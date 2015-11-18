Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Paula Shaugnessy

***

Мне всегда нравилось искусство «Дня мертвых»; важность почитания людей, которых мы любили и потеряли, и связь с ними, которая продолжает существовать, пока мы их помним. Мне нравятся яркие цвета и контраст, четкие графические линии, и мне нравятся такие эмоционально и физически сложные темы, которые делают из них что-то простое и красивое.

Мои картины написаны акрилом на холсте, некоторые с добавлением шелковой ленты, кристаллов или пайеток. В большинстве случаев сами скелеты создаются с помощью кракеля, наносимого ножом для масла, затем растушевываются акриловыми красками и шлифуются для создания потертости и текстуры.

Паула Шонесси из Уэйна, штат Нью-Джерси.

***

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Paula Shaugnessy

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:08
Сегодня, 01:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Paula Shaugnessy художник день мёртвых Хэллоуин живопись графика арты

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 01:41
0
Группа: Журналисты
Репутация: (222|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 711
Латиноамериканский стиль работ
+
Зарегистрирован: 18.11.2015
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.