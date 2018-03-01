Лолита и Ксюша

Лолита и КсюшаНедавно прочитала в одной истории из жизни: "…Нужно, засыпая, представить, что ты идешь по лесу. Увидеть все максимально подробно — тропинку, траву, ягоды, ветки деревьев. И когда ты уже будешь на границе полудремы и крепкого сна, выйдешь на поляну или опушку. Увидишь дом. Войдя внутрь, встретишь своего ангела-хранителя…"(История). Вот и на себе решила испробовать.
Легла, значит, и начала представлять себе эту тропинку. А мне почему-то кроме как тропинки из фильма "Про Красную Шапочку" (это там, где маленький мальчик (девочка???) бежит к бабушке Красной Шапочки и кричит: "На нашу Красную Шапочку напали волки!") – ничего больше не приходит. Ну что тут поделаешь: я - дитё 70-80–х. Хотя там тропиночка зачетная, самотканая, беленькая. И тут стала я дремать, и видится мне уже лесная тропинка: длинная такая, конца и края не видно. И лес такой большой, дремучий – сосновый. Сосны – вековые, упираются макушками в небо. И тропинка движется очень быстро – такие ощущения, как на машине едешь. Тут и полянка появилась, все как положено: трава по пояс, ягодки, грибочки, цветочки…
Значит, зашла я в траву, как в море, босиком… И вот тут… Попадаю я в какой-то шикарный ночной клуб, и выходит мне навстречу - внимание! – ЛОЛИТА! В блестящем фраке и черном цилиндре! Вот это поворот! Сразу оговорюсь – я не являюсь фанатом Лолиты Милявской, ну некоторые ее песни мне нравятся, но без фанатизма. И вообще, я сто лет про нее не вспоминала и даже по телевизору не видела очень давно. Я живу в Украине, и ее у нас не показывают и даже не говорят про нее (она в списке "Миротворца"). И вот чего она мне пригрезилась? А Ксения – это моя киця-кицюня, с самого ее котейкиного детства любила спать на мне. Причем, в какой бы я позе ни спала, ей было все равно – она забиралась на меня и укладывалась строго по центру. Но в последнее время Ксюша стала кабасиком-барабасиком, и я ее прогоняю. Поэтому спит она у меня в ногах. Но в эту ночь она вспомнила свое детство и опять спала на мне. Я ее и гоняла и ругалась, но она упорно забиралась на меня опять. Так продолжалось до тех пор, пока, в конце концов, мы не были обе изгнаны из спальни.
Я к чему это рассказала, про Ксюшу-то. Думаю: она сторожила мой сон про Лолиту, чтобы я его досмотрела до конца! Подозреваю я, что мой кошарик – фанатка Лолиты! Потому что на следующую ночь, когда Лола мне не снилась, моя кися спала у меня в ногах, не вызывая никаких недовольств ни с чьей стороны!
Короче, сегодня мы с ней ночью остаемся вдвоем – обязательно будем смотреть концерт Лолиты! И я даже разрешу ей забраться на меня…
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:16
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Вчера, 14:16 by rakshi-volchizaПросмотров: 79Комментарии: 0
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