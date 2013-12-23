Степаново озеро

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:57 by

Дед Степан жил уединенно на хуторе, расположенном на пологом берегу озера. Озеро это долгое время было среди местных жителей безымянным, а потом, постепенно, его начали называть именем старого хуторянина – Степаново озеро. Семьи у него не было, точнее, был единственный сын, который уже давно уехал в город, обустроился там, женился и отца навещал не слишком часто, как говорится, раз в год по обещанию. А жена давно умерла. Гостей старик тоже не жаловал, так и куковал в одиночестве бирюком. Впрочем, среди местных тоже не было больших охотников водить с ним дружбу.А все потому, что дед Степан слыл колдуном, причем не обычным, а потомственным. И неудивительно, что даже какие-то, совершенно рядовые происшествия, расценивали как козни колдуна. Впрочем, ради справедливости, нужно сказать, что у этих слухов имелись определенные основания. Вот, например, такой случай. Дед Степан держал у себя небольшой курятник из шести голов. Однажды ночью кто-то забрался к нему и унес почти всех куриц – утром обнаружилось только две. Недолго думая, Степан пришел в сельсовет и написал заявление, в котором указал вора. В нем говорилось, что местный мужик по имени Василий Трошин продал его кур на базаре в райцентре.Также дед назвал двух свидетелей, которые видели, как Трошин продавал кур: Семен Ряшкин и Михаил Смирнов. Делу дали ход и вызвали участкового. Тот вызвал пострадавшего и остальных троих в свой кабинет. Конечно, Трошин от всего отказывался и даже пытался пристыдить деда Степана. Ряшкин и Смирнов тоже говорили, что ничего не видели. Участковый спросил старика, был ли он на базаре лично? Тот ответил, что нет, но точно знает, что Трошин – вор. Что было делать? Поскольку никаких доказательств не было, участковый постановил закрыть это дело.Тогда дед Степан посмотрел на всех собравшихся и произнес следующую речь:- Ты, Василий, - обратился он к Трошину, - за свое зло очень плохо кончишь. Семен – береги свою корову – скоро она околеет, а перед этим будет доиться кровью. Михаил, - перевел он взгляд на Смирнова, - у тебя вскорости падут все овцы.Участковому же дед предсказал, что тот сам скоро сядет в тюрьму. После этого Степан еще раз обвел всех тяжелым взглядом и вышел из помещения. Уже очень скоро все, что он предсказал, начало сбываться.Тем же летом Ряшкин и Смирнов действительно лишились своего скота. Трошин, который браконьерствовал – ловил рыбу сетями и ставил их только в ему известных местах, внезапно утонул – запутался в собственной сети, свалился с лодки в воду и не смог выбраться. Его тело обнаружили случайно, через пару месяцев, уже изрядно поеденное рыбой и раками. Что же до участкового, то через пару лет он, действительно, выпивши сел за руль, насмерть сбил ребенка и угодил в тюрьму на длительный срок. Его карьера на этом закончилась. Другую историю о деде Степане я услышал от хозяина дома, в котором снимал комнату на лето. Он рассказал мне, что не так давно два дачника, отправились на рыбалку и, в поисках удачного места, подошли к саду старика. Там как раз поспели крупные красные яблоки, и рыболовы не смогли удержаться от соблазна. Как мальчишки, забрались они в сад и начали набивать яблоками рюкзаки.Так увлеклись, что даже не сразу заметили хозяина, подошедшего к ним со спины. Он попытался их пристыдить, говоря, что нехорошо брать чужое добро без спросу. Но те, вместо того чтобы извиниться, в ответ наговорили ему дерзостей. Тогда дед Степан предупредил, что уже очень скоро им придется расплатиться за грех воровства. Повернулся и ушел в дом. На следующий день горе-рыболовы засобирались домой, вышли на дорогу, где надеялись поймать попутную машину. Тут-то их и сбил пьяный мотоциклист. Один получил сотрясение мозга, у второго оказались сломаны обе ноги. Нужно ли говорить о том, что слух об этом происшествии мигом разнесся по деревне и односельчане были убеждены в том, что это проделки старого колдуна.Я любил эти тихие живописные места, хотя ездить сюда мне доводилось не часто – деревня находится в приграничной зоне, и, чтобы попасть в нее, каждый раз нужно было оформлять специальное разрешение. Поэтому я продолжал поддерживать связь со знакомым лесником, который и высылал мне обычно приглашение. Мы периодически созванивались, делились новостями. И вот, как-то раз он упомянул в разговоре о том, что на озере начали происходить какие-то странные вещи. Мне стало интересно, и я решил съездить, чтобы все увидеть своими глазами. Лесник прислал мне приглашение и уже через неделю я снова был на берегах Степанова озера. По словам моего знакомого, на рыбу в озере напал мор, а все потому, что дед Степан проклял его. Вот оно и умирает. Местные жители больше не промышляют рыбалкой и даже не приближаются к воде. Дело было так. Когда прошлым летом к Степану приехал из города сын, с ним произошло несчастье. Отдохнув с дороги, слегка выпив и закусив, они с приятелем решили сходить на озеро искупаться.Григорий – так звали парня – решил вспомнить былое, забрался на скалу, с которой всегда нырял, прыгнул с нее и ударился головой о кол, который браконьеры вбили в дно, чтобы привязать сеть. Приятель его сбегал в деревню, позвал на помощь, парня вытащили из воды, вот только к врачу пришлось его везти за 50 км. Пока довезли, он уже скончался. Григория похоронили на местном кладбище – так захотел отец. После похорон он был сам не свой, горе одолело его, он сгорбился, похудел, начал кашлять и буквально таял на глазах. Невестка увезла старика в город, чтобы показать его врачам, но ничего не помогло, и через полгода дед Степан тоже умер. А перед смертью он проклял озеро, которое отняло у него сына. Конечно, я сразу решил отправиться на озеро, чтобы самому посмотреть, что там происходит. Прошел пару километров по берегу и поднялся на скалу – с нее открывался хороший обзор.Повсюду, как только я мог видеть, на волнах покачивалась мертвая рыба и темные водоросли. Это зрелище было невероятно печальным, я спустился вниз, привалился спиной к скале, решил немного отдохнуть, закрыл глаза и, по-видимому, задремал. Проснулся, когда уже начало вечереть. Ветер на озере стих, поднимался вечерний туман. Он показался мне сырым, серым и каким-то болезненным. А еще на берегу явственно чувствовался тяжелый запах тухлой рыбы. Конечно, кто-то может сказать, что дело ни в каком не колдовстве, а просто в озеро попали какие-то бактерии, которые и вызвали массовый мор рыбы. Возможно, это действительно так. Вот только местные жители уверены, что дело именно в проклятии, которое наложил на озеро колдун. И я даже склонен им верить. На следующий день, с утра, я уехал домой, а потом и вовсе покинул эти места. Больше я никогда не бывал на Степановом озере. И что с ним было дальше – не знаю.Автор - Инна Кондаурова.

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