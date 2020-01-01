Не ходите, детки, ночью в летний душ

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:06

Причина: Изменен раздел

RinaRed Просмотров: 55 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:06 by

Смех и грех, одним словом.Живем мы на югах в частном доме с родителями мужа. Соответственно, имеется уличный туалет и душ.Родители сюда приехали первыми и принялись за ремонт. Сколотили летний душ из того что было, а было это - старые межкомнатные деревянные двери. Было это уж давно, душ немного перекосило, доски размякли, в общем, напрашивается под снос.В жару он нереально спасал, так как местный водоканал не справлялся со своей работой, и в поливочный период в доме вода вообще не текла. Но нынче погода портит все планы, не хуже короновируса...В тот день стояла неимоверная жарища и духота до самого вечера, а потом пошел дождь с градом. Переждав буйство природы, пошлепала я до летнего душа, забрать гель для душа, ибо таскаю я его туда-сюда уже не первый раз за веселое начало лета.Света от одной сиротливой лампочки, в принципе, хватало, чтобы не провалиться в туалет, а душ задевал не на столько, на сколько бы хотелось в темноте. Типа, ночью никто же не моется, зачем там свет!?..Дверь душа открывается справа налево, и мой злосчастный гель стоял по левую руку. Потянулась, взяла и только было "намылилась" в дом, как зацепила боковым зрением тень в углу душевой. Учитывая, что туда и так мало света поступает, можно было бы списать на "показалось", но слишком эта тень не походила на обычную тень и имела копну волос.От того, что душ начинает косить в бок от полной воды бочки наверху, дверь сама собой закрылась, а я чесанула домой. Рассказала мужу. Сказал, привиделось, иди спать... Ну, я помылась и пошла спать. Вот и все.С утра разобрал меня смех. Видимо, там местные краказябры от короновируса прятались, или за своими дверьми пришли. Спишем на "показалось".

Ключевые слова: Дом темнота вечер душ авторская история

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