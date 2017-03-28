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Несерьезные истории / Истории из жизни

Ночной гость

Сквозь сон слышу чей-то храп под боком. Это маленькое чудовище уперлось мне лапами в спину. Хочу повернуться на другой бок и тут же полностью пробуждаюсь. На подоконнике белеет огромная масса.  Это моя кошка. Позвольте... Напряженно всматриваюсь в темноту. Тщетно. Мои близорукие глаза беспомощно моргают в пустоту. Кто здесь? Холодок, не дожидаясь  вопроса, трусливо сбегает по спине. Вслушалась в тишину. Кошка никогда не храпела.
Я перекрестилась и спросонья пытаюсь прочесть "Отче наш...", слова путаются, а храп так близко, от ужаса боюсь пошевелиться. Сердце пытается выскочить через горло, сжимаю скулы. Оно пульсирует в ушах и кричит SOS! Еще немного и я потеряю сознание. Что-то пошевельнулось рядом с бедром. Во рту ощущаю привкус крови, чутким обонянием улавливаю легкий запах серы. Холодок возвращается и нарезает круги по моей спине, рукам, путается в волосах и капельками ледяного пота скатывается по груди.
С силой пытаюсь разжать рот и снова повторяю молитву, снова путаюсь, а эта тварь уже дышит в затылок. Пытаюсь креститься, рука словно ватная, видимо затекла от привычки спать полночи на правом боку. Еще попытка и что есть мочи срываюсь на крик: " Отче наш! Иже еси..."
Что-то сковывает мне ноги. Это кошка от моего крика проснулась и спрыгнула на меня. Разбудила. Спасла.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:52
Причина: Добавила раздел
Сегодня, 06:52 by HuuuhПросмотров: 24Комментарии: 1
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Ключевые слова: Кошка чудовище сон сонный паралич

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Комментарии

#1 написал: Oxanne
Сегодня, 07:12
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 45
Сонный паралич шалит..... Я так засыпала с включённым телевизором, и уже проваливаясь в сон слышала, как в люди в телевизоре меня по имени называют и начинают обсуждать и так злобно злобно переговариваться, постоянно по имени меня называя. А я пошевелиться не могла, ни рукой, ни ногой, от ужаса думала сердце не выдержит..... Все бы ничего, только живу я в Греции, и телевидение тут на греческом. А слышала разговоры на русском.
Зарегистрирован: 28.03.2017
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