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Истории из жизни

Деревенская история

Я деревенская. До мозга костей деревенская. Родилась, выросла, живу в деревне. И даже немножко горжусь этим и люблю своё село. Городским жителям этого не понять (как, впрочем, не понять и нам все прелести городской жизни). Мы - два разных мира. Две вселенные. И это здорово.

Деревенская жизнь - она особенная: работа и заботы другие, нежели в городе. Жизнь размеренная, спокойная, тихая. Любое событие, даже малозначительное, - сенсация. Нам кажется каким-то далеким и несущественным то, что происходит в большом мире.
Нет, мы смотрим новости и Интернет у нас есть (как в бородатом анекдоте: вышел на улицу - никого, зашел в ОК - оба! Все здесь). Но живем своими проблемами и заботами. Деревенские жители "простодырые", наивные и хитрючие необыкновенно. Мы верим в приметы и разную мистику.

Никогда не забуду, как бабуля рассказывала разные истории. Расскажу и я. А правда это или вымысел - решать вам.
Собрались как-то раз ребятишки за клубяной, а Ваське нельзя - с сестренкой маленькой водится. А жуть как хочется в лес. Посадил он Анютку в тележку, из старого ящика сделанную, и рванул вслед за ребятами.
В лесу Анютку уснула в тенёчке, а ребята так увлеклись сбором ягод, что забыли про неё. А когда спохватились, тележка-то перевернута, Анютки нет нигде. Васька в слезы: как без сестренки домой показаться?!
До самого вечера по лесу аукались, голоса охрипли, а сестра как под землю провалилась. Вдруг слышат шаги и плач, мужик идет знакомый - дядя Пахом. И Анютка у него на руках зареванная. Ох и всыпал он ребятам по первое число, да и дома порядком досталось Ваське от матери. Славно тогда отцовский ремень по тощей Васькиной попе погулял. А он что? Виноват - получи.
Утром мать Ваську в магазин отправила, а у дома Пахома толпа - умер он третьего дни.

Вот такая петрушка... Хотите - верьте, хотите - нет...
Анютка сама уже бабушка, а Васька помер давно.
Автор - mamakerova.
Источник.
Вчера, 18:34 by LynxПросмотров: 771Комментарии: 19
+6

Ключевые слова: Дети лес пропажа покойник

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Комментарии

#1 написал: Ерема
Вчера, 18:51
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Так он ведь умер на момент встречи в лесу 2 дня назад, разве не так? Как этого дети не знали-то?
Зарегистрирован: 29.06.2018
#2 написал: Космонасть
Вчера, 19:03
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (649|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 342
Просто две цитаты из текста
Любое событие, даже малозначительное, - сенсация.


Утром мать Ваську в магазин отправила, а у дома Пахома толпа - умер он третьего дни.


А до этого два дня в магазин не ходили? Не проходили мимо его дома?
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#3 написал: Lynx
Вчера, 19:14
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3710|0)
Публикаций: 479
Комментариев: 2 147
Цитата: Космонасть
Просто две цитаты из текста
Любое событие, даже малозначительное, - сенсация.


Утром мать Ваську в магазин отправила, а у дома Пахома толпа - умер он третьего дни.


А до этого два дня в магазин не ходили? Не проходили мимо его дома?


Могли родственники не сказать. Сенсация сенсацией, но не всегда пролетает стремительно. Я, когда маленькая была, узнала, что сосед через улицу умер, только через два дня. Толпа собралась на третий день там. Такое бывает.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#4 написал: Ерема
Вчера, 19:24
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: Lynx
Цитата: Космонасть
Просто две цитаты из текста
Любое событие, даже малозначительное, - сенсация.


Утром мать Ваську в магазин отправила, а у дома Пахома толпа - умер он третьего дни.


А до этого два дня в магазин не ходили? Не проходили мимо его дома?


Могли родственники не сказать. Сенсация сенсацией, но не всегда пролетает стремительно. Я, когда маленькая была, узнала, что сосед через улицу умер, только через два дня. Толпа собралась на третий день там. Такое бывает.
Да в деревне даже если курица чихнет - всем уже известно). Там ведь, когда приезжаешь даже из города после долгого отсутствия, столько нового сразу про всех узнаешь еще на подходе, в т.ч. и про себя.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#5 написал: Lynx
Вчера, 19:26
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3710|0)
Публикаций: 479
Комментариев: 2 147
Цитата: Ерема
Цитата: Lynx
Цитата: Космонасть
Просто две цитаты из текста
Любое событие, даже малозначительное, - сенсация.


Утром мать Ваську в магазин отправила, а у дома Пахома толпа - умер он третьего дни.


А до этого два дня в магазин не ходили? Не проходили мимо его дома?


Могли родственники не сказать. Сенсация сенсацией, но не всегда пролетает стремительно. Я, когда маленькая была, узнала, что сосед через улицу умер, только через два дня. Толпа собралась на третий день там. Такое бывает.
Да в деревне даже если курица чихнет - всем уже известно). Там ведь, когда приезжаешь даже из города после долгого отсутствия, столько нового сразу про всех узнаешь еще на подходе, в т.ч. и про себя.


Я сама из деревни.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#6 написал: Ерема
Вчера, 19:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: Lynx
Цитата: Ерема
Цитата: Lynx
Цитата: Космонасть
Просто две цитаты из текста
Любое событие, даже малозначительное, - сенсация.


Утром мать Ваську в магазин отправила, а у дома Пахома толпа - умер он третьего дни.


А до этого два дня в магазин не ходили? Не проходили мимо его дома?


Могли родственники не сказать. Сенсация сенсацией, но не всегда пролетает стремительно. Я, когда маленькая была, узнала, что сосед через улицу умер, только через два дня. Толпа собралась на третий день там. Такое бывает.
Да в деревне даже если курица чихнет - всем уже известно). Там ведь, когда приезжаешь даже из города после долгого отсутствия, столько нового сразу про всех узнаешь еще на подходе, в т.ч. и про себя.


Я сама из деревни.

Тогда странно...
Зарегистрирован: 29.06.2018
#7 написал: Lynx
Вчера, 19:36
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3710|0)
Публикаций: 479
Комментариев: 2 147
Цитата: Ерема
Тогда странно...


Вы еще учитывайте то, что страна большая, деревни разные, характеры разные. Например, в нашей деревне все сплоченные. Никаких гопников не расхаживает, очень мало алкоголиков, все дружные, треплются мало, а чуть 30 километров поодаль - там деревня другая - каждый пук твой обсуждают. Так что... смотря какие люди.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#8 написал: Ерема
Вчера, 19:51
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: Lynx
деревни разные, характеры разные.

Ну, у нас нечто среднее: и хороших людей немало, а за то есть и такие, которые знают о тебе абсолютно все, чего даже и не знаешь о себе, и так и стремятся со всеми поделиться; наверное, иначе просто уснуть не смогут).
Зарегистрирован: 29.06.2018
#9 написал: Asheera
Вчера, 20:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (174|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 534
Цитата: Ерема
Цитата: Lynx
деревни разные, характеры разные.

Ну, у нас нечто среднее: и хороших людей немало, а за то есть и такие, которые знают о тебе абсолютно все, чего даже и не знаешь о себе, и так и стремятся со всеми поделиться; наверное, иначе просто уснуть не смогут).

Ахахах, я в проектном институте серьезном работала, так вот сотрудницы-кумушки из другой мастерской мне выдали, когда я за чертежами к ним пришла: "хорош врать, стерва, что москвичка: всё мы про тебя знаем, из Рязани приехала, разведёнка, с двумя детьми больными, хахаля себе ищешь тут!"
На мой вопрос: "WTF?????" 466 ответ: "это ты другим заливай, а мы тебя насквозь видим!!!!"
Хорошо, что мне больше не приходилось с этими курицами сталкиваться по работе...
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#10 написал: Космонасть
Вчера, 20:04
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (649|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 342
Цитата: Lynx
Цитата: Ерема
Тогда странно...


Вы еще учитывайте то, что страна большая, деревни разные, характеры разные. Например, в нашей деревне все сплоченные. Никаких гопников не расхаживает, очень мало алкоголиков, все дружные, треплются мало, а чуть 30 километров поодаль - там деревня другая - каждый пук твой обсуждают. Так что... смотря какие люди.

Юль, это у тебя не деревня, а утопическая идиллия какая-то)) хорошо приезжать в такую деревню. Большинство же не так живут,увы.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#11 написал: Ерема
Вчера, 20:04
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: Asheera
мы тебя насквозь видим!!!!

Пусть врачи-рентгенологи нервно курят за своим аппаратом).
Зарегистрирован: 29.06.2018
#12 написал: Asheera
Вчера, 20:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (174|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 534
Цитата: Ерема
Цитата: Asheera
мы тебя насквозь видим!!!!

Пусть врачи-рентгенологи нервно курят за своим аппаратом).

Да уж)
Как в деревне, так и в коллективе один стереотип преобладает поведенческий. С работы можно уйти, из деревни переехать сложнее...
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#13 написал: Ерема
Вчера, 20:10
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: Asheera
С работы можно уйти, из деревни переехать сложнее...

Деревня-то от тебя не уедет wink
Зарегистрирован: 29.06.2018
#14 написал: Космонасть
Вчера, 20:42
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (649|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 342
Цитата: Asheera
Цитата: Ерема
Цитата: Lynx
деревни разные, характеры разные.

Ну, у нас нечто среднее: и хороших людей немало, а за то есть и такие, которые знают о тебе абсолютно все, чего даже и не знаешь о себе, и так и стремятся со всеми поделиться; наверное, иначе просто уснуть не смогут).

Ахахах, я в проектном институте серьезном работала, так вот сотрудницы-кумушки из другой мастерской мне выдали, когда я за чертежами к ним пришла: "хорош врать, стерва, что москвичка: всё мы про тебя знаем, из Рязани приехала, разведёнка, с двумя детьми больными, хахаля себе ищешь тут!"
На мой вопрос: "WTF?????" 466 ответ: "это ты другим заливай, а мы тебя насквозь видим!!!!"
Хорошо, что мне больше не приходилось с этими курицами сталкиваться по работе...

Женщины почувствовали конкуренцию laughing у них видимо с хахалями совсем туго)
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#15 написал: Lynx
Вчера, 20:52
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3710|0)
Публикаций: 479
Комментариев: 2 147
Цитата: Космонасть
Цитата: Lynx
Цитата: Ерема
Тогда странно...


Вы еще учитывайте то, что страна большая, деревни разные, характеры разные. Например, в нашей деревне все сплоченные. Никаких гопников не расхаживает, очень мало алкоголиков, все дружные, треплются мало, а чуть 30 километров поодаль - там деревня другая - каждый пук твой обсуждают. Так что... смотря какие люди.

Юль, это у тебя не деревня, а утопическая идиллия какая-то)) хорошо приезжать в такую деревню. Большинство же не так живут,увы.

Ну, мне повезло. У нас деревня зажиточная. И по старым временам тоже была зажиточной. Кормили заводы. Не было у людей причин кому-то завидовать и в рот глядеть. Не, не спорю, были свои идиоты. Я могу спокойно одна ночью деревню обойти вдоль и поперек, никто не пристанет. Нельзя по стереотипам судить абсолютно все)
Короче, райское место у меня. И в середине августа я туда еду)
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#16 написал: Космонасть
Вчера, 21:35
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (649|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 342
Цитата: Lynx
Цитата: Космонасть
Цитата: Lynx
Цитата: Ерема
Тогда странно...


Вы еще учитывайте то, что страна большая, деревни разные, характеры разные. Например, в нашей деревне все сплоченные. Никаких гопников не расхаживает, очень мало алкоголиков, все дружные, треплются мало, а чуть 30 километров поодаль - там деревня другая - каждый пук твой обсуждают. Так что... смотря какие люди.

Юль, это у тебя не деревня, а утопическая идиллия какая-то)) хорошо приезжать в такую деревню. Большинство же не так живут,увы.

Ну, мне повезло. У нас деревня зажиточная. И по старым временам тоже была зажиточной. Кормили заводы. Не было у людей причин кому-то завидовать и в рот глядеть. Не, не спорю, были свои идиоты. Я могу спокойно одна ночью деревню обойти вдоль и поперек, никто не пристанет. Нельзя по стереотипам судить абсолютно все)
Короче, райское место у меня. И в середине августа я туда еду)

Ну у меня - то никакой деревни никогда не было) и я не то чтобы сужу стереотипно именно про деревню, а скорей , в общем)) вон девушка выше рассказывает про институт внутри которого тоже маленькая деревня))
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#17 написал: Ерема
Вчера, 21:47
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: Космонасть
вон девушка выше рассказывает про институт внутри которого тоже маленькая деревня))

Многие коллективы могут носить статус маленькой деревни. Просто именно в некоторых деревнях из-за отсутствия разнообразия в событиях отдельные люди обсасывают все косточки всем происшествиям (как реальным, так и надуманным) подряд. А те коллективы, где у сотрудников нет личной жизни, мало чем отличаются.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#18 написал: Lynx
Вчера, 21:49
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3710|0)
Публикаций: 479
Комментариев: 2 147
Цитата: Космонасть
Цитата: Lynx
Цитата: Космонасть
Цитата: Lynx
Цитата: Ерема
Тогда странно...


Вы еще учитывайте то, что страна большая, деревни разные, характеры разные. Например, в нашей деревне все сплоченные. Никаких гопников не расхаживает, очень мало алкоголиков, все дружные, треплются мало, а чуть 30 километров поодаль - там деревня другая - каждый пук твой обсуждают. Так что... смотря какие люди.

Юль, это у тебя не деревня, а утопическая идиллия какая-то)) хорошо приезжать в такую деревню. Большинство же не так живут,увы.

Ну, мне повезло. У нас деревня зажиточная. И по старым временам тоже была зажиточной. Кормили заводы. Не было у людей причин кому-то завидовать и в рот глядеть. Не, не спорю, были свои идиоты. Я могу спокойно одна ночью деревню обойти вдоль и поперек, никто не пристанет. Нельзя по стереотипам судить абсолютно все)
Короче, райское место у меня. И в середине августа я туда еду)

Ну у меня - то никакой деревни никогда не было) и я не то чтобы сужу стереотипно именно про деревню, а скорей , в общем)) вон девушка выше рассказывает про институт внутри которого тоже маленькая деревня))

Уже прочитала) тогда не видела - мельком до тебя с телефона пролистала)
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#19 написал: Cupcake
Вчера, 22:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Я тоже с деревни))) в нашей парадной бабка умерла,так тоже не сразу обнаружили-сама она хорошенько закладывала,а сын в тюрьме...а так вообще добрая была.
Зарегистрирован: 23.07.2018
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