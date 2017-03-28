Ночной гость

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:52

Причина: Добавила раздел

Huuuh Просмотров: 24 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:52 by

Сквозь сон слышу чей-то храп под боком. Это маленькое чудовище уперлось мне лапами в спину. Хочу повернуться на другой бок и тут же полностью пробуждаюсь. На подоконнике белеет огромная масса. Это моя кошка. Позвольте... Напряженно всматриваюсь в темноту. Тщетно. Мои близорукие глаза беспомощно моргают в пустоту. Кто здесь? Холодок, не дожидаясь вопроса, трусливо сбегает по спине. Вслушалась в тишину. Кошка никогда не храпела.Я перекрестилась и спросонья пытаюсь прочесть "Отче наш...", слова путаются, а храп так близко, от ужаса боюсь пошевелиться. Сердце пытается выскочить через горло, сжимаю скулы. Оно пульсирует в ушах и кричит SOS! Еще немного и я потеряю сознание. Что-то пошевельнулось рядом с бедром. Во рту ощущаю привкус крови, чутким обонянием улавливаю легкий запах серы. Холодок возвращается и нарезает круги по моей спине, рукам, путается в волосах и капельками ледяного пота скатывается по груди.С силой пытаюсь разжать рот и снова повторяю молитву, снова путаюсь, а эта тварь уже дышит в затылок. Пытаюсь креститься, рука словно ватная, видимо затекла от привычки спать полночи на правом боку. Еще попытка и что есть мочи срываюсь на крик: " Отче наш! Иже еси..."Что-то сковывает мне ноги. Это кошка от моего крика проснулась и спрыгнула на меня. Разбудила. Спасла.

Ключевые слова: Кошка чудовище сон сонный паралич

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