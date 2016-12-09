Призраки

Летяга Просмотров: 38 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:35 by

Я умер, кажется от остановки сердца. Врачи перестали бороться, часть ушла, в палате остался труп, один врач и я. Поднявшись к потолку, упёрся руками, чувство будто коснулся желе, вот так, сходу не пролететь, но если поднапрячься…— Йо, новичок!— А?Завертевшись на месте, заметил привидение стоящие в дверном проходе. Мужчина в тоге, с распущенными волосами. Я неловко подплыл к нему, ударился ногами об пол, ступни погрузились, точно в жидкий цемент.— Чёрт…оно теперь всегда так будет?— Не, со временем обвыкнешься и перестанешь замечать.Через нас прошёл врач, чувство неприятное, будто встал под работающий на полную кондиционер. Призрак протянул руку:— Григорий.— Максим.Рукопожатие оказалось крепким, внушающим. Я удивлённо посмотрел на ладонь, сжал кулак, медленно разжал. Григорий засмеялся хлопнул меня по плечу.— Что, удивлён? Ну давай, пошли отсюда. Неча о делах у трупа разговаривать о делах.Мы пошли по коридору, лавируя меж людей, спустились в подвал и через стену продавились в каморку со столом и парой стульев. Григорий сделал приглашающий жест и сам подал пример, усевшись на стул.— Ну вот, добро пожаловать в загробную жизнь.— Так это чистилище в преддверии страшного суда?— Что? Нет! Просто жизнь после смерти, не такая красочная и интересная, но и здесь есть свои плюсы. Но на твоём месте, я бы не стал лезть в женские душевые и стрип клубы.— Почему?— Ну дык, там… — Григорий красноречиво указал пальцем ниже пояса. — уже ничего, нет. А вот желание ещё осталось, поверь, примерзкое чувство.— И что дальше?— А что хочешь. Можешь, как настоящий извращенец наблюдать за семьей, пытаться помочь, прогонять залётных…— Так себе перспектива…— Во, нормальный человек! Так-то выбор огромный, можно уйти в отрицание и прибиться к коммуне в одной из заброшенных деревень и делать вид, что просто переехал в деревню. Можешь тронутся головой и уйти в святые места, там всегда полно фанатиков, молятся двадцать четыре на семь.— А ты сам, что тут делаешь?— Да так…иногда наведываюсь в больницы, помогаю новичкам, мне в принципе нравится помогать людям. В принципе, ты волен делать всё что угодно, полиции у нас нет, как и власти, жрать, пить, дышать нам не надо. Ну бывай, пойду дальше.— А куда ты идешь?— Ну сейчас хочу в Гималаи податься, Шамбалу поискать.***Выйдя из больницы, остановился на газоне под деревом, дует ветер, но я его не чувствую, только вижу, как треплет ветви. Я задрал голову, вгляделся в перистые облака, начал медленно, но постепенно ускоряясь, подниматься. Там, впереди, бесконечная вселенная, которую при жизни я наблюдал только в телескоп.Теперь смогу воочию изучать, наблюдать процессы внутри звёзд! Вся вселенная у моих ног!Автор: Лит Блог.

Ключевые слова: Смерть призрак посмертие

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