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Несерьезные истории

Наливай самогончика, раз звал

Об этой истории мне когда-то давно рассказала моя бабушка. В лесу, недалеко от деревни, где она родилась и выросла, находилась заброшенная могила.

В те, ещё довоенные, годы бабуля была сопливой девчонкой-малолеткой. Взрослые люди говорили, что в ней захоронен какой-то колдун-язычник. Когда-то здесь жила целая община этих староверцев, которые затем куда-то перекочевали. Но сам их колдун умер к этому времени, и его соплеменники предали тело земле прямо в лесу.

Местные жители тревожить власти по этому поводу не стали. Ну, похоронили покойного не на кладбище. Но ведь могила никому не мешает. Поэтому на неё внимание и не обращали.

В самой же деревне жил Васька-тракторист - весёлый балагур, который мог по-пьяни и начудить всякого разного. И вот, как-то он с компанией друзей возвращался из леса, куда они ходили по грибы.

Ну и вспомнили они про это захоронение, и решили посмотреть на него. А Васька, будучи навеселе, стал выпендриваться, обращаясь к мертвецу: "Эй, колдун, слышишь меня? Приходи в гости, самогончика попьём". В общем, нашутилась пьяная молодёжь вволю и пошла по домам.

А когда наступила ночь, Васька пошёл, как обычно, спать на сеновал. Зарылся в сено в самом углу, что только нос торчит, и спит себе мирно. В темноте его так просто и не заметишь. И вот, говорит он, что проснулся оттого, что услышал кого-то в сарае.

Затаился, не шевелится, прислушивается. Деревня была спокойной, и лиходеи туда не наведывались. Родителям среди ночи туда идти незачем. Может, волк или лиса забрели в поисках домашней живности. И вдруг послышался голос: "Ну, угощай самогончиком, раз звал".

Парня нашли утром, забившегося в угол сарая в полубезумном состоянии и поседевшего. Когда его привели в чувство, с помощью этого самого пресловутого самогончика, он рассказал родителям обо всём.

Слух о ночном происшествии, конечно, облетел сразу всю деревню, и тут внезапно дед-знахарь, Митя, пришёл в гости к озорнику.

Он и сказал Ваське, что это он напугал сорванца, чтобы тот не осквернял больше покой умерших. Увидел он случайно, проходя мимо, после сбора луговых трав, что вытворяют безбожники у могилы, и решил проучить. Родители парня взъерепенились на старика, что чуть дураком сына не сделал.

А он же, отозвав их в сторонку, ответил им с глазу на глаз, что наврал Ваське про себя, чтобы успокоился тот. А затем позвал негодующих родителей с собой к могиле колдуна. Около неё он сказал им просить прощения за Ваську. А сам же установил там новый деревянный крест, что захватил с собой, в знак уважения к умершему.

Родителям же наказал, чтобы вразумили своё чадо, пока не накликал на себя беду. Ту могилу через какое-то время снесли, а останки покойного перезахоронили на кладбище. Кто потревожил сладкий сон Васьки в ту ночь - до сих пор неизвестно. Он же сам через год переехал жить в город.

Автор - Алексей Садков.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лес могила колдуна деревня Васька-тракторист ночь сеновал голос знахарь крест

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