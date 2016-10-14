Случай на пасеке

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:04

Опельсин Просмотров: 632 Комментарии: 11 +14 Сегодня, 13:04 by

Всем салют. Писатель из меня не очень хороший, но все же попробую поведать престранную историю, которая произошла летом 2016 года непосредственно со мной в главной роли. Хочу наперед уточнить то, что никогда не верил в различные рассказы про НЛО и инопланетян, никогда не верил в экстрасенсов, магию и прочее. Но то, что произошло прошлым летом, очень сильно ударило по моим убеждениям и взглядам, я в растерянности и не знаю, как себя вести.Начну с того, что мы с отцом занимаемся пасекой, имеем 35 пчелосемей и в начале лета всегда вывозим их поближе к медоносам, то есть на поля. В то время как раз мы выехали на акацию, кроме наших ульев на той стоянке были ульи еще нескольких человек, и все мы по очереди дежурили по ночам. Спали в большом вагончике на колесах, по территории бегала здоровенная овчарка одного из пасечников, у меня лично было ружье на всякий случай. До ближайшего села было около 25 км.В общем, приехал я на дежурство еще засветло, послонялся по территории и, когда стемнело, закрылся в вагончике и, почитав книжку, лег спать. Проснулся я посреди ночи от того, что в вагончике было очень светло. Я спросонья не мог понять, что случилось, и сразу предположил, что уже утро. И вот лежу я на раскладушке, выше и правее моей головы находится единственное окно, и из него бьет СТОЛБ БЕЛОГО СВЕТА прямо в противоположную стену, а я как бы "в тени".Постепенно я начинаю понимать, что светит-то не со стороны грунтовой дороги, машина, например, а со стороны поля, и не снизу, а немного сверху, и свет такой ПЛОТНЫЙ, какого я в жизни не видывал. Все предметы внутри вагончика прекрасно можно различить. Под вагончиком сидит собака и потихоньку рычит, а у меня в голове какая-то каша, никакие объяснения на ум не приходят. И как только меня, уже полностью проснувшегося и четко осознающего происходящее, начал пробирать страх, свет пропал. Только что он был, а сейчас его нет, я думал, что ослеп, - настолько сильный был контраст. И полнейшая тишина на улице, только нарушаемая еле слышным рычанием собаки. Посмотрев на часы, я определил время - было что-то около часа ночи, до утра еле дожил, так страшно было. Больше я не дежурил и отца не пустил. Историю эту я только ему рассказывал, больше никому не расскажу, так как никто не поверит и сразу запишут в сумасшедшие, по себе знаю.Что это было, у меня никаких версий нету, повторно такое приключение пережить, я думаю, у меня не получится, никогда не забуду того чувства полной уязвимости и бессилия перед неизвестной силой.

Ключевые слова: НЛО пришельцы свет страх ужас авторская история

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