в неудобной позе. Даже мужики плакали.Автор - Пелагея Ивановна Котенок.

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