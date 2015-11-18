Paula Shaugnessy***
Мне всегда нравилось искусство «Дня мертвых»; важность почитания людей, которых мы любили и потеряли, и связь с ними, которая продолжает существовать, пока мы их помним. Мне нравятся яркие цвета и контраст, четкие графические линии, и мне нравятся такие эмоционально и физически сложные темы, которые делают из них что-то простое и красивое.
Мои картины написаны акрилом на холсте, некоторые с добавлением шелковой ленты, кристаллов или пайеток. В большинстве случаев сами скелеты создаются с помощью кракеля, наносимого ножом для масла, затем растушевываются акриловыми красками и шлифуются для создания потертости и текстуры.
Паула Шонесси из Уэйна, штат Нью-Джерси.
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Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:08
Сегодня, 01:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 1
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