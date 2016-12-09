Служба

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 1 +1 Вчера, 22:36 by

- А скольких ты сегодня спас? – спросил Сергей, щурясь на солнце.- Троих, кажется, но пока точно не знаю – ответил ему Миша, поплёвывая семечки, – денёк сегодня спокойный, не то что был в прошлый раз.- Прошлый был да, дрянной, – Сергей сплюнул сквозь зубы и достал пачку сигарет, – будешь?- Нет, я же бросаю, – отказался приятель и взглядом указал на семечки. – Что по прошлому дежурству? Не узнавал?— Узнавал. Из сложных пятеро будут жить, а трое - уже нет. Зря только летел к ним, крыло вон левое ободрал где-то и не заметил даже….- Ну нет, не зря. Ты хотя бы пытался! – возразил Миша. – Я тоже к двоим не успел. Дети, одному четырнадцать, другой пятнадцать… А у тебя кто?- Дед сердечник, я его уже раз спасал, а тут всё, пока прилетел - уже и спасать некого… А второй - наркоман героиновый… Вот скажи мне, зачем такие вообще живут? Сами не жильцы, родным жизнь комкают и нам ещё с ними проблем куча! – Сергей в две затяжки докурил сигарету, выдохнул облачко сизого дыма и, раздавив в пепельнице бычок, продолжил – вот глянь, какое небо бездонное и синее, как горное озеро! Какая трава зелёная, будто с полотен Васнецова взята! Какие песни люди поют, а какие стихи пишут! А эти же ничего вокруг себя не видят и не слышат… Они же как трухлявое полено в печи: и не горят, и место занимают! Да и внутри такая же гнилушка. А мы каждый раз должны их спасать, если бы я на прошлой неделе к трём таким не мотался, может быть вечером к девчонке, что под машину попала, успел бы!Миша сочувствующе похлопал приятеля по плечу, а тот вновь закурил и с повышенным вниманием стал рассматривать облака.- Ну успокойся, Серёг, на всё воля Божья, мы же только исполнители… Для нас ведь это даже не работа, скорее служба. Я вот больше самоубийц не люблю. Ну надоело жить, так принеси ты миру хоть какую то пользу, отдай ты, падла, органы тем, кто нуждается! Нормальные люди ждут донорских почек годами и не дожидаются, а эти гниды ещё и уйти стараются эффектно! То с окна прыгают, то травятся медикаментами всякими. А ты лети к ним через весь город как дурной, рискуя сам убиться или ребят убить, пока какого-нибудь чёрта пытаешься обогнать, а он ещё и специально тебя не пускает.Мужчины ещё немного помолчали, каждый думая о своём.- Сильно крыло ободрал? – спросил Миша.- Не очень, пара царапин. Пойдём, покажу? – и два водителя скорой помощи пошли с крыльца служебного входа к своим автомобилям.Автор: Kotij.

Ключевые слова: Спасение жизни ангелы крыло скорая помощь

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