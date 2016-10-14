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Истории из жизни

Случай на пасеке

Всем салют. Писатель из меня не очень хороший, но все же попробую поведать престранную историю, которая произошла летом 2016 года непосредственно со мной в главной роли. Хочу наперед уточнить то, что никогда не верил в различные рассказы про НЛО и инопланетян, никогда не верил в экстрасенсов, магию и прочее. Но то, что произошло прошлым летом, очень сильно ударило по моим убеждениям и взглядам, я в растерянности и не знаю, как себя вести.

Начну с того, что мы с отцом занимаемся пасекой, имеем 35 пчелосемей и в начале лета всегда вывозим их поближе к медоносам, то есть на поля. В то время как раз мы выехали на акацию, кроме наших ульев на той стоянке были ульи еще нескольких человек, и все мы по очереди дежурили по ночам. Спали в большом вагончике на колесах, по территории бегала здоровенная овчарка одного из пасечников, у меня лично было ружье на всякий случай. До ближайшего села было около 25 км.

В общем, приехал я на дежурство еще засветло, послонялся по территории и, когда стемнело, закрылся в вагончике и, почитав книжку, лег спать. Проснулся я посреди ночи от того, что в вагончике было очень светло. Я спросонья не мог понять, что случилось, и сразу предположил, что уже утро. И вот лежу я на раскладушке, выше и правее моей головы находится единственное окно, и из него бьет СТОЛБ БЕЛОГО СВЕТА прямо в противоположную стену, а я как бы "в тени".

Постепенно я начинаю понимать, что светит-то не со стороны грунтовой дороги, машина, например, а со стороны поля, и не снизу, а немного сверху, и свет такой ПЛОТНЫЙ, какого я в жизни не видывал. Все предметы внутри вагончика прекрасно можно различить. Под вагончиком сидит собака и потихоньку рычит, а у меня в голове какая-то каша, никакие объяснения на ум не приходят. И как только меня, уже полностью проснувшегося и четко осознающего происходящее, начал пробирать страх, свет пропал. Только что он был, а сейчас его нет, я думал, что ослеп, - настолько сильный был контраст. И полнейшая тишина на улице, только нарушаемая еле слышным рычанием собаки. Посмотрев на часы, я определил время - было что-то около часа ночи, до утра еле дожил, так страшно было. Больше я не дежурил и отца не пустил. Историю эту я только ему рассказывал, больше никому не расскажу, так как никто не поверит и сразу запишут в сумасшедшие, по себе знаю.

Что это было, у меня никаких версий нету, повторно такое приключение пережить, я думаю, у меня не получится, никогда не забуду того чувства полной уязвимости и бессилия перед неизвестной силой.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:04
Сегодня, 13:04 by ОпельсинПросмотров: 632Комментарии: 11
+14

Ключевые слова: НЛО пришельцы свет страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Snejnay
Сегодня, 13:15
+3
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Репутация: (886|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 346
Автор я очень хорошо вас понимаю. Особенно в вопросе бессилия и отторжения людей - сразу в сумасшедшие записывают. Ну или с издевкой зелёных человечков приписывают или змия зелёного. Собаку нужно было запустить в дом. Животным тоже страшно бывает... +
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#2 написал: Доктор Ник
Сегодня, 13:16
+1
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Комментариев: 117
А версию с вертолетом или беспилотником Вы не рассматривали?
Зарегистрирован: 10.07.2017
#3 написал: Опельсин
Сегодня, 13:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Эта собака ничего не боится, даже если гремит гром и бьет молния она на нее бросается. А на счет впустить, так я даже пошевелиться боялся.
Вертолеты и беспилотники жужжат, а тишина была полнейшая, да и луч света не двигался. Даже не могу представить каков должен быть прожектор чтоб испускать такой мощный световой поток, да еще такого ярко белого цвета, даже сравнить не с чем.
Зарегистрирован: 6.09.2017
#4 написал: Доктор Ник
Сегодня, 13:41
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Публикаций: 4
Комментариев: 117
Вот ,как вариант :АПМ-90
Зарегистрирован: 10.07.2017
#5 написал: LudaM
Сегодня, 13:43
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Публикаций: 5
Комментариев: 304
Больше я не дежурил и отца не пустил


А как Вы объяснились с остальными пасечниками? Дежурили-то по очереди.

Что потом было с собакой?

Как обстоят дела с пасекой на сегодняшний момент?

Может быть кто-то из дежуривших тоже что-нибудь видел/рассказывал ? Можно было бы в разговоре просто затронуть ненавязчиво : как ночь прошла? Все тихо? ну и тп
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#6 написал: Доктор Ник
Сегодня, 13:54
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 117
Цитата: LudaM
Больше я не дежурил и отца не пустил


А как Вы объяснились с остальными пасечниками? Дежурили-то по очереди.

Что потом было с собакой?

Как обстоят дела с пасекой на сегодняшний момент?

Может быть кто-то из дежуривших тоже что-нибудь видел/рассказывал ? Можно было бы в разговоре просто затронуть ненавязчиво : как ночь прошла? Все тихо? ну и тп

вообще то пасеки-одни из самых мистичных мест.Каких только я историй не слышал.само нахождение на пасеке добавляет особых,ни с чем не сравнимых ощущений.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#7 написал: Опельсин
Сегодня, 15:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: LudaM
Больше я не дежурил и отца не пустил


А как Вы объяснились с остальными пасечниками? Дежурили-то по очереди.

Что потом было с собакой?

Как обстоят дела с пасекой на сегодняшний момент?

Может быть кто-то из дежуривших тоже что-нибудь видел/рассказывал ? Можно было бы в разговоре просто затронуть ненавязчиво : как ночь прошла? Все тихо? ну и тп

Почти сразу мы уехали оттуда на липу, так как была холодная погода и акация не дала нектар. Собака утром бегала себе нормально, и сейчас где-то бегает :-) Сейчас по прежнему занимаемся пчелами, но стоянки организуем на окраинах сел, на заброшенных подворьях, договариваемся с местными чтоб посматривали, а мы им медку.
Зарегистрирован: 6.09.2017
#8 написал: Sergio2121
Сегодня, 16:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 53
Слушай может ,селюки прикалывались,на зайца поехали ?А может сельхозтехника?Импортная, джондир например,у них ,,оптика,, неплохая.
Зарегистрирован: 16.06.2017
#9 написал: Traumer
Сегодня, 16:58
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Верю. Про сонный паралич не слышал?(Википедия в помощь) Вполне мог случиться на просыпании, если шевелить телом не мог и был страх, то это первые признаки СП. Много людей описывают свои истории при просыпании и я уверен, что почти у всех был СП. Надеюсь такое объяснение тебя устроит :)
Зарегистрирован: 4.09.2017
#10 написал: az.ecmb
Сегодня, 18:03
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Репутация: (1593|-1)
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Комментариев: 1 021
1. За описание собственного опыта - сразу плюс.

2. Записывать человека в сумасшедшие по такому поводу - это не от большого ума, так что с вами все в порядке.

3. Классифицировать или объяснять увиденное не собираюсь. Объяснятелей и без меня хватает.

Просто хочу отметить одно обстоятельство. Признание факта существования НЛО никак не противоречит материалистическому восприятию мира. Чаще наоборот, если под НЛО имеют в виду технический объект (обычно почему-то инопланетного производства). Или увязывают его с теориями палеоконтакта, создания человека кем-либо путем генных технологий или вообще рассуждают о технической развитости каких-либо иных цивилизаций. Хотя сам этот термин абсолютно нейтрален.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#11 написал: Летяга
Сегодня, 18:09
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (7363|-1)
Публикаций: 166
Комментариев: 5 704
выше и правее моей головы находится единственное окно, и из него бьет СТОЛБ БЕЛОГО СВЕТА прямо в противоположную стену, а я как бы "в тени".

"В тени" - это хорошо, это даже здорово! А то посадочно-светомаячная станция, конечно, сонным параличом, а ужасы всякие рассказывают. Сидя на мягком диване, я в них, естественно, не верю, но проверять не хочу. И Вам не советую))
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
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