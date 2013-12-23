Цокая копытцами

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 50 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 13:47 by

Цокая копытцами, учитель просеменила к доске и написала домашку в левом углу.— Итак, еще раз повторю для моих самых умных девятиклассников.Развернулась, проскрежетав длинным когтем по доске и прошипела:— Короедов, не хихикай! На этой неделе вы заканчиваете курс греховного искушения, вам необходимо найти любую мало-мальски праведную душу и внушить ей грешные мысли, а уж как вы это сделаете — решайте сами.Сашка хмуро захлопнул учебник, наблюдая, как училка-суккуб вбивает дз в электронный журнал. Помявшись, он подошел к ней и кашлянул:— Э-э, Прозерпина Вельзевуловна, а можно как-то, — Сашка сглотнул, — можно как-то избежать этого домашнего задания, можно я лучше доклад сделаю?Суккубина развернулась к нему и почесала правый рог.— Короедов, ты чего?— Понимаете, я с людьми совсем того – этого… Не умею я с ними.Прозерпина разглядывала Сашку и ее кошачьи глаза неодобрительно щурились— Нет уж, дорогой мой. Ладно бы отлынивал от курса по поджариванию грешников или от левитации — это каждый дурак сможет. А ты талантливый ученик и с искушением должен разобраться.Сашка молчал. Склоненая вихрастая голова, с маленькими рожками, обреченно кивала.— Давай, Короедов, я в тебя верю!И Прозерпина потрепала его по плечу.— В конце концов, этот курс войдет в состав тестирования ЕГЭ, ты же знаешь, как наш Хозяин старался, когда создавал его и внедрял во все три мира. Не подведи, Саша.Короедов вздохнул и накинул сумку с учебниками на плечо. Ненавистного общения с людьми избежать в этот раз не удалось.Вечером он сидел в своей комнате и общался с одноклассником в скайпе:— Да чо ты киснешь, Саня, щас найдем тебе девулю, напоишь ее на вписке и оставишь, дальше оно само все произойдет!Казимир довольно улыбался, обнажая ряды острых зубов.— Не могу я с ними, Каз, они все пришибленные!— Не лучше нас, Сань.— Где я праведную душу-то найду? Ты их видел, людей этих? Там праведности столько же, сколько в Содоме и Гоморре оставалось!— Это да, — Казимир задумался. — Ну а что, вызывай святых братьев.Саня промолчал и недовольно поморщился.— Я серьезно, у них же картотека на праведников. А после того, как ты им помог с упокоением грешных душ у нас на пятом кругу, они тебе по гроб должны!Казимир потирал ручки и довольно улыбался.— Ладно, попробую, — буркнул Саша, нажал кнопку отбоя.Поискал в списке контактов группу со светящейся аватаркой и нажал вызов. Спустя несколько гудков, на экране установилось соединение: на Сашку взирал юный отрок в белом одеянии, с праведным выражением лица и херувимскими кудрями под нимбом.— Здаров, Гаврюш.— Приветствую тебя, Аластор, сын третьесортного черта и внук почтенного демона, — почти пропел Гавриил, сложив молитвенно руки.— Блин, ты же знаешь, как я ненавижу свое полное имя, прекращай. И нимб потуши, глаза режет.Гаврюша выдохнул, щелкнул пальцами и вмиг превратился в обычного паренька в серой толстовке с надписью « IN GOD WE TRUST»— Что хотел, Саш?— Тут такое дело… ээээ, в общем, мне нужна праведная душа для совращения.Гавриил тоненько захрюкал, что означало, видимо, ангельский смех.— Листву сбрасывать решил? — спросил он, продолжая хихикать.— Да ну тебя! Тут задание на окончание курса. Гаврюш, помоги, а? Очень надо.Гавриил задумался. Очевидно было, что ему не очень хотелось помогать. Он обернулся на закрытую в комнату дверь, придвинулся к экрану и зашептал:— Саш, только по старой дружбе. Есть у меня одна подопечная. Сейчас скину профиль.И секунду спустя Сашка рассматривал на открывшейся в мониторе фотографии девчонку, на вид ровесницу, которая сосредоточенно смотрела на него из-под густой челки.— Это Лера, только, заклинаю тебя господом Богом, не совращай уже окончательно, мне за нее еще квартальный отчет сдавать.И Гавриил откинулся на спинку стула.— Хорошо, без проблем! Спасибо, брат! — Сашка впервые за день улыбался.Гаврюша помахал ему ангельской дланью и экран погас.Сашка читал профиль девчонки, пытаясь найти лазейку для внедрения греховных мыслей, но, кажется, подкопаться было не к чему: примерная ученица – отличница, любовь к родителям и животным, социопат и интроверт, почти не контактирует со сверстниками и даже история ее браузера была чиста, как ряса Гавриила.Он выдохнул и задумался. Сгущалась ночь, скоро для несовершеннолетних чертей наступит комендантский час, и на улицах начнет твориться адовое непотребство.Так что Сашка накинул на себя куртку, запихнул в карман телефон и вышел в окно. Левитация и правда была одним из простейших курсов на его памяти, спасибо предку, который гонял на небеса за месяцем, хотя непонятно, зачем он ему сдался.Уточнив в профиле адрес Леры, Сашка вбил его в навигатор и ускорился — надо слетать посмотреть на нее вживую, заглянуть в сны и понять, где можно найти зацепку для греха.Шум города остался где-то внизу, и только свистящий в ушах, от полёта, ветер нарушал тишину ночного неба. Вдали показалась многоэтажка, одно из окон которой было помечено крестиком на навигаторе. Сашка сверился с ним и отключил. Притормозил и, оглядываясь по сторонам, аккуратно подлетел к окошку.Повернул голову и нос к носу столкнулся с девчонкой, которая испуганно разглядывала его и молчала. Издав тоненькое «фиииить», Сашка выдохнул и спрятался под подоконник. Голова девочки немедленно высунулась из окна и окликнула:— Эй! Думаешь, я тебя не заметила?Сашка выглянул.— Может, поверишь, что это дурной сон?— Да, конечно. Вылезай, чего уж теперь.Сашка взлетел перед окном, умирая от смущения под сердитым взглядом Леры. Она, тем временем, боязливо отбежала от окна и уселась за стол, продолжая разглядывать его маячивший в окне силуэт.— Тебя что, приглашать что ли надо?Сашка замялся.— Не, то вампиров.— А ты кто такой?Он влетел в комнату и аккуратно присел на кровать рядом со столом. Лера, нахмурившись, смотрела на него. Задержав взгляд на рогатой голове, она громко вздохнула:— Таааак. Если я ничего не путаю — ты черт. И зачем ты ко мне явился? Я вроде пентаграммы для вызова не рисовала.Он хмыкнул:— Пентаграммами только демонов вызывали, и то в прошлом веке, сейчас все просто с заклинаниями призыва. Читать их тебе я, конечно, не буду.— Спасибо, мне тут хватает одного черта на несколько квадратных метров, — и Лера театрально обвела комнату рукой.Помолчав, она спросила:— Ты будешь мне предлагать разные ништяки за мою бессмертную душу?Сашка рассмеялся, но тут же одернул себя и посерьезнел. Что делать? Врать ей? Можно, конечно, но почему-то не хотелось.Вздохнув, он взъерошил шевелюру и рассказал о школьном задании.Лера слушала молча, не перебивая, словно каждый вечер к ней являлись черти со своими проблемами и вели с ней разговоры. Когда Сашка замолчал, она отвернулась от него и спросила:— А... Искушение. Это значит, что я должна... с тобой, что ли...— Нет! — Сашка даже подпрыгнул и нервно забегал по комнате. — Нет, что ты! Это значит, я просто должен довести тебя до какой-нибудь гадкой мысли, например, чтобы ты наврала родителям, или не сделала домашку, или украла у подруги что-нибудь.— Фу, мерзость какая, — тихо проговорила Лера.— Я мог бы вообще не рассказывать тебе ничего. Улетел бы просто и натворил потом гадостей с твоими мыслями.— У тебя отличный подход к людям, как тебя?— Саня.Лера загрустила.— Насчет подруг: у тебя бы все равно не получилось. У меня их нет.Сашка снова присел рядом с ней на кровать, Лера упрямо рассматривала другой угол комнаты, словно Сашки в комнате не существовало.— А почему нет?— А зачем? Мне что, одной плохо? Нет, мне вполне себе хорошо, комфортно, ругаться не с кем, веселиться тоже.В голосе Леры звучала неприкрытая грусть.— Ну, с друзьями как-то веселее… — промямлил Саша.— А у тебя есть?— Да… тоже не особо. Честно говоря. Хорошие знакомые, а так, чтоб прям друзья...Он замялся.— У нас там ад все-таки, понимаешь? Брехливость и предательство в почете.— Ты думаешь, здесь лучше? — Лера, наконец, обернулась к нему, и он смог разглядеть насколько грустное у девчонки лицо.— Черти, люди, ангелы… Они тоже есть, кстати, да? Так вот, никакой разницы между ними нет. Все одинаково поганые. Разве нет? — Лера посмотрела Сашке в глаза.— Наверное, ты права. Но… Если тебе не сложно, помоги мне, пожалуйста.Сашка тихо добавил:— Я тебя очень прошу. И оба забудем про эту дурацкую историю.Лера не отвечала. Повисло неловкое молчание. Наконец, она встрепенулась:— А как ваши учителя проверяют домашку?Саня был рад прервать затянувшуюся паузу:— О, это интересно. Обычно мы приносим фото/видео доказательства, если нет возможности, то учитель может посмотреть во Всевидящее Око Хозяина, но это редкость. А если все совсем туго, вызываем высших братьев, у которых есть протоколы всех человеческих мыслей. Там и разбираем, пролетел ли грех или человек сдержался.Лера хмыкнула.— Ну… Тогда давай. У меня еще не было селфи с настоящими чертями.Сашка непонимающе смотрел на нее. Лера плюхнулась на кровать и похлопала по ней рукой, приглашая его присесть. Крайне смущенный, он подошел и угнездился в полуметре от нее.— А что, у вас там и стеснительные черти есть? Может вы еще и по девяти заповедям живете? — съехидничала Лера.Сашка придвинулся и обнял ее рукой за талию. Помидор, по сравнению с ним, казался бы бледным в этот момент. Лера придвинулась и смущенно хихикнула, когда Сашка достал смартфон в чехле с надписью «Чем черт не шутит».Они вымученно улыбнулись в фронтальную камеру, и Сашка быстро нажимал кнопку съемки, пока Лера картинно приставила ему рожки. Ее волосы легонько щекотали ему нос, руки противно вспотели, и весь он являл собой комок неловкости.— Ну! Будем считать, что греховные мысли поселились в твоей голове и что скоро они оттуда пропадут! — бормотал Сашка скорее для своего успокоения, чем для Леры.Когда экзекуция была закончена, он вскочил с кровати и, не зная, куда девать руки, попытался расшаркаться.— Спасибо, Лер, спасибо! Ты мне так помогла!— «Спасибо» — это сокращение от «спаси Бог», ты уверен, что хочешь меня такими словами благодарить? — не удержалась Лера от сарказма.Сашка хихикнул и встал на подоконник.— Ну... Пока! Спас... Благодарю тебя!И он, не оборачиваясь, нырнул в прохладу ночи. Холодный ветер обдувал его раскрасневшееся лицо, Сашка накручивал виражи, улыбаясь как болван…Полчаса спустя, в своей комнате он валялся, как был, одетый, на кровати и пялился в черный потолок. Из головы не выходила фраза Леры о том, что все одинаково поганые.— Неправда, — сказал он потолку.Встал, побродил по комнате и впервые задумался о том, что чертям тоже живется несладко, если каждый раз приходится совращать вот таких классных девчонок, как Лера. Неуловимо лёгких и весёлых, но в то же время настолько печальных в своём одиночестве.Следующим вечером Сашка сидел за столом и рассматривал свой электронный табель, в котором гордо красовалась «отл» напротив курса искушения.Откинувшись на стуле, он закрыл глаза, пытаясь вспомнить волшебство прошлого вечера, как вдруг запиликал скайп. Не глядя, он принял вызов, ожидая увидеть Казимира, но вместо одноклассника на него круглыми глазами смотрела Лера, смущенно поправляя перед вебкой челку.— Привет, — она улыбнулась Сашке, который потерял дар речи и только молча пялился в экран.— Ты... Ты как нашла меня?— У меня, оказывается, есть неплохой ангел-хранитель, — Лера рассмеялась, закрывая счастливое лицо рукой.Сашка волчком закрутился на стуле.— Ну, Гаврю-ю-юша, ну, молодец, придется отдать ему пару грешников на перевоспитание!И они одновременно захохотали.Автор - Мария Валуйская.

Ключевые слова: Учитель демоны черти ад ангелы люди грешики

Другие, подобные истории: