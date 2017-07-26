Легенда о Мяулине (Пятничная рассказявка №296)

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:19 by

Давным-давно на горе Суньшань стоял монастырь Шаолинь. И был среди его монахов некий Ул Ень. Был он таким глупым, что не мог запомнить ничего из мудростей учителей. А наставники-шифу устали на тренировках ломать об спину Ул Еня бамбуковые палки.Хотел его выгнать настоятель монастыря, но пожалел несчастного. Велел собраться в дорогу и сказал:— Не можем привести тебя к просветлению, брат мой. Однако, знаю место, где есть великий учитель. Который даже такого, как ты, может вывести на путь Будды. Иди же в провинцию Фуцзянь, в тайную обитель Мяулинь.Взял монах кружку для подаяния и пошел. Долго путешествовал Ул Ень, потому как Китай был древний и с транспортом были проблемы. И вот добрался он до провинции Фуцзянь.Каждого встреченного китайца, а их и тогда было много, спрашивал Ул Ень, где находится Мяулинь. Китайцы, хоть и древние, были людьми воспитанными, а потому вежливо указывали в разные стороны. Ведь обитель была тайная, и никто не слышал о ней. И только старый рыбак Са Тья Го указал монаху секретную тропинку.Всю ночь шел по тропинке Ул Ень. Наутро же оказался перед запертыми вратами в Мяулинь. Стучал он, стучал, и никто не открывал ему. Только к обеду заспанный монах в серой рясе открыл ему ворота.Приняли Ул Еня в монастыре Мяулинь. Накормили, сводили в баню, переодели в чистую рясу. А затем повели на проповедь настоятеля.Расселись монахи в большом зале, и Ул Ень вместе с ними. Смотрит по сторонам, ждет, когда выйдет учитель. А тут, и правда, выходит — огромный полосатый кот. Садится перед монахами на возвышении, осматривает учеников. И вместо проповеди начинает мурлыкать.Хотел возмутиться Ул Ень, сказать, что это надувательство. Но сам не заметил, как начал медитировать. Да так хорошо, как никогда в жизни не умел. Очнулся аж под вечер, когда его другие монахи растолкали.Так и стал Ул Ень жить в Мяулине. Спал до полудня, затем медитация, а вечером тренировки боевого искусства Мя-фу: прыжки, удары как лапами, гибкость и стремительность. И за всеми делами наблюдает кот-настоятель.Раз в месяц, в ночь полной луны, происходило особенное действо. Два монаха специальными бамбуковыми грабельками садились чесать кота-настоятеля. А тот щурится, подставляет то шею, то пушистый живот. И урчит на всю обитель. Отчего монахи впадали в транс. Так что некоторые даже обретали просветление.Выпало как-то Ул Еню чесать настоятеля. Взял он грабельки да стал расчесывать густую шерсть. Доволен кот, урчит громко и радостно. Сидят монахи в позе лотоса, медитируют.Увлекся наш Ул Ень. Чешет, не может остановиться. Вот уже монахи начали массово просветляться. Затем с громкими хлопками одной ладонью стали исчезать, выходя из колеса сансары и отправляясь в нирвану. А Ул Ень всё почесывает кота. Пока сам не просветлел и не исчез.Опустела обитель Мяулинь по вине глупого Ул Еня. Один настоятель остался среди холодных стен. Собрал тогда он котомку и ушел из монастыря.Ходит с тех пор по миру кот-настоятель. Учит встреченных котеек искусству Мя-Фу и умению просветлять урчанием.Царапаются с тех пор кошки, пытаясь передать хозяевам знания непобедимого боевого искусства, и урчат, чтобы увести их из мира страдания в Нирвану. А кот-настоятель продолжает путь, дабы спасти всех живущих.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Монахи настоятель обитель рассказявка

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