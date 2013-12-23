Сияющий шар вдали леса

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 17:34 by

Дело было, когда мне было от 6 до 8 лет, не помню точно. Эта история запомнилась мне отчётливо так, как никакая другая.Я - обычная девушка, у меня мало было таких мистических историй. Но в этой я уверена точно. Несмотря на такой возраст, я уверена на все сто процентов, что это было реально. Никакой фантазии, воображения, или чего-то наподобие этого. Это было взаправду, кто бы и чего бы не говорил, я всё равно буду уверена в этом. Ладно, ближе к сути.Поехала я с родителями в лес по грибы, ехала я, мать, дядя и тётя. Я пошла с дядей на поиски грибов, когда тётя и моя мать пошли в другую сторону. Шла я всегда за дядей, своими маленькими ножками еле-еле поспевая за ним.Потом я увидела под деревом шляпку большого гриба. Сказав это дяде пошла, к нему. Как я узнала позже, дядя не услышал меня и пошёл за какой-то птицей, которую редко видят.Подошла я к грибу, сидела возле него, звала дядю, чтобы он срезал его, и я могла показать свою находку матери.Потом поняла, что дяди нет, да даже не дяди, а не было никого вообще. Лес и я, ни машины, ничего. Я ходила по лесу, кричала, слёзы начали идти сами. Понимая, что я потерялась, села у дерева, с отчаянием смотрела вглубь леса, пытаясь понять, куда мне идти. И тут... я увидела то, чему нет логического объяснения. Можно сказать, что это детская фантазия, но не думаю, что детская фантазия сможет помочь человеку так, как помогло мне.Это было что-то, отдаленно похожее на шарик, сияющий шарик. Среднего размера, примерно чуть меньше размера тетрадного листа. Он сиял в дневное время суток, сиял он нежно-розовым цветом, который плавно переходил в нежно-голубой. Как сейчас помню, он плавно летал то вверх, то вниз.Попыталась к нему приблизиться, но это что-то медленно полетело куда-то. Не знаю, чем я думала, но я побежала за ним.Через некоторое время это привело меня к какому-то мужчине, он был уже пожилого возраста. Я посмотрела на шарик, побежала к тому мужчине, спросив у него: "Не видели ли вы машину моей тёти?".К счастью, он действительно видел и показал даже, куда бежать.Я быстро побежала в ту сторону, увидев машину тёти, а затем мать, подбежала к ней и крепко обняла. Она испуганно, но счастливо спрашивала, что произошло, как я смогла вернуться. Я рассказала лишь о том мужчине, а про шарик просто молчала. О нём знала только я. По сей день о нём знаю только я.Мать ушла говорить с дядей, а я стояла в это время около машины, смотрела в ту сторону, откуда и прибежала. Заметив там тот шарик, стояла на месте, любопытными и еще мокрыми от слез глазами смотрела на него. Этот шарик просто нежно плавал по воздуху и будто чего-то ждал. Он не исчезал, ничего. Я понимала, что это явно что-то живое. Такое же живое, как и я.Я тихо вслух произнесла одно слово: "Спасибо", и этот шарик удалился. Он на моих глазах залетел за дерево и исчез.И на этом история не закончилась.После этого можно сказать одно, любимую фразу скептиков: обыкновенная детская фантазия и воображение. Но было бы это детской фантазией, то появилось бы это еще раз? Думаю, нет.Уже в 11 лет я гуляла ночью, было лето. Уже стемнело, был комендантский час, а я гуляла и не спешила домой. Но потом на площадку, где была я и еще пара девочек, выбежала собака, у нее шла пена изо рта - бешенство, судя по всему.Она бежала прямо на меня, я пыталась как-то убежать к дереву и залезть на него. Когда собака была уже совсем близко, она резко остановилась, заскулив. Потом начала выть и убежала прочь. Я испуганными глазами смотрела не неё, а потом в сторону. Я увидела тот шарик... Он опять сиял и был такого же оттенка, что и в лесу. Я поняла, что это явно не фантазия и не выдумки. Я снова поблагодарила этот шарик, и он исчез.

Ключевые слова: Лес сияющий шарик скептики собака благодарность

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