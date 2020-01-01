Хорошая девочка

Хорошая девочкаСплю я, значится, как и положено, в субботу утром. Вдруг просыпаюсь с каким-то чувством страха, в полудреме осматриваюсь по сторонам: еще толком не рассвело, время около 8 утра.
И слышу я дивную песню, которую исполняет детский голос, причем в непосредственной близости от меня. Так как я живу один, то я незамедлительно знатно охренел и запаниковал. Сначала подумал, что показалось, но нет - прислушался, и правда поёт какая-то маленькая девочка. На этом месте меня прошиб холодный пот, потому что пела она в лучших традициях фильмов ужасов: мелодично так, медленно, грустно. Звук доносился со стороны входной двери. Я подошел к двери и посмотрел в глазок - там стояла мелкая девчонка и пела песню, как-то криповато глядя но мою дверь. Оделся я, значит, открыл дверь (не без труда, признаюсь честно):
- Девочка, ты чего тут делаешь?
- Я папу жду, мы опаздываем, а он обувается долго.
Оказалось, что это соседи сверху. Видимо, они куда-то собирались, а дочка таким образом коротала время пока отец обувался. Но моей психике это, конечно, уже вряд ли поможет)
P.S.: квартира небольшая, а дверь, будь она неладна, обычная металлическая (есть вторая дверь ПВХ, которую я забываю закрывать)
Автор - Mambatron.
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Сегодня, 11:57 by Light_a_darkПросмотров: 53Комментарии: 0
Ключевые слова: Пение дверь девочка испуг