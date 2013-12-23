Встреча в ночи

Вспомнилась история, в которой я невольно сама выступила мистикой для других людей. Вид, так сказать, изнутри, со стороны непонятного. Мне сейчас смешно, им тогда было не очень.



Лет 7-8 назад я работала ночным сторожем в одной ж/д организации. Работа позволяла мне писать по ночам, не пыльная, но иногда в ночи приходилось делать обход территории участка, в этом мне помогала огромная овчарка Рэм. Рядом с нашим участком располагалась котельная и общежитие для работников железной дороги. Разделяла наши территории лишь маленькая калитка.



И вот как-то в разгар ночи, в половине первого, звонят мне из котельной и жалуются, что наш Рэм забежал на их территорию и пугает припозднившихся людей, а также воюет с собаками. Кто-то забыл калитку закрыть, надо идти забирать. А на улице, как назло, поздняя осень, моросит холодный противный дождь. Нашла в шкафу у работяг длинный брезентовый плащ с капюшоном, завернулась в него, взяла на всякий случай какую-то палку-жердь, стоявшую у мастерских - вдруг там собак разнимать придется (я ещё новенькая была, собак побаивалась) - и пошла.



Калитка, и правда, была открыта. И вот иду я по территории котельной и общежития, спасаясь в капюшоне от дождя. Пусто, тихо, собак нет, ночь темная-претемная. В центре огромной площадки - одинокий фонарь. Я уже, практически, дошла до него, как увидела издалека группу (человек 5) мужчин-машинистов, возвращающихся со смены. Они шли, громко и весело переговариваясь, предвкушая отдых. И, когда между нами оставалось шагов десять, я шагнула из темноты в свет фонаря.



А теперь представьте картину глазами мужчин. Полночь, тьма - хоть глаз выколи, и тут из этой тьмы им навстречу выходит фигура в плаще с капюшоном и чем-то длинным в руках. Они резко замолчали, на мгновение даже замедлились, но - честь им и хвала - продолжили путь, однако уже в гробовой тишине. И не прямо, а по небольшой окружности обошли меня гуськом, а потом очень быстро, но так же молча, припустили к общаге. Я даже не успела ничего сказать или спросить про собак. Пожала печами, дошла до конца территории и вернулась на свою, плотно закрыла калитку. Рэм спал в кустах.



А теперь снова со стороны мужчин, как оно могло бы видеться, позволю себе жутко пофантазировать...

"Идем мы с ребятами месяц назад ночью со смены, а нам навстречу... смерть выходит с косой! Вышла и встала под фонарем. Стоит и зловеще смотрит из-под капюшона. Ну, мы еле-еле, кое-как обошли и домой быстренько. Уцелели... Но это явно знак был! Потому что, потом вдруг посыпалось одно за другим... в общем, я последний остался и не хочу умираааааать!!!"



Такой вот черный юмор. Я даже поздороваться с ними не догадалась. Хотя, может, это и к лучшему, голос у меня ночами хриплый и низкий, а тут ещё холод и дождь...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:12

Причина: Авторская стилистика сохранена

Talisha Просмотров: 238 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 07:12 by

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