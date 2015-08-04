ВстречаВ своей ладони я держу "ключи от рая".
О да, Венеция зимой совсем другая,
Не замерзают, всё текут каналов воды,
Бегут, не замечая нас, часы, дни, годы...
Смотрю с восторгом на веселье карнавала,
Его таким себе и в мыслях представляла.
Шум ярких фейерверков, оглушительный почти,
А под ногами блёстки разноцветных конфетти.
Мой взгляд упал случайно на витрину магазина.
Я замерла, как будто на меня обрушилась лавина:
Ручной работы вазы, статуэтки, кольца и колье.
Стояла молча, любовалась, словно в забытье.
Известен "остров мастеров" стеклом муранским,
Непревзойдённым с отблеском венецианским.
Огонь с водой оставив на изделии свой след,
Неповторимый кракелаж украсил тоненький браслет.
Ведь дёрнул чёрт меня на странную покупку!
Не в силах дать отчёт нелепому поступку,
Я улыбаюсь, украшение стеклянное надев.
То, что старинное оно, наверно, это блеф.
Пишу на белый нотный стан сюиту жизни.
Ночь, ты неоновым дождём на ноты брызни!
Снимает музыка с веков былых запреты,
Мне шепчет тайны, что не купишь за монеты.
Средневековье, те же улочки, мосты кварталы.
В молчанье траурном дворцов пустые залы,
Смерть царствует повсюду - эпидемия чумы!
Бессмертье не дукат, увы, не взять в займы.
Стоит маэстро в мастерской, печальны мысли:
Надолго ль тучи чёрные над городом зависли?!
Борсель сжимает, выбора, по сути, просто нет.
В себя вбирает его душу тоненький браслет.
Жизнь снова рвёт, переплетает судеб нити,
В дыханье избранных секрет стеклянной вити.
Моё запястье болью нестерпимой обожгло,
Сверкнул браслет, разбилось вдребезги стекло.
Как летний лёгкий ветерок, дыханье чьё-то
Коснулось локонов моих, напомнив что-то.
Мир словно рухнул в одночасье без остатка,
Саднила душу мою страшная догадка.
Я развернулась, молвлю: "Это высших сил ошибка!",
Играет на губах мужчины лёгкая улыбка:
"Не нужно слов, читайте, синьорина, по глазам",
Бутон бордовой розы падает к ногам.
А карнавал пестрит насыщенностью красок!
Мелькают рядом мириады разных масок
Смотрю в глаза его сапфирового цвета,
В них отражается печаль в лучах рассвета.
Бегу, заливисто смеясь, на мост "Три арки",
Порой умеют делать Боги мне "подарки".
Клубится утренний туман, все поглощая,
Реальность эту в иллюзорность превращая.
Душа, как бабочка, летит домой из рая,
Сквозь перекрёстки двух миров, границ не зная,
Где греют сердце холода под пледом белым,
Вновь станут разум и душа единым целым.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:16
Сегодня, 06:59 by MenschenfeindПросмотров: 95Комментарии: 2
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