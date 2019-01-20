Ошибочка с приворотом

Сделано_в_СССР Просмотров: 82 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 11:32 by

Если не расскажу эту историю, то, наверное, лопну от избытка эмоций. Ни родственникам, ни друзьям рассказывать такое нельзя, поэтому пишу здесь. Тема довольно деликатная.Моя жена ушла от меня к своей подруге.Вера объявила, что больше меня не любит, а любит Аллу, свою школьную подругу. Собрала вещи и ушла. Остановить её я даже не пробовал, настолько удивился, что не знал что сказать. Если б она к любовнику ушла – это обидно, но вполне объяснимо, а тут – любовница!Я не знал то ли плакать, то ли смеяться. Моя жена и вдруг «такая»? За 9 лет совместной жизни я ничего нетрадиционного за ней не замечал. Жили как все нормальные люди, и вдруг…Да и Алка, та уже два раза замужем побывала. Сомнений на счёт её ориентации у меня никогда не возникало. Может после последнего развода решила переметнуться на «тёмную» сторону, тьфу-тьфу, не может этого быть! Она же всё время мне подмигивала…Сидел на кухне, курил, размышлял, как такое может случиться. Ещё вчера жена была совершенно нормальная, а сегодня с утра уже того... Как же они жить то будут? А я теперь как? Меня, здорового вполне дееспособного мужика, променяли, стыдно сказать, на бабу. Ведь если скажешь кому – засмеют!Алка ворвалась в квартиру с воплем:-Ты чего тут сидишь! Твоя жена…Я не дал ей договорить.-Кажется, это теперь твоя жена.-Я ничего не понимаю! Это ж ты должен был ко мне переехать сегодня. – Алка села на табуретку и собиралась заплакать, - Я шампанское приготовила и курицу в духовке, знаю, что ты любишь…-Да с чего ты взяла?-Мне Верка говорила… - всхлипнула Алка.-Моя жена сказала тебе, что я собираюсь бросить её и к тебе переехать? – я окончательно перестал что-либо понимать.-Нет. – Алка покачала головой. - Про курицу говорила.-А про переезд, что за ерунда? Давай-ка рассказывай!-Вовсе не ерунда! Мне бабка одна посоветовала! Это называется подклад – настоящее волшебство! Я всё сделала как надо, и заклинание под растущей луной читала, и волосы в воск закатала, вон целую прядь пришлось выстричь, чтоб наверняка сработало. – Алка размазала слёзы по щекам, - И в подушку к тебе это всё подложила, как надо.Я смеялся и никак не мог остановиться, понял, наконец, что случилось.-Ты приворожить меня что ли пыталась? – спросил, смахнул выступившие от смеха слёзы. – А вместо меня в тебя влюбилась моя жена…Алка разрыдалась. Она ж не знала, что Верка частенько на моей подушке спит. Привычка у неё такая.-Ошибочка вышла! – выдавил я сквозь смех.Выгнал я эту горе-волшебницу и пошёл искать ту фигню, что она мне в подушку подложила.Это оказалась льняная тряпка, перемотанная красными нитками, внутри наверно были Алкины волосы. Брать в руки это я опасался, поэтому сбегал на кухню за вилкой и кастрюлей. Бросил туда же пару спичек, сжёг этот подклад прямо в кастрюле.Жена ко мне вернулась в тот же день. Алку я вообще больше не видел. Надеюсь у неё всё хорошо, а то моя Верочка, как говориться, страшна в гневе.Она ведь чуть не сменила ориентацию из-за Алкиной ошибочки с приворотом. Есть на что гневаться.А я вот до сих пор смеюсь, как вспомню эту историю.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Семья жена подруга любовница подклад заклинание луна приворот

Другие, подобные истории: