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Несерьезные истории / Истории из жизни

Встреча в ночи

Вспомнилась история, в которой я невольно сама выступила мистикой для других людей. Вид, так сказать, изнутри, со стороны непонятного. Мне сейчас смешно, им тогда было не очень.

Лет 7-8 назад я работала ночным сторожем в одной ж/д организации. Работа позволяла мне писать по ночам, не пыльная, но иногда в ночи приходилось делать обход территории участка, в этом мне помогала огромная овчарка Рэм. Рядом с нашим участком располагалась котельная и общежитие для работников железной дороги. Разделяла наши территории лишь маленькая калитка.

И вот как-то в разгар ночи, в половине первого, звонят мне из котельной и жалуются, что наш Рэм забежал на их территорию и пугает припозднившихся людей, а также воюет с собаками. Кто-то забыл калитку закрыть, надо идти забирать. А на улице, как назло, поздняя осень, моросит холодный противный дождь. Нашла в шкафу у работяг длинный брезентовый плащ с капюшоном, завернулась в него, взяла на всякий случай какую-то палку-жердь, стоявшую у мастерских - вдруг там собак разнимать придется (я ещё новенькая была, собак побаивалась) - и пошла.

Калитка, и правда, была открыта. И вот иду я по территории котельной и общежития, спасаясь в капюшоне от дождя. Пусто, тихо, собак нет, ночь темная-претемная. В центре огромной площадки - одинокий фонарь. Я уже, практически, дошла до него, как увидела издалека группу (человек 5) мужчин-машинистов, возвращающихся со смены. Они шли, громко и весело переговариваясь, предвкушая отдых. И, когда между нами оставалось шагов десять, я шагнула из темноты в свет фонаря.

А теперь представьте картину глазами мужчин. Полночь, тьма - хоть глаз выколи, и тут из этой тьмы им навстречу выходит фигура в плаще с капюшоном и чем-то длинным в руках. Они резко замолчали, на мгновение даже замедлились, но - честь им и хвала - продолжили путь, однако уже в гробовой тишине. И не прямо, а по небольшой окружности обошли меня гуськом, а потом очень быстро, но так же молча, припустили к общаге. Я даже не успела ничего сказать или спросить про собак. Пожала печами, дошла до конца территории и вернулась на свою, плотно закрыла калитку. Рэм спал в кустах.

А теперь снова со стороны мужчин, как оно могло бы видеться, позволю себе жутко пофантазировать...
"Идем мы с ребятами месяц назад ночью со смены, а нам навстречу... смерть выходит с косой! Вышла и встала под фонарем. Стоит и зловеще смотрит из-под капюшона. Ну, мы еле-еле, кое-как обошли и домой быстренько. Уцелели... Но это явно знак был! Потому что, потом вдруг посыпалось одно за другим... в общем, я последний остался и не хочу умираааааать!!!"

Такой вот черный юмор. Я даже поздороваться с ними не догадалась. Хотя, может, это и к лучшему, голос у меня ночами хриплый и низкий, а тут ещё холод и дождь...


Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:12
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:12 by TalishaПросмотров: 238Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Cмерть с косой взгляд изнутри фигура собака фонарь темнота котельная авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:33
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1435|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 130
Мне кажется у большинства встреч с неизведанным оттуда ноги и растут)))
Один раз специально в тумане пугали. А другой раз я увидела будто нечто непонятное. Но всё таки решила рассмотреть, потому что не усну потом. Моя картина мироздания рухнет (хотя я хочу верить в тайные силы). Да и время было не такое позднее, всего лишь сгущались сумерки.
И оказалось это всего лишь котёнок. Белый с чёрными пятнами. Просто когда он прыгал, в сумерках только одно пятно и видно было. А потом он вновь исчезал в густой траве. А выглядело это как будто над травой реет некий неопознанный, бесформенный объект.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:48
+1
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Репутация: (2438|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 952
История - СУПЕР!
Ну, может, примерно, так и рассказали мужики потом своим домашним или кому ещё про эту встречу ))) Да, бывает, что и обычная жизнь вот таким образом маскируется под мистику. Я тоже здесь рассказывала про "Ночь на ВЦ". И чего бы со мной было, если бы не показали, что к чему... ))
ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: Joss
Сегодня, 09:51
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 116
smeh Смешно! Смешно!

Рэм то получается с собаками не дрался и людей не пугал.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 10:15
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 66
Мне ваше описание напомнило аватарку DRUID. Зато глядишь, мужики жизнь свою после такой встречи полностью поменяют. Исполнят детские мечты- художниками, музыкантами, космонавтами станут blush а за историю плюс конечно!
Зарегистрирован: 16.11.2018
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