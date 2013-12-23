Заговорённое кольцо

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 3 +5 Вчера, 17:30 by

В день свадьбы я получила от мамы колечко моей бабушки Екатерины. Золотое с голубым камнем. Я думаю, аквамарин. Оно не было таким уж дорогим или красивым. Скорее, скромным. Но в семье считалось, что это украшение приносит счастье. Его подарил бабушке мой дед. Они прожили вместе пятьдесят лет и были очень счастливы. Потом колечко досталось моей мамочке. И у них с напой все сложилось отлично. Совет да любовь.А вот зять маме не нравился.— Красота — это еще не все, — бурчала она. — Красивый муж — чужой муж. Твой Пашуня не пропускает взглядом ни одну юбку.— Но мы любим друг друга, — беспомощно отвечала я. — Пашка замечательный. Ну смотрит на девушек, и что? Все парни смотрят…— Да вы спорите по любому поводу и без повода! Только что не деретесь! — не унималась мама.Я любила Пашу и была уверена, что мы, как говорится, притремся и все будет отлично. Надо только потерпеть.Но как-то так получалось, что терпеть приходилось в основном мне. Павел не собирался уступать и отказываться от холостяцких привычек. Любимый предпочитал проводить все вечера в компании друзей в пивных барах, причем присутствие «половинки» не приветствовалось. Когда я заикнулась, что мне надоело сидеть дома одной, Паша только плечами пожал:— Меня мужики засмеют, если я буду за твою юбку держаться все время! Найди и ты себе какое-нибудь развлечение. Вяжи крючком или шей…По сути — сиди дома и жди господина. Расстроенная, я поехала к родителям.Мама не стала говорить ничего в духе: «А я тебя предупреждала!», только подливала мне чаю и подсовывала кусочки тортика. Вдруг заметила:— А почему ты колечко не носишь? Это ведь наш семейный талисман!Я смутилась. Не говорить же, что потеряла его самым глупейшим образом чуть ли не на второй день после свадьбы! Мы как раз переехали в новую квартиру, наводили порядок, и я вдруг обнаружила пропажу кольца прямо с пальца. Мамуля укоризненно покачала головой:— Люда, ты можешь не верить в заговоры и колдовство, но сила заговоренного колечка проверена нашей семьей в течение многих и многих лет. Помнится, однажды твой папа… — она погрузилась в воспоминания, и все на тему силы семейного хранителя. Я терпеливо слушала.Домой возвращалась в еще более тоскливом настроении. Я ведь родителям не все рассказала. Вечерние отлучки Пашки — это только половина проблемы. На горизонте нашей семейной жизни с некоторых пор нарисовалась его бывшая девушка. Длинноногая коза с бюстом пятого размера. То, что мужики любят. Правда, Паша уверяет, что она ему больше не интересна, что характер у нее склочный и вообще, она не понимала его тонкой душевной организации.Вот тут и зарыта собака! Если я начну слишком на Павлика «давить», то тоже окажусь в группе «непонимающих и черствых». Мне хотелось бы, чтобы муж проводил время со мной, а не с друзьями. Нет, не так: не только с друзьями, но и со мной. Можно, конечно, упорно падать ему на хвост и тоже ходить в бары, но Пашка не сильно этого хочет. Кстати, когда я была в статусе девушки, то мы повсюду ходили вместе! А «коза», между прочим, свободна и зависает в их компании каждый вечер!Прошло около месяца, и вдруг на Пашкиной фирме объявили о глобальном сокращении. Одним из вылетевших стал мой муж. Теперь он проводил все дни на диване перед телевизором либо уткнувшись носом в компьютер. На мои просьбы помочь по дому отвечал, что мониторит сайты в поисках работы и не может отвлекаться на пустяки. Только результатов мониторинга я что-то не видела. Зато стала замечать, что наша коробочка с деньгами на расходы быстро пустеет. Неудивительно: ее пополняла я одна. Паша же исключительно опустошал. Он, конечно, отправлялся в пивняк не так часто, как раньше, но и не так уж редко: ему, видите ли, надо было отвлечься от бытовых проблем!Чаша моего терпения переполнилась, когда однажды я нашла в ванной тюбик чужой губной помады. Нет, не стала устраивать скандал. Молча собрала его вещи в чемодан и выставила на лестничную площадку. Сверху положила помаду. Благо супруга дома в этот час не было. А сама занялась уборкой. Пылесосила диван, и тут что-то звякнуло. Не знаю, что на меня нашло, я вытряхнула мешочек с пылью и там обнаружила свое колечко! Надела талисман на палец, смотрела на него с грустью, и слезы сами текли по щекам.В дверь позвонили. Я открыла машинально. Пашка стоял на коврике перед дверью на коленях и держал огроменный букет алых роз.— Пошел вон. Иди к своей «козе» и верни ей помаду, — я попыталась закрыть двери, но он просунул букет в проем.— Милочка, я урод и мерзавец, тиран и самодур, но, может быть, не совсем безнадежный? Да, Лариска приходила днем, потому что я не отвечал на ее звонки. И она мне нашла работу! Я вернулся с собеседования, меня берут. Пока на испытательный срок. И вообще, Ларка выходит замуж за Николая и уже беременна. Я люблю тебя! — добавил он как-то жалобно.Встал с колен, положил цветы на коврик и поплелся вниз по лестнице, волоча свой увесистый чемодан. Ну вот что с этим гадом делать? Простить? Я же его тоже люблю…Солнечный луч заглянул в окно, на пальце сверкнул голубой камень. Неужели талисман сработал?— Эй, — позвала я Пашку. — Вернись! Вынеси мусор и сходи за хлебом. Но помни: ты у меня тоже на испытательном сроке!Автор - Людмила.

Ключевые слова: Бабушка подарок колечко семья талисман

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