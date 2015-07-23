Потустороннее

Летяга Просмотров: 70 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:05 by

Звоночки, говорите, послышались? Это еще ничего, а вот когда на самом деле потусторонние звуки вокруг и не воображаемые? Ух, думала уже вещи в дурдом собирать...Наконец-то свершилось! Мы купили новый дом! Дом большой, хороший, с приличным участком в природном районе. Справа сосед только строится, слева тихая пожилая чета, за домом сосновый бор на несколько километров.Красота... Только не жили в нем пару лет - весь участок зарос дикой малиной и если к дороге еще по подъездной дорожке проехать можно, то к задней изгороди как говорится, только на тракторе.Итак, мы переехали. Я отмываю следы предыдущих хозяев, распаковываюсь, расставляюсь. Муж вооружился мачете и газонокосилкой и вгрызается в "джунгли за окном". Благо на улице начало апреля, растительность еще не густая, змеи еще не проснулись, а диких животных издалека увидеть можно. Вот именно, в нашей местности водятся дикие животные: олени, кабаны, койоты и другие, помельче, а так же три-четыре вида ядовитых змей. Не очень приятное соседство, но оно компенсируется необыкновенным пейзажем и кристальным воздухом.Ну так вот, я отвлеклась. Муж у меня работает. Я также работаю полный рабочий день и параллельно учусь в универе на вечернем. Оба устаем, к тому же этот переезд свободного времени на отдых не добавил, кто переезжал - тот знает. Но к вечеру попозже все же нашли время посидеть на заднем крыльце с бутылочкой пивка. Сидим, значит, на звезды любуемся, ночные звуки слушаем, пивасик посасываем. Лепота... После города, хайвея за окном, накуренных негров с их рэпом - ну просто рай на земле!Внезапно мое ухо ловит отдаленные звуки музыки со стороны леса. Спрашиваю мужа - он ничего не слышит. Но он в аэропорту в ангарах работает, поэтому слух у него несколько ослаблен, это мы уже давно выяснили. Слышу опять. Причем не постоянно, а так как будто ветерком доносит, и музыка не современная, а больше классика, но точно не разберешь, так как непонятно даже на самом деле ли слышится или глюки уже от постоянных перегрузок и недосыпу.На следующий день захожу в Гугл карты - так и есть - за домом сплошной лес на много км. Ну не может там быть музыки! Даже туристы не могут быть, так как лес частный и просто так туда не зайдешь. Ну да ладно, послышалось наверное. Работа, учеба, переезд - усталость взяла свое. Домой приехала, послушала, ничего не услышала. Ну и слава Богу.В ближайшие выходные опять посиделки в ночной тиши. Блин! Опять музыка, даже, вроде "Отель Калифорния" слышится. Муж опять ничего. Тут уже жутко стало. В воскресенье к соседям слева зашли, типа познакомиться. У них дом на уровне с нашим, за домом сад на метров 300, хорошие, тихие люди.Про наших прежних жильцов говорить не захотели, отговорились, мол не их это дело. А мне все больше плохеет и плохеет, уже и про приведения думается, не даром же в доме долго не жили, и соседи рассказывать что случилось не хотят...Так проходит все весна, лето, осень. Я к звукам привыкла. В инете вычитала, что если визуальные галлюцинации еще могут быть от усталости, то аудио - первейший признак шизофрении. Вспомнила, что у меня тридесятая тетушка от шизки повесилась. Расстроилась, начала глубоко задумываться о смысле жизни... Народу про звуки старалась не говорить, да их никто и не слышал. К слову сказать, что и я их не всегда слышала, а только ближе к ночи, когда уставала сильней. Зато уж тогда целые концерты, почти на заказ, бывали. Даже незнакомые песни. Последние вообще в тупик ставили, навевали на мысли о неисследованных потенциалах человеческого мозга и так далее.А потом пришла зима. За 9 месяцев муж наконец почти везде расчистил, пробился к концу участка и соорудил там огромное кострище. И в рождественскую ночь мы с друзьями устроили 3-х этажный пионерский костер в сопровождении шампанского, пива и чего покрепче. Потом долго сидели и смотрели на тлеющие угли. И тут, о чудо, музыку услышали все! Так же тихо, но намного явственнее и даже с голосом DJ-я в перерывах! Под пьяную лавочку пробрались в соседский сад и в самом дальнем углу нашли что-то типа скворечника с радио внутри. Сволочи соседи включали его на ночь отпугивать диких животных.Гады!!! Девять месяцев! Девять долгих месяцев я слушала это! Уже привыкла и смирилась. Поставила себе диагноз и жалела себя. Мое отношение к миру кардинально изменилось, самооценка угрожающе понизилась - куда уж мне, ведь я больной человек. Я морально готовилась к встрече с психиатром. Боль, обида и мечта когда-нибудь расслабиться, а вдруг еще не все так плохо, может и пронесет?Конечно тут же радость сразу и сопли одновременно - я здорова! Готова передушить соседей от злости и друзей от счастья. Спасибо тебе, дорогой мой муж, что мы смогли попасть сюда, спасибо, друзья, что не струсили залезть на чужую территорию, спасибо, Рождество, за костер и пиво, которое добавило жажды приключений. Спасибо, Господи, что не дал мне свихнуться преждевременно. Я здорова! Я свободна!!!Автор - Веселый робот.

Ключевые слова: Дом переезд музыка ночь соседи рождество радио

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