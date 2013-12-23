Заговорённое кольцо

Заговорённое кольцоВ день свадьбы я получила от мамы колечко моей бабушки Екатерины. Золотое с голубым камнем. Я думаю, аквамарин. Оно не было таким уж дорогим или красивым. Скорее, скромным. Но в семье считалось, что это украшение приносит счастье. Его подарил бабушке мой дед. Они прожили вместе пятьдесят лет и были очень счастливы. Потом колечко досталось моей мамочке. И у них с напой все сложилось отлично. Совет да любовь.
А вот зять маме не нравился.
— Красота — это еще не все, — бурчала она. — Красивый муж — чужой муж. Твой Пашуня не пропускает взглядом ни одну юбку.
— Но мы любим друг друга, — беспомощно отвечала я. — Пашка замечательный. Ну смотрит на девушек, и что? Все парни смотрят…
— Да вы спорите по любому поводу и без повода! Только что не деретесь! — не унималась мама.
Я любила Пашу и была уверена, что мы, как говорится, притремся и все будет отлично. Надо только потерпеть.
Но как-то так получалось, что терпеть приходилось в основном мне. Павел не собирался уступать и отказываться от холостяцких привычек. Любимый предпочитал проводить все вечера в компании друзей в пивных барах, причем присутствие «половинки» не приветствовалось. Когда я заикнулась, что мне надоело сидеть дома одной, Паша только плечами пожал:
— Меня мужики засмеют, если я буду за твою юбку держаться все время! Найди и ты себе какое-нибудь развлечение. Вяжи крючком или шей…
По сути — сиди дома и жди господина. Расстроенная, я поехала к родителям.
Мама не стала говорить ничего в духе: «А я тебя предупреждала!», только подливала мне чаю и подсовывала кусочки тортика. Вдруг заметила:
— А почему ты колечко не носишь? Это ведь наш семейный талисман!
Я смутилась. Не говорить же, что потеряла его самым глупейшим образом чуть ли не на второй день после свадьбы! Мы как раз переехали в новую квартиру, наводили порядок, и я вдруг обнаружила пропажу кольца прямо с пальца. Мамуля укоризненно покачала головой:
— Люда, ты можешь не верить в заговоры и колдовство, но сила заговоренного колечка проверена нашей семьей в течение многих и многих лет. Помнится, однажды твой папа… — она погрузилась в воспоминания, и все на тему силы семейного хранителя. Я терпеливо слушала.
Домой возвращалась в еще более тоскливом настроении. Я ведь родителям не все рассказала. Вечерние отлучки Пашки — это только половина проблемы. На горизонте нашей семейной жизни с некоторых пор нарисовалась его бывшая девушка. Длинноногая коза с бюстом пятого размера. То, что мужики любят. Правда, Паша уверяет, что она ему больше не интересна, что характер у нее склочный и вообще, она не понимала его тонкой душевной организации.
Вот тут и зарыта собака! Если я начну слишком на Павлика «давить», то тоже окажусь в группе «непонимающих и черствых». Мне хотелось бы, чтобы муж проводил время со мной, а не с друзьями. Нет, не так: не только с друзьями, но и со мной. Можно, конечно, упорно падать ему на хвост и тоже ходить в бары, но Пашка не сильно этого хочет. Кстати, когда я была в статусе девушки, то мы повсюду ходили вместе! А «коза», между прочим, свободна и зависает в их компании каждый вечер!
Прошло около месяца, и вдруг на Пашкиной фирме объявили о глобальном сокращении. Одним из вылетевших стал мой муж. Теперь он проводил все дни на диване перед телевизором либо уткнувшись носом в компьютер. На мои просьбы помочь по дому отвечал, что мониторит сайты в поисках работы и не может отвлекаться на пустяки. Только результатов мониторинга я что-то не видела. Зато стала замечать, что наша коробочка с деньгами на расходы быстро пустеет. Неудивительно: ее пополняла я одна. Паша же исключительно опустошал. Он, конечно, отправлялся в пивняк не так часто, как раньше, но и не так уж редко: ему, видите ли, надо было отвлечься от бытовых проблем!
Чаша моего терпения переполнилась, когда однажды я нашла в ванной тюбик чужой губной помады. Нет, не стала устраивать скандал. Молча собрала его вещи в чемодан и выставила на лестничную площадку. Сверху положила помаду. Благо супруга дома в этот час не было. А сама занялась уборкой. Пылесосила диван, и тут что-то звякнуло. Не знаю, что на меня нашло, я вытряхнула мешочек с пылью и там обнаружила свое колечко! Надела талисман на палец, смотрела на него с грустью, и слезы сами текли по щекам.
В дверь позвонили. Я открыла машинально. Пашка стоял на коврике перед дверью на коленях и держал огроменный букет алых роз.
— Пошел вон. Иди к своей «козе» и верни ей помаду, — я попыталась закрыть двери, но он просунул букет в проем.
— Милочка, я урод и мерзавец, тиран и самодур, но, может быть, не совсем безнадежный? Да, Лариска приходила днем, потому что я не отвечал на ее звонки. И она мне нашла работу! Я вернулся с собеседования, меня берут. Пока на испытательный срок. И вообще, Ларка выходит замуж за Николая и уже беременна. Я люблю тебя! — добавил он как-то жалобно.
Встал с колен, положил цветы на коврик и поплелся вниз по лестнице, волоча свой увесистый чемодан. Ну вот что с этим гадом делать? Простить? Я же его тоже люблю…
Солнечный луч заглянул в окно, на пальце сверкнул голубой камень. Неужели талисман сработал?
— Эй, — позвала я Пашку. — Вернись! Вынеси мусор и сходи за хлебом. Но помни: ты у меня тоже на испытательном сроке!
Автор - Людмила.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:30
Вчера, 17:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 3
Ключевые слова: Бабушка подарок колечко семья талисман