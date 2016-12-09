Кладбищенская история

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:25

AlenaChe Просмотров: 53 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 15:25 by

Петрович давно подозревал, что жизнь несправедлива к нему: сначала его уволили с завода, где он трудился более 20 лет, затем некогда любимая жена превратилась в сварливую фурию.-Лучшие годы на тебя потратила, скотина ты эдакая! Ни гроша у тебя за душой нет, а только пара дырявых носков,- голосила уже бывшая супруга, пакуя чемоданы.-Да и катись ты к черту, окаянная!- не остался в ответе Петрович."Окаянная" от души хлопнула дверью. Двухкомнатная хрущёвка погрузилась в тишину. Стал Петрович жить-поживать да беленькую попивать. Ему казалось, что его новая подруга, водка, отлично растворяет проблемы, но, как оказалось, она растворяет еще и судьбы. Помните этот классический сюжет? Водка рекой, вечно веселые собутыльники, незатушенная сигарета. Так и оказался наш герой на кладбище, но, к счастью, не в качестве клиента, а в качестве работника.Поселился он с такими же бедолагами при церкви. Работали мужички за крышу над головой да тарелку супа, как говорится. Иногда за скромное вознаграждение могли присматривать за могилками: оградку подкрасить, цветочки подправить да прогнать цыганских ребятишек, рыщущих по погосту в поисках плохо лежащих венков, а потом продававших их у кладбищенского забора. Одна беда – пить наш горемычный так и не бросил, даже смирился с такой судьбой. Выйдет, бывало, на погост да и угостится за упокой кого-нибудь из почивших. Даже философствовать стал: " А чем мне не жизнь? Крыша над головой, поесть, попить и даже выпить всегда есть, да и мертвые не обидят". Тот вечер не стал исключением, изрядно помянув какого-то важного депутата, Петрович прикорнул прямо на одной из могилок.- Черт, ребят, может, зря мы сюда ночью то потащились? - спросил худощавый парень с крашенной в цвет вороньего крыла, но весьма жиденькой шевелюрой.-Да не сцы ты, Санек!- ответила его спутница, поправив глубокий черный капюшон толстовки, - посидим да уйдем! Мы же настоящие готы, чего нам кладбища бояться? Тем более, нас тут аж четверо, - она кивнула в сторону еще таких же причудливо выглядевших подростков, разукрашенных в лучших традициях Хэллоуина. Компания продвигалась в глубь погоста, подсвечивая путь карманным фонариком, именно его луч выхватил из темноты лицо мирно посапывающего Петровича.Неформалы остановились. Сердце ушло в пятки.-Это чччо, тррруп? Нннастоящий? -проблеял Череп, получивший столь грозное прозвище не благодаря своей брутальности, а фамилии - Черепанов он, вот и все дела.Недолго думая, самый старший из компании неосторожно тронул лежащего на земле Петровича носком армейского ботинка. Толчок привел его в чувства, и Петрович открыл глаза... Четыре пары густо накрашенных глаз смотрели на него, не мигая, лица были мертвецки бледны. Через пару секунд тишину ночного погоста нарушил хор голосов.-Упыри! Вурдалаки! Ааа! - орал уже протрезвевший Петрович.-Зомби! Труп! Валим!!! - вторила ему компания малолетних любителей готики, несясь к выходу с кладбища и вспоминая мамкины запреты ночных прогулок.Петрович улепетывал в другую сторону, к церкви со сторожкой, по пути даже вспомнил "Отче наш".Сонным мужикам он сбивчиво рассказал, что пришли за ним то ли черти, то ли ангелы смерти. Мужики, учуяв исходящее от него алкогольное амбре, осуждающе покивали головами: "Пить меньше надо! Не черти за тобой приходили, а белочка!"И ведь не пил с тех пор Петрович, ни капли в рот не брал, потом и покрестился, и документы восстановил, потом и на повышение пошел - сторожем стал.

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