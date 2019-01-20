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Несерьезные истории

Ошибочка с приворотом

Если не расскажу эту историю, то, наверное, лопну от избытка эмоций. Ни родственникам, ни друзьям рассказывать такое нельзя, поэтому пишу здесь. Тема довольно деликатная.

Моя жена ушла от меня к своей подруге.

мужчина


Вера объявила, что больше меня не любит, а любит Аллу, свою школьную подругу. Собрала вещи и ушла. Остановить её я даже не пробовал, настолько удивился, что не знал что сказать. Если б она к любовнику ушла – это обидно, но вполне объяснимо, а тут – любовница!

Я не знал то ли плакать, то ли смеяться. Моя жена и вдруг «такая»? За 9 лет совместной жизни я ничего нетрадиционного за ней не замечал. Жили как все нормальные люди, и вдруг…

Да и Алка, та уже два раза замужем побывала. Сомнений на счёт её ориентации у меня никогда не возникало. Может после последнего развода решила переметнуться на «тёмную» сторону, тьфу-тьфу, не может этого быть! Она же всё время мне подмигивала…

Сидел на кухне, курил, размышлял, как такое может случиться. Ещё вчера жена была совершенно нормальная, а сегодня с утра уже того... Как же они жить то будут? А я теперь как? Меня, здорового вполне дееспособного мужика, променяли, стыдно сказать, на бабу. Ведь если скажешь кому – засмеют!

Алка ворвалась в квартиру с воплем:

-Ты чего тут сидишь! Твоя жена…

Я не дал ей договорить.

-Кажется, это теперь твоя жена.

-Я ничего не понимаю! Это ж ты должен был ко мне переехать сегодня. – Алка села на табуретку и собиралась заплакать, - Я шампанское приготовила и курицу в духовке, знаю, что ты любишь…

-Да с чего ты взяла?

-Мне Верка говорила… - всхлипнула Алка.

-Моя жена сказала тебе, что я собираюсь бросить её и к тебе переехать? – я окончательно перестал что-либо понимать.

-Нет. – Алка покачала головой. - Про курицу говорила.

-А про переезд, что за ерунда? Давай-ка рассказывай!

-Вовсе не ерунда! Мне бабка одна посоветовала! Это называется подклад – настоящее волшебство! Я всё сделала как надо, и заклинание под растущей луной читала, и волосы в воск закатала, вон целую прядь пришлось выстричь, чтоб наверняка сработало. – Алка размазала слёзы по щекам, - И в подушку к тебе это всё подложила, как надо.

Я смеялся и никак не мог остановиться, понял, наконец, что случилось.

-Ты приворожить меня что ли пыталась? – спросил, смахнул выступившие от смеха слёзы. – А вместо меня в тебя влюбилась моя жена…

Алка разрыдалась. Она ж не знала, что Верка частенько на моей подушке спит. Привычка у неё такая.

-Ошибочка вышла! – выдавил я сквозь смех.

Выгнал я эту горе-волшебницу и пошёл искать ту фигню, что она мне в подушку подложила.

подклад


Это оказалась льняная тряпка, перемотанная красными нитками, внутри наверно были Алкины волосы. Брать в руки это я опасался, поэтому сбегал на кухню за вилкой и кастрюлей. Бросил туда же пару спичек, сжёг этот подклад прямо в кастрюле.

Жена ко мне вернулась в тот же день. Алку я вообще больше не видел. Надеюсь у неё всё хорошо, а то моя Верочка, как говориться, страшна в гневе.

Она ведь чуть не сменила ориентацию из-за Алкиной ошибочки с приворотом. Есть на что гневаться.

А я вот до сих пор смеюсь, как вспомню эту историю. laughing

Автор - неизвестен.
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Сегодня, 11:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 82Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Семья жена подруга любовница подклад заклинание луна приворот

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 11:42
+2
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Публикаций: 14
Комментариев: 218
Респект и уважуха)) Бедный очешуевший мужик)) +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:03
+3
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Комментариев: 1 833
Вот это да! Смех сквозь слезы, что называется. Ну и поганая же эта подружка Алла((( +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#3 написал: Летяга
Сегодня, 12:05
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 712
Комментариев: 8 256
Наверное, весёлая птица Обломинго мало над кем хохотала больше, чем над Алкой)) Облом так облом crazy
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:59
+3
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Группа: Модераторы
Репутация: (2060|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 132
Ндааа))) главное раскрыл и обезвредил! +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: Red Scorpion
Сегодня, 13:23
+3
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Публикаций: 4
Комментариев: 426
Главное все хорошо закончилось, вот как полезно не спать на своей подушке.. smeh
Хотя, повторюсь, мне в подушку приворот зашивали- эффект нулевой... не подействовало...( И слава Богу yaaah )
Плюс за историю..+++
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:38
+2
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Комментариев: 4 504
Цитата: Red Scorpion
подушку приворот зашивали- эффект нулевой... не подействовало...( И с

И никто больше на той подушке не спал?))

Вот посмеялась так посмеялась. Но так просто ориентацию не меняют, какие бы там ни подклады))
Эх, фильм бы снять sweat_smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: Red Scorpion
Сегодня, 13:59
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Публикаций: 4
Комментариев: 426
Цитата: зелёное яблочко
И никто больше на той подушке не спал?))

Как это не спал? Я на ней еще долгое время спал, пока сестра не раскололась.. но потом все равно спал, когда вытащил записку с всякой фигней crazy
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
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