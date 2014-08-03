Материализация чувственных идей

ninikka Просмотров: 5 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:59 by

Эта предновогодняя история случилась лет 6 назад. В ней почти нет мистики, но я надеюсь, что она поднимет всем немного настроение.Наш директор весьма своеобразный человек. Никто и никогда не слышал от него слово «нет».Но это вовсе не означает, что все пожелания и капризы сотрудников исполнялись в мгновения ока. Правильнее было бы заметить, что добиться подтверждения делом директорского «да» было очень непросто.Одним словом, жил наш весельчак и балагур Сергей Витальевич по принципу: «обещать не значит жениться».И работала в нашем экономическом отделе весьма экстравагантная особа: Инесса. Бывшая выпускница художественного училища, не нашедшая своего места среди художественного бомонда, а потому переквалифицировавшаяся в бухгалтера.Инесса еще помнила организации СССР с их тринадцатыми зарплатами, прогрессивками и премиями к праздникам. И поэтому упорно, хотя и безуспешно начинала осаду Сергея Витальевича где-то за месяц до события.После очередного директорского «да» она с горящими глазами влетала в бухгалтерию с криком:- Нам всем будет премия! Он мне обещал!Иногда эта наивная женщина даже задерживалась до самого позднего вечера в сокращенный предпраздничный день, т.к. на вопрос: «а где же обещанная премия?» опять не прозвучало «нет».Справедливости ради нужно заметить, что если кто из нас и заслуживал премию, так это Инесса. Зарплата у нее была весьма посредственная, а обязанностей и ответственности - выше крыши.И вот однажды утром, зайдя в открытую дверь директорского кабинета, и не обнаружив там Сергея Витальевича, Инесса уже собралась выйти, как ее взгляд задержался на рабочем столе. На нем лежал большой белый конверт, на котором черным маркером директорской рукой было начертано: ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ЛУЧШЕМУ СОТРУДНИКУ Прокапчуку Е.А.Премия! Прокапчуку! Этому бездельнику, который фактически перешел на домашний режим работы, появляется в офисе пару раз в неделю на два часа!У Инессы от обиды и несправедливости просто разум помутился. Она схватила черный маркер, который валялся тут же на столе и нарисовала в несколько точных штрихов на конверте под надписью…да, да, именно, тот жизненноважный орган, который заслуживал вместо премии, по ее мнению, Женька Прокапчук.Пулей влетев в наш отдел, Инесса еще несколько секунд осознавала содеянное, после чего, мелко стуча зубами, попросила меня выйти с ней в коридор. Там и поведала мне о своем преступлении.Сергей Витальевич, конечно, мужик с юмором. Но проступок Инессы, мягко говоря, не вписывался ни в какие берега, и как к этому отнесется наш босс, предсказать невозможно.Выждав минут 10, я решила сходить на разведку, прихватив для порядка срочные бумаги на подпись.Сергея Витальевича я застала, сосредоточенно изучающего рисунок на конверте. Дальше с его слов.- Представляешь, приходит ко мне этот бездельник Прокапчук с утра пораньше и начинает втирать, дескать, он единственный из всех продажников выполнил и перевыполнил план, дожал жирного клиента, которого с лета обрабатывал, и теперь ему положена премия и отпуск на Мальдивах.- Я слушаю, киваю, а сам думаю: «Хрен тебе, а не Мальдивы, хрен тебе, а не Мальдивы!» Да так увлекся, что даже такт стал ручкой по столу отбивать.Прокапчук, думает, что это я ему аплодирую, и еще сильнее якает.Я достаю из стола вот этот конверт, пишу на нем маркером вот эту надпись, показываю Прокапчуку и обещаю вручить его 31 декабря при всем честном народе.- Сергей Витальевич, а хрен-то Вы зачем нарисовали? Прокапчук не обиделся на это?- Да не рисовал я! В том-то и дело! Ты это можешь как-то объяснить?Я, с трудом сдерживая смех, с умным видом произнесла:- Материализация чувственных идей, Сергей Витальевич!p.s. А премию в том году мы все-таки получили)

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