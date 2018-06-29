Деревенская история

Lynx Просмотров: 771 Комментарии: 19 +6 Вчера, 18:34 by

Я деревенская. До мозга костей деревенская. Родилась, выросла, живу в деревне. И даже немножко горжусь этим и люблю своё село. Городским жителям этого не понять (как, впрочем, не понять и нам все прелести городской жизни). Мы - два разных мира. Две вселенные. И это здорово.Деревенская жизнь - она особенная: работа и заботы другие, нежели в городе. Жизнь размеренная, спокойная, тихая. Любое событие, даже малозначительное, - сенсация. Нам кажется каким-то далеким и несущественным то, что происходит в большом мире.Нет, мы смотрим новости и Интернет у нас есть (как в бородатом анекдоте: вышел на улицу - никого, зашел в ОК - оба! Все здесь). Но живем своими проблемами и заботами. Деревенские жители "простодырые", наивные и хитрючие необыкновенно. Мы верим в приметы и разную мистику.Никогда не забуду, как бабуля рассказывала разные истории. Расскажу и я. А правда это или вымысел - решать вам.Собрались как-то раз ребятишки за клубяной, а Ваське нельзя - с сестренкой маленькой водится. А жуть как хочется в лес. Посадил он Анютку в тележку, из старого ящика сделанную, и рванул вслед за ребятами.В лесу Анютку уснула в тенёчке, а ребята так увлеклись сбором ягод, что забыли про неё. А когда спохватились, тележка-то перевернута, Анютки нет нигде. Васька в слезы: как без сестренки домой показаться?!До самого вечера по лесу аукались, голоса охрипли, а сестра как под землю провалилась. Вдруг слышат шаги и плач, мужик идет знакомый - дядя Пахом. И Анютка у него на руках зареванная. Ох и всыпал он ребятам по первое число, да и дома порядком досталось Ваське от матери. Славно тогда отцовский ремень по тощей Васькиной попе погулял. А он что? Виноват - получи.Утром мать Ваську в магазин отправила, а у дома Пахома толпа - умер он третьего дни.Вот такая петрушка... Хотите - верьте, хотите - нет...Анютка сама уже бабушка, а Васька помер давно.Автор - mamakerova.

Ключевые слова: Дети лес пропажа покойник

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