Хорошая девочка

Light_a_dark Просмотров: 53 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:57 by

Сплю я, значится, как и положено, в субботу утром. Вдруг просыпаюсь с каким-то чувством страха, в полудреме осматриваюсь по сторонам: еще толком не рассвело, время около 8 утра.И слышу я дивную песню, которую исполняет детский голос, причем в непосредственной близости от меня. Так как я живу один, то я незамедлительно знатно охренел и запаниковал. Сначала подумал, что показалось, но нет - прислушался, и правда поёт какая-то маленькая девочка. На этом месте меня прошиб холодный пот, потому что пела она в лучших традициях фильмов ужасов: мелодично так, медленно, грустно. Звук доносился со стороны входной двери. Я подошел к двери и посмотрел в глазок - там стояла мелкая девчонка и пела песню, как-то криповато глядя но мою дверь. Оделся я, значит, открыл дверь (не без труда, признаюсь честно):- Девочка, ты чего тут делаешь?- Я папу жду, мы опаздываем, а он обувается долго.Оказалось, что это соседи сверху. Видимо, они куда-то собирались, а дочка таким образом коротала время пока отец обувался. Но моей психике это, конечно, уже вряд ли поможет)P.S.: квартира небольшая, а дверь, будь она неладна, обычная металлическая (есть вторая дверь ПВХ, которую я забываю закрывать)Автор - Mambatron.

Ключевые слова: Пение дверь девочка испуг

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