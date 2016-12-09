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Несерьезные истории

Девочка в лесу

Пару лет назад произошла со мной забавная история. По осени ходила за грибами. Так получилось, что собака осталась дома т.к. сильно поранила лапу, идти одной было непривычно и не комфортно, все таки собака - это очень чуткие уши и глаза, да и охранник, но ничего не поделаешь, собака болела, а лес манил. День был пасмурный. Я так увлеклась сбором опят, что не заметила, что кто-то подошел сзади. Меня окликнул детский голос. От неожиданности я чуть не взвизгнула и подпрыгнула на 2 метра. Около меня стояла девочка лет 6-7. Что я пережила в тот момент, сказать трудно. Куча вопросов в голове проскакали стадом оленей. Что ребенок один делает в лесу? Почему девочка молчит и так странно на меня смотрит? В голове проскакало второе стадо - это были все страшилки и фильмы ужасов, где маленькие девочки являются исчадием ада. Сердце упало в пятки.
Девочка сказала, что потеряла своих. Оказалось, что они классом приехали в поход из города и она отстала от класса и потерялась. Я выдохнула. Здравый рассудок вернулся, тем более, что к нам уже направлялись 2 женщины, видимо учителя. Девочка побежала к ним. А я осознала всю тупость ситуации. Маленькая девочка в лесу меня напугала больше, чем 2х метровый мужик-охотник с ружьем. А стояла и молчала она наверное из-за моей дебильной реакции на ее появление.
Вывод: с мистикой надо завязывать, чтобы самой не пугаться и людей не пугать.
Сегодня, 08:59 by Юлия РысьПросмотров: 26Комментарии: 1
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Ключевые слова: лес ребенок страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 11:07
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Маленькая девочка в лесу меня напугала больше, чем 2х метровый мужик-охотник с ружьем.

Конечно, мужик с ружьем в лесу это понятно и что он может сделать тоже более-менее ясно, а вот на что горазд адский выползень в облике девочки представлять можно долго и в красках))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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