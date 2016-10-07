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Творческие истории

Секрет старинного кольца

Еще вовсю звучали тосты в честь юбилярши тети Нади, мамы моей лучшей подруги Люськи, когда я нащупала в их шкатулке большое кольцо из белого металла, с ажурным рисунком. Нет, это не было обычной кражей ценности с целью наживы. Просто мне очень хотелось получить хотя бы небольшой кусочек счастья, которого, благодаря этому старинному кольцу, всегда было в избытке у Люськи и ее родных.

Все началось с игры «в колечко» еще в детстве. Надоело нам, тогда еще сопливой деревенской детворе, произнося заветное: «Колечко-колечко, выйди на крылечко», — передавать друг другу старую пуговицу. Решили мы, что будем играть с настоящим кольцом, а принести его как раз и вызвалась моя подружка. Люська слово свое сдержала, притащив на следующий день кольцо, старинное, не похожее ни на какое другое. Но быстро появилась Люськина мама и с криками: «Это вам не игрушки!», отняла у нас украшение.

Помню, как на следующий день подруга заговорщицки рассказала мне, что, мол, колечко это волшебное, и именно оно приносит их семье счастье.
В XVIII веке, когда русские в очередной раз воевали с турками, далекий предок Люськиной мамы, как они его называли, прапрадед Елисей, привез с той войны своей жене Матрене старинное кольцо с изумительной вязью. Отдал Елисею это колечко друг, смертельно раненый в бою. Елисей по возвращении домой надел его на палец своей жене Матрене.
Только после этого у нее стали усыхать пальцы, и еще она никак не могла забеременеть. Он жену — в охапку, и давай ездить по знахарям и колдунам. Повезло Елисею, встретил он на своем пути самого сильного белого мага. Тот ему все и растолковал. Мол, беда его в том, что кольцо это было снято с мертвой турчанки, и теперь она за него мстит. Но исправить все можно. Ведь сам Елисей не повинен, не от его клинка хозяйка кольца приняла смерть. Маг дух мертвой турчанки от кольца отвадил и сделал так, что вся сила кольца теперь роду Елисея служить стала и счастье его оберегать. После этого Матрена семерых детей родила, да и с рукой все уладилось. Елисей до самой смерти того мага привечал да подарки ему возил. А кольцо это в семье по женской линии передавать стали.

Так оно у тети Нади, Люськиной мамы, оказалось.

Наверное, и правда оно счастье приносило, раз Люськина семья так хорошо и ладно жила. Даже в самые трудные времена у них не было ни безденежья, ни неприятностей. Люськины бабка с дедом без болезней до старости дожили, родители все в этой жизни имели. Да и Люська образование какое хотела получила, за парня самого красивого и богатого замуж вышла, деток хороших родила.

… В моей же семье все наперекосяк шло. Отец нас рано бросил, мама вечно болела, долго не работала, жили впроголодь. У меня же личная жизнь вообще не складывалась. Два раза замужем побывала и ни с одним из мужей больше года не прожила. А третий возлюбленный, Алексей, никак мне предложения не делал. Вот и решила я подкорректировать свою судьбу с помощью Люськиного фамильного колечка. Как раз тетя Надя юбилей дома отмечала. Вот я и выкрала украшение в праздничной кутерьме. Я спрятала кольцо у себя дома, в самый дальний угол шкафа, и стала ждать своего счастья. И дождалась…

Через пару дней мне позвонила мама и сказала, что брат Михаил, подвязавшийся в деревне ремонтировать систему водоснабжения, спустился в колодец, надышался там газа. На поверхность его подняли уже без чувств. В больнице делают все возможное, но состояние его очень тяжелое. Не успела я оправиться от этой новости, как меня ждал очередной удар. На работе меня обвинили в финансовых махинациях и завели уголовное дело. Конечно же, я ничего такого не делала, просто нашли козла отпущения. С меня взяли подписку о не выезде и отстранили от работы. Дома я не говорила о своей проблеме…

Но в итоге не выдержала и рассказала маме. Она слегла в больницу с инфарктом. Между допросами в полиции я моталась от мамы к брату и по ночам рыдала белугой, кляня судьбу за ее несправедливость. Потом случилась размолвка с моим Алексеем. Он казался мне таким чутким, заботливым, непохожим на моих бывших. Я думала, что во всей этой беспросветной жизни он остался единственным спасительным островком.

Именно ему я плакалась в жилетку и рассказывала о том, как мне невыносимо больно и как он мне нужен, что только с ним я смогу пережить все тяготы и испытания. Но, подвыпив, Алексей вслух порадовался тому, что он не успел сделать мне предложение, а то пришлось бы до конца жизни таскать в тюрьму передачки. Опомнившись, он вымаливал прощение, но обида и гнев не самые лучшие советчики в таких делах. Я выставила Алексея за порог, оставшись один на один со шквалом бед, обрушившихся на мои плечи.

Люська нашла меня дома в бессознательном состоянии — нервы сдали окончательно. В больнице меня привели в чувства и сразу же «убили» очередной новостью — я беременна. Еще несколько недель назад я бы летала на крыльях, узнав такое, а теперь мне просто не хотелось жить. Ведь мне светила перспектива стать мамой-зечкой. Я опять лежала в пустой комнате, обессиленная и мокрая от слез. А сознание уводило меня в сторону Люськи и ее счастья…

И тут меня как кипятком окатили, я вспомнила про кольцо. Достав его из своего тайника, я увидела совсем другое украшение. Нет, оно было тем же самым, но только уже не белым, сверкающим, а потемневшим, почти черным. В этот момент меня обожгла догадка — все мои несчастья и есть не что иное, как месть этого старого кольца. Я схватила украшение, кинулась к Люськиному дому, решив, что подкину его незаметно. Но ноги как будто сами привели меня в храм. Рыдая, я рассказала обо всем батюшке. Он посоветовал мне вернуть кольцо и покаяться перед подругой и ее родными. Убедил, что только так я смогу обрести прощение и избавление от всех бед.

Стыдно мне было неимоверно, но я во всем призналась Люське и ее семье. Они не стали на меня гневиться, простили. Мне стало немного легче. А потом судьба показала мне, что может быть не только жестокой, но и милостивой. Скоро я забрала из больницы маму. Да и брат тоже на поправку пошел. Все обвинения в мой адрес были сняты. А еще в мою жизнь вернулся Алексей, теперь уже в качестве законного мужа. Мы с нетерпением ждем рождения нашего сына. Кстати, подруга Люська готовится стать крестной мамой нашего первенца.

Автор - Анна Ш.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 18:40
Вчера, 18:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 83Комментарии: 2
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Ключевые слова: Кольцо проклятие маг ритуал талисман кража творческая история

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 20:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 418
Хэппи энд, хорошо.
Вспомнилось, как в детстве мы с братом играли в песочнице с другими детьми. Была тогда такая фишка - "секретики" закапывать. "Секретиком" могло быть всё, что угодно, но чаще - цветные стекляшки. Вот мы с братом решили выпендриться перед соседскими детьми и утащили у мамы драгоценный кулон с блестящим фиолетовым камешком в виде капли - для нас это была просто цветная стекляшка, которую мы благополучно и закопали. Мама узнала об этом в тот же день - не помню, то ли сама хватилась кулона, то ли мы проболтались. До самой ночи мы всей семьей рылись в той песочнице... К счастью, "секретик" наш всё-таки нашелся. Хэппи энд.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:38
+1
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 062
Комментариев: 8 354
Цитата: Гюльнара
До самой ночи мы всей семьей рылись в той песочнице...

Зато детство вспомнили и в песочек наигрались вместе с детьми))) smile
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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