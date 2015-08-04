Встреча

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:16

Menschenfeind Просмотров: 95 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:59 by

В своей ладони я держу "ключи от рая".О да, Венеция зимой совсем другая,Не замерзают, всё текут каналов воды,Бегут, не замечая нас, часы, дни, годы...Смотрю с восторгом на веселье карнавала,Его таким себе и в мыслях представляла.Шум ярких фейерверков, оглушительный почти,А под ногами блёстки разноцветных конфетти.Мой взгляд упал случайно на витрину магазина.Я замерла, как будто на меня обрушилась лавина:Ручной работы вазы, статуэтки, кольца и колье.Стояла молча, любовалась, словно в забытье.Известен "остров мастеров" стеклом муранским,Непревзойдённым с отблеском венецианским.Огонь с водой оставив на изделии свой след,Неповторимый кракелаж украсил тоненький браслет.Ведь дёрнул чёрт меня на странную покупку!Не в силах дать отчёт нелепому поступку,Я улыбаюсь, украшение стеклянное надев.То, что старинное оно, наверно, это блеф.Пишу на белый нотный стан сюиту жизни.Ночь, ты неоновым дождём на ноты брызни!Снимает музыка с веков былых запреты,Мне шепчет тайны, что не купишь за монеты.Средневековье, те же улочки, мосты кварталы.В молчанье траурном дворцов пустые залы,Смерть царствует повсюду - эпидемия чумы!Бессмертье не дукат, увы, не взять в займы.Стоит маэстро в мастерской, печальны мысли:Надолго ль тучи чёрные над городом зависли?!Борсель сжимает, выбора, по сути, просто нет.В себя вбирает его душу тоненький браслет.Жизнь снова рвёт, переплетает судеб нити,В дыханье избранных секрет стеклянной вити.Моё запястье болью нестерпимой обожгло,Сверкнул браслет, разбилось вдребезги стекло.Как летний лёгкий ветерок, дыханье чьё-тоКоснулось локонов моих, напомнив что-то.Мир словно рухнул в одночасье без остатка,Саднила душу мою страшная догадка.Я развернулась, молвлю: "Это высших сил ошибка!",Играет на губах мужчины лёгкая улыбка:"Не нужно слов, читайте, синьорина, по глазам",Бутон бордовой розы падает к ногам.А карнавал пестрит насыщенностью красок!Мелькают рядом мириады разных масокСмотрю в глаза его сапфирового цвета,В них отражается печаль в лучах рассвета.Бегу, заливисто смеясь, на мост "Три арки",Порой умеют делать Боги мне "подарки".Клубится утренний туман, все поглощая,Реальность эту в иллюзорность превращая.Душа, как бабочка, летит домой из рая,Сквозь перекрёстки двух миров, границ не зная,Где греют сердце холода под пледом белым,Вновь станут разум и душа единым целым.

Ключевые слова: Венеция маскарад стих авторский стих

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