Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Несерьезные истории

Сияющий шар вдали леса

Дело было, когда мне было от 6 до 8 лет, не помню точно. Эта история запомнилась мне отчётливо так, как никакая другая.

Я - обычная девушка, у меня мало было таких мистических историй. Но в этой я уверена точно. Несмотря на такой возраст, я уверена на все сто процентов, что это было реально. Никакой фантазии, воображения, или чего-то наподобие этого. Это было взаправду, кто бы и чего бы не говорил, я всё равно буду уверена в этом. Ладно, ближе к сути.

Поехала я с родителями в лес по грибы, ехала я, мать, дядя и тётя. Я пошла с дядей на поиски грибов, когда тётя и моя мать пошли в другую сторону. Шла я всегда за дядей, своими маленькими ножками еле-еле поспевая за ним.
Потом я увидела под деревом шляпку большого гриба. Сказав это дяде пошла, к нему. Как я узнала позже, дядя не услышал меня и пошёл за какой-то птицей, которую редко видят.
Подошла я к грибу, сидела возле него, звала дядю, чтобы он срезал его, и я могла показать свою находку матери.

Потом поняла, что дяди нет, да даже не дяди, а не было никого вообще. Лес и я, ни машины, ничего. Я ходила по лесу, кричала, слёзы начали идти сами. Понимая, что я потерялась, села у дерева, с отчаянием смотрела вглубь леса, пытаясь понять, куда мне идти. И тут... я увидела то, чему нет логического объяснения. Можно сказать, что это детская фантазия, но не думаю, что детская фантазия сможет помочь человеку так, как помогло мне.
Это было что-то, отдаленно похожее на шарик, сияющий шарик. Среднего размера, примерно чуть меньше размера тетрадного листа. Он сиял в дневное время суток, сиял он нежно-розовым цветом, который плавно переходил в нежно-голубой. Как сейчас помню, он плавно летал то вверх, то вниз.

Попыталась к нему приблизиться, но это что-то медленно полетело куда-то. Не знаю, чем я думала, но я побежала за ним.
Через некоторое время это привело меня к какому-то мужчине, он был уже пожилого возраста. Я посмотрела на шарик, побежала к тому мужчине, спросив у него: "Не видели ли вы машину моей тёти?".
К счастью, он действительно видел и показал даже, куда бежать.

Я быстро побежала в ту сторону, увидев машину тёти, а затем мать, подбежала к ней и крепко обняла. Она испуганно, но счастливо спрашивала, что произошло, как я смогла вернуться. Я рассказала лишь о том мужчине, а про шарик просто молчала. О нём знала только я. По сей день о нём знаю только я.
Мать ушла говорить с дядей, а я стояла в это время около машины, смотрела в ту сторону, откуда и прибежала. Заметив там тот шарик, стояла на месте, любопытными и еще мокрыми от слез глазами смотрела на него. Этот шарик просто нежно плавал по воздуху и будто чего-то ждал. Он не исчезал, ничего. Я понимала, что это явно что-то живое. Такое же живое, как и я.
Я тихо вслух произнесла одно слово: "Спасибо", и этот шарик удалился. Он на моих глазах залетел за дерево и исчез.
И на этом история не закончилась.

После этого можно сказать одно, любимую фразу скептиков: обыкновенная детская фантазия и воображение. Но было бы это детской фантазией, то появилось бы это еще раз? Думаю, нет.
Уже в 11 лет я гуляла ночью, было лето. Уже стемнело, был комендантский час, а я гуляла и не спешила домой. Но потом на площадку, где была я и еще пара девочек, выбежала собака, у нее шла пена изо рта - бешенство, судя по всему.
Она бежала прямо на меня, я пыталась как-то убежать к дереву и залезть на него. Когда собака была уже совсем близко, она резко остановилась, заскулив. Потом начала выть и убежала прочь. Я испуганными глазами смотрела не неё, а потом в сторону. Я увидела тот шарик... Он опять сиял и был такого же оттенка, что и в лесу. Я поняла, что это явно не фантазия и не выдумки. Я снова поблагодарила этот шарик, и он исчез.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 48Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Лес сияющий шарик скептики собака благодарность

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:39
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (518|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 181
Что же за ангел- хранитель такой, шарообразный? Но бешеную собаку каким-то шариком не напугаешь…
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: TheMetroTrainKill
Сегодня, 18:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Напоминает шаровую молнию, такой же шарик confused
Зарегистрирован: 23.08.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.