50 оттенков экзорцизма





Mrs.Owl Просмотров: 40 Комментарии: 3 0 Вчера, 22:47 by

- Святой отец, Вы действительно уже делали это?Григорий глубоко вздохнул, его соединенные ладони были прижаты к губам.- Нет, - батюшка приоткрыл глаза, - но попробовать стоит, верно?- Просто я впервые в такой ситуации, - молодой человек, понурив голову, продолжил, - она теперь не только беспрерывно Дом 2 смотрит... Ситуация стала хуже.- Что? - священнослужитель от растерянности выронил один из AirPodsов, - неужели?- Да, - парень поднял наушник и отдал батюшке, - теперь она поет про водицу и мало половин.- Ох, - Григорий потянул руки, разминая кисти, послышался хруст в костяшках его пальцев, - надеюсь, сегодня у них нет голосования, а то будет сложнее.Алексей вышел покурить, нервы играли чечетку под такт биения сердца. Осенний ветер разрывал спокойствие маленького города. Горожане, съежившись, шагали по своим делам. Молодой человек медленно затянул сигарету, его взгляд был направлен на крону высокого клена, на котором яро и не по-детски резвилась иволга. Еще неделю назад он и подумать не мог, что жизнь с его любимой может резко измениться. Задумавшись, парень и не заметил, как кончилась сигарета. Потушив ее, он вернулся в церковь.- С чего все началось, Алексей? - не отвлекаясь от телефона, уточнил Григорий.- Ну, если я не ошибаюсь, то с того, когда мы забыли заплатить за интернет, и она переключилась на телевизор. Особенно ее здоровье подкосил Воробьев (фамилия изменена) и званный ужин...- Их-их, - посмехнулся святой отец.- Неужели это смешно?- А? Что? Нет, Леш, просто тут мемчик смешной, зацени.- Вы издеваетесь, что ли?- Не смешно? Я же настроение просто хотел поднять, - батюшка пожал плечами и что-то начал набирать в поисковом поле Google.- Эм, что Вы делаете?- Гуглю как проводить обряд, заодно и отзывы почитаю.- Так, все, знаете, я передумал, как-нибудь сам разберусь, - юноша решительно направился к выходу, как вдруг за руку его схватил Григорий.- Алексей, я все понимаю, и всю серьезность Вашей ситуации, не переживайте, я обязательно помогу Вам и вашей любимой.Собрав нужные предметы для обряда, они направились в квартиру молодой пары. На улице уже значительно стемнело, дождь разогнал всех по домам, углам и подвалам. Леша снова закурил, его мысли были только о Веронике. Он представлял как, наконец, это все закончится, они поедут в их любимый кинотеатр, купят билеты на последний ряд, и на этот раз он не уснет.Спустя полчаса они были у нужного дома. В полной тишине они поднялись на третий этаж и, наконец, порог квартиры был позади. Наши герои сразу услышали разговор из гостиной:– Ты хочешь что-нибудь добавить? Есть что-то, чего бы ты делать не хотела?– Не знаю.– Что значит «не знаю»?– Я никогда ничего такого не делала.Мужчины переглянулись. Но беседа продолжалась.– Ну, когда ты занималась сексом, было ли что-то такое, что тебе не нравилось? Говори прямо, Анастейша. Мы должны быть честными друг с другом, иначе ничего не получится. Скажи мне!Вдруг священник резко толкает парня в плечо: "Спорим, это 50 оттенков серого?", - лицо Григория святилось от счастья, ведь он точно знал, что прав. Алексей лишь отмахнулся, и его глаза наполнились грустью, надежда на изгнание демона угасала с каждой минутой. Они тихонько прошли в сторону комнаты, где находилась девушка.- Слушай, - прервал их молчание батюшка, - может, ты сходишь и поговоришь с ней?- Что?! После этого фильма? Да она меня с потрохами сожрет! Демон сейчас полон сил, это вам не сумерки посмотреть!- Ну, знаешь, ты первую часть рассвета не смотрел, значит, - нахмуря брови, пробубнил Григорий.Пока мужчины перешептывались, комнату обволакивал диалог.– Ты готовила – я убираю со стола.– Очень демократично.– Да. Нехарактерно для меня. Когда я закончу, мы примем ванну.– Как скажешь.Каждая минута натягивала струны волнения все сильнее, медлить было нельзя. Молодой человек со священнослужителем резко врываются в гостиную, тем самым все внимание девушки было обращено на них. Вероника лежала на раскладном диване в обнимку с картонным Венцеславом. Ее брови нахмурились, злой взгляд ясно показывал, что такому визиту девушка не рада.- Леш, пора начинать! - трясущимися руками батюшка достал бутылку святой воды из пакета "Красно-Белое".- Пять литров? Пять литров святой воды?- Что? Акция! Я и гречки купил, можем сварить гречи заодно, - Григорий уже было направился в сторону кухни.- Так, начинайте! Вы обещали!- Святой отец! - вдруг крикнула девушка или то, что сидело в ней, - ты хочешь очистить меня?- Э-э... Да, как бы, - мужчина крепко сжимал в руке пакет с гречкой. «Эх, а ведь мог дома кушать сидеть», - думал он.- Давай, рискни! - и раздался такой громкий смех на всю квартиру, что пришлось прикрывать уши ладонями.Леша помог Григорию наполнить сосуд для освещения водой и подал кропило.- Боже всесильный и всемогущий! Даруй нам милостыню свою, - священник перекрестился и опрыскал девушку, - избави раба твоего от всякого зла лукавого и духа черного! Повелевай...- Старик, ну не выйдет! - девушка начала изворачиваться и кричать, - твои слова - водица, так не годится!- Продолжайте, святой отец! - прокричал парень.- Повелевай нечисти дьявольской, всем демонам и духам отступиться от тела мирского и души вечной раба Твоего, не властвовать телом его земным.- Ах-ах, ты разводил умело, но я не хотела разводиться, - тело девушки беспощадно тряслось и билось в судорогах.- Да уйдут духи лукавые от деяния рук Твоих. Во славу Твою и Сына единого Твоего, и Духа Твоего живого! - Григорий вновь окатил девушку святой водой.- Гриша! Так мало? Я же такая плохая! Грязная, да? - звериный взгляд отдернул мужчину от обряда.- Что?- Накажи меня! Я так плохо себя вела, - усмехнувшись, девушка нежно облизнула губы, расстегивая при этом пуговицы на пижаме.- Ну, ты плохая, конечно... - взгляд мужчины упал на оголенные ключицы Вероники.- Святой Отец! - упрек Леши не помог, поэтому он отдернул священника, - эй!- Он ревнует, - продолжала она, - смотри, смотри, как я хочу быть с тобой, Гриша, - расстегнутая рубашка вот-вот раскроет все то, что скрывала до этого.- Не слушайте ее, батюшка!- Иди ко мне, ты будешь счастлив со мною! - улыбка девушки могла лишь только напугать, а не пленить.Так, не стоит отвлекаться, главное - не вестись на провокацию! Нельзя! Иначе все дело может погореть. Батюшка продолжал читать текст с телефона:- Чтобы слуга твой избавился от всякого помысла бесовского, нес добро, жил..."По-по-поднял бабла!Стали другими дела,Стали считаться со мнойЗнают, кто теперь яПо-поднял бабла..."Черт, надо платить за отключение рекламы...Уловив момент, девушка набросилась на священника, ее ногти и зубы резко вонзились в шею мужчины. Еще секунда, и голова Григория резко отлетает в стену. Лешу настигла участь у входной двери. Вероника разорвала его на части, куски мяса разлетались в разные стороны, это продолжалось, пока крик не стих в квартире. Осознав, что с мужчинами покончено, девушка вновь уютно расположилась на диване. И комнату опять обволок диалог:– Все, я устала.– Ты меня выгоняешь, Анастейша?– Да.– Что ж, еще одно «впервые». Значит, ты сейчас не хочешь ничего обсуждать? Я имею в виду контракт.– Нет.– Как же мне хочется задать тебе хорошую трепку! Тебе бы стало намного лучше, и мне тоже.– Ты не имеешь права так говорить. Я еще ничего не подписала.Автор: я, миссис Совушка.

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