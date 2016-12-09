Ифраим

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:21

Причина: Изменён раздел.

Mr.Nos Просмотров: 82 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 11:59 by

Жил-был старенький, но добрый вампир - по имени Ифраим. Он был настолько старенький, что уж не мог пить людскую кровь, а пил вместо этого морковный сок. «А что? - говорил он сам себе, - тоже красненький и вкусный, а главное полезный!»Пить сок... называлось у него - чайком побаловаться. И так бы он и жил в отдалении от всех близлежащих деревушек в своем стареньком уже разваливающемся особняке, если бы однажды в дом к нему не постучали.«Кто бы это мог быть? Да еще и ночью?» - подумал про себя Ифраим и спустился вниз, чтобы отворить дверь.На улице шел дождь, и чье-то очертание у застекленной двери ютилось и прижималось ближе к дому в надежде спрятаться под навес над крыльцом, который был весь в дырах от старости.Открыв дверь, Ифраим увидел девушку. Немного курносая и с родинкой над верхней губой, она была так мила, что невольно Ифраим даже испугался от внезапно нахлынувших на него чувств. Девушка была в одном зеленом ситцевом платье с голубыми васильками, промокшем насквозь. Черные сырые длинные волосы, как тряпки, расстелились по ее хрупким плечам. Она стояла, опустив глаза вниз, будто бы виновата в чем-то, в руках у девушки была корзинка с ягодами земляники.- Здравствуйте... - промолвила она чудным тоненьким голоском... - Я собирала ягоды в лесу и заблудилась... А тут еще дождь...- Проходи, - милостиво произнес Ифраим и пригласил столь внезапную гостью войти внутрь.- Спасибо, - прошептала девушка и вошла в дом. - Мне б только дождь переждать, а там...- Да не волнуйся, - перебил ее хозяин. - Переночуешь, а завтра с утра пойдешь домой. А, кстати, откуда ты?- Из Малиновки.- Малиновки? А разве там кто-то еще живет? Я думал, эта деревня заброшена.- Нет. Так было еще 3 года назад, а сейчас там полно народу... Дачники летом приезжают. Странно только, что вы об этом не знаете…- Я мало куда хожу. А ты не знаешь кто я такой?- Знаю, конечно. Вампир Ифраим.- И тебя это не пугает? Ну... то, что я вампир?- Нет. А с чего бы? Что в этом такого удивительного?- Ну... я это... как его... могу ж и кровь у тебя выпить... - растерялся Ифраим. Ему стало даже как-то неловко, что в современном мире вампиром уже никого не удивишь. Люди обнаглели в край, или же вампиры стали вегетарианцами?- И что? Жалко что ли мне крови-то… чуть-чуть? Нет. Пейте, если надо. Но только не всю, конечно... - засмеялась девушка.- Правда? - обрадовался вампир. Ему показалось, что это же так хорошо, когда не надо никого ловить, давить и мучить. Не надо караулить, залезать через окна, тем более в таком возрасте, не надо таиться и сбегать после проделанного. От этих мыслей вдруг на душе его стало как-то особенно сладко.- И то верно. Мне ведь много и не надо! Чуть-чуть только. Самую малость. Стакан, не больше...- Ну, от стакана от меня не убудет, - согласилась девушка.- И я так думаю... А-то знаешь, как этот морковный сок надоел. Ужас просто…- Сок? - рассмеялась девушка, - Ну вы даете! Что ж у нас людей в округе мало?- Да стар я просто... э-э-э, кстати... А как тебя зовут? - вдруг спросил Ифраим, ему вдруг стало так неудобно, что он до сих пор не узнал ее имя раньше.- Даша, - улыбнулась она.- А я Иф... Ну да ты знаешь! - улыбнулся он ей в ответ.- Очень приятно познакомиться.- И мне, - вдруг застеснялся Ифраим.Они посмотрели друг на друга, и вдруг он заметил, что совсем не предложил сырой гостье одежды и горячего чая.- Ах да! Что ж я балбес старый гостя-то в холоде держу. Сейчас я принесу тебе сухую одежду и горячего чая.- Ох, - улыбнулась она, - была бы очень признательна.Вампир быстро пробежался по комнатам, нашел какое-то платье одной своей давней любовницы, вскипятил воды и вдруг обнаружил, что для приемлемой людской пищи в доме разве только питьевая вода. Не растерявшись, он нарвал во дворе душицы, заварил, нашел даже немного меду в доме, подсластил...Принес девушке. Даша, абсолютно не стесняясь вампира, переоделась, жадно схватила кружку с чаем и припала губами к ней. Минуту спустя, почувствовав теплоту и уют, она начала разговор:- А Вы знаете, что про Вас говорят в округе?- И что же? - заинтересовался Ифраим.- Что вы старый, что Вы уже не можете охотиться и пить людскую кровь, и Вас бояться уже совсем не стоит, так как клыки у Вас уже давно сточились, а один, говорят, даже выпал. – На последнем слове девушка сделала какой-то особенно насмешливый акцент.- Ну что ж, - задумался вампир, - Правду говорят. Так и есть… за исключением, конечно, выпавшего клыка. Пока, тьфу-тьфу, все на месте. - Он продемонстрировал девушке свою улыбку. - Старею я без крови. Силы покидают, как обычного смертного. И чую, что такими темпами – помру скоро. Так как я совсем один, и люди в округе погрозились прийти с чесноком да колами по мою душу, если я снова начну губить людей в округе, я уже лет двадцать не пил кровушки-то людской, вот и покидают силы меня.- А давайте я вам помогу. Чтобы восстановить Вас. Вернуть Вам молодость?!- Как?- Вот, - она задрала ворот платья и оголила свою тонкую шею. - Пейте! Только не много...- Ты в правду хочешь мне помочь?- Да. Пейте. Не бойтесь... Я готова.Ифраим нагнулся к шее Даши и попробовал воткнуть свои клыки, но понял, что за все долгое время без крови его клыки уже не могут вонзиться и проткнуть даже такую молодую кожу.- Я не могу. То есть... клыки сточились сильно... – он отодвинулся от нее, стыдливо опустив голову, словно у него не получилось исполнить супружеский долг, а не продырявить шею юной особы.Девушка взяла со стола нож и протянула ему.- Вот. Сделайте тогда надрез...- Зачем тебе это? – спросил он ее, принимая нож из ее рук. – Ты не боишься, что после стольких лет я не смогу вовремя остановиться? Тогда тебя ждет… - Ифраим сам резко прервал свою мысль.- Нет. Вы приютили меня в дождь. Я знаю, что в душе вы очень хороший чело… вампир. И не обидите меня. Пожалуйста, позвольте и мне отблагодарить Вас за ваш приют?Уже через 5 минут вампир был насытен. Он откинулся в кресле. В голове зашумело. Вот оно - это чувство. Ифраим почувствовал, что силы вновь прилили к телу, и он снова становится молод и горяч.- Я уже и забыл, как это здорово… Спасибо тебе, Даша.- Я рада, что смогла Вам помочь, – устало улыбнулась девушка.Ифраим обратил внимание, что девушка уже буквально засыпала в кресле. Видимо, хождения по лесу в дождь, сборы ягод, ароматный душистый чай, нагоняющий сон, да небольшая потеря крови делали свое дело. Вампир подошел к ней и еще раз проверил повязку на ее руке, которую он наложил после того, как выпил крови. Резать шею было бы нерационально, заметно... да и больнее. Поэтому надрез был сделан на запястье девушки.- Ну, вроде все хорошо. Кровь уже почти не бежит… – констатировал он, но Даша уже спала. Вампир накрыл ее пледом, решив не тревожить ее сон.- Спи, Даша. Спи, красавица. Спасибо тебе… - тихо проговорил Ифраим, целуя девушку в лоб. Он поправил на ней плед, выключил ночник и отправился в свою спальню.Он не знал, что бледная и почти полностью обескровленная девушка уже не проснется. Ведь за столько лет голод, который накопился внутри вампира, наконец, почувствовав родной вкус крови, так и не позволил ему вовремя остановиться. И небольшое прикосновение к вене девушки, которое, как казалось, сделал Ифраим, на самом деле был огромным глотком, почти полностью опустошающим тело от крови…

Ключевые слова: Вампир девушка кровь авторская история

Другие, подобные истории: