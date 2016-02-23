"О нас узнают! О нас заговорят!"На небольшой полянке царил хаос. Стоял такой шум, что трудно было привести мысли в порядок. Каждый был возмущен недавними событиями, и все как один жаждали возмездия.
Внезапно одному из них удалось взобраться на небольшое возвышение – видимо, он решил выразить мнение большинства.
- Товарищи! – запищал он противным голоском. - Мы не должны все так оставлять! Эти люди совершенно озверели! Они протянули свои обжорливые лапы на самое святое – наш лес! А что еще страшнее – на наши жизни! Вероятно, уже все слышали о том, как вчера дед Митяй просто так, ради забавы, решил пострелять новый выводок! Хорошо то, что он был вдрызг пьян и ни по кому не попал! А что еще наши разведчики доложили (ради этой информации один из них поплатился своим здоровьем) - он был нагло отравлен прокисшим молоком, которое ему насильно скормили дедовы внуки. Второй день с животом мается, бедолага.
- Дед Митяй обещался ловушки на «мелких тварей» поставить! – послышались возмущенные голоса, несколько сердобольных молодых мамаш дружно грохнулись в обморок.
- Да-да! Именно! – даже подпрыгивал «лидер». – Мы должны им отплатить! Они думают, раз мы маленькие, то за нас некому заступиться? А вот фигушки! Мы сами за себя постоим! Им нас не сломать!
Отовсюду послышалось согласное фырканье.
Под светом луны сотни маленьких лапок, подгоняемых подбадривающим голосом «лидера», потопали к огороду деда Митяя.
***
Было далеко за полночь. Митяй, как и положено настоящему русскому деду, нетрезвой походкой продвигался на сиротливый огонек в окне. Заботливая жена, видать, боялась, что он снова «промахнется» с домом. Да… в прошлый раз соседка Варька долго орала благим матом, что за ней пришел маньяк, когда подвыпивший Митяй решил рассчитаться со своей, как он думал, женой (совершенно не смущаясь наличием у неё ранее отсутствовавших пышных форм) за весь супружеский долг, да еще и с процентами, причем - за раз.
Пришлось пожертвовать треклятой соседке самую красивую курицу, чтобы та успокоилась.
Сегодня у деда была уважительная причина – они с соседом закончили сенокос на его поле и с завтрашнего (или… скорее, с послезавтрашнего) утра должны приступать к его, Митяеву. Ну, как тут не отпраздновать, какие они молодцы?
Именно поэтому Митяй, тяжело ступая по тропинке средь огорода, с таким трудом продвигался домой. «Усталость» сделала свое – дед, сделав несколько нетвердых шагов, снова присел отдохнуть.
Внезапно, сквозь шум в ушах (видать, палёнку подсунул, гад!), он услышал какой-то непонятный писк. И что за муть? И на птицу, вроде, не похоже.
Дед на четвереньках подполз поближе к источнику звука.
На небольшой полянке сотни ёжиков (именно ёжиков!) водили хороводы! Дед протер глаза и уставился на это невиданное представление.
«Что за чертовщина? Вроде по рюмашке только выпили…» - тупая ухмылка расползалась по пьяному лицу.
- Примите меня к себе в хоровод… Я тож так могу! Но нет… Ёжики… нет… Утром надо рано… ёжики… пойду я… - бормотал он уже возле дома.
- Что ты все бормочешь, старый хрыч, спать не даешь! – запричитала старуха, когда дед рухнул на кровать в сапогах.
- Молчи, старая… Я устал.
- Где тебя носило на сей раз?
- Я там … с ёжиками… хороводил… с песнями, с танцами… с шаманским бубном… Ёжики… - бормотал он, погружаясь в сон.
- Совсем допился, алкоголик…
И дом наконец-то накрыл долгожданный покой.
***
Утром Митяй уже был как огурчик – годы практики, так сказать. Правда, проснулся с опозданием – петухи уже голос сорвали, а старуха успела напечь блинов и уже начала их уничтожать с кружкой молока перед телевизором.
«В штате Аризона снова зафиксирован небывалый всплеск космической активности. Фермер Джон Майерс в шоке – на его поле пшеницы за одну ночь образовалось три круга, диаметром в двадцать метров! Уфологи повязывают это необычное явление с деятельностью инопланетных существ…».
- Видишь, дед, что творится-то? Ой, до чего жизнь дошла! Уже и от НЛО спасу нет…
- Нашла, что смотреть, дурында старая! У других – бабы как бабы: «Кармелиту» там какую, «Обручальное кольцо», ну иль на худой конец бразильские сериалы смотрят, а ты… на документалки подсела!
- А что, - обиделась она, - мне интересно.
- Да ну тебя, со своими зелёными человечками… - ворчал дед, прикрывая дверь.
- Кто еще их первым увидит, - пробормотала старуха себе под нос, - я с телевизором или ты с самогонкой.
А дед тем временем бодрой походкой шагал по той же тропке к соседу за косой. Вчера… ну, в общем, подустали они маленько. Ну, вот Митяй и бросил своё орудие труда у соседушки, мол, завтра заберу.
Дойдя до середины огорода, дед почувствовал – что-то здесь не то. Медленно повернулся и остолбенел – на его огороде, средь красавицы-пшеницы, зияло три круга… Метров по двадцать, не меньше.
Ноги подкосились, дед спрятался под ближайшим кустом и с опаской уставился в небо. Никого…
- Добрались! Чертово отродье! Зелёные сволочи! Найду – убью! – шептал дед скорее самому себе.
А в мутной, как вчерашний самогон в запотевшем стакане, памяти мелькали обрывки пискливых фраз: «Держитесь, товарищи! Иголки плотнее! Круг шире! Мы им покажем!». И отовсюду почему-то слышалось фырканье, постепенно переходящее в хрюкающий смех. «О нас узна-а-ают!.. О нас заговоря-я-я-ят!.. Плотнее иголки… Шире круг…».
Автор - dreamer.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:42
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 11:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 1
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