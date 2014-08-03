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Страшные Арты

Caitlin McCormack - вязаные скелеты

В Университете изобразительных искусств Пенсильвании художница Кейтлин Маккормак (Caitlin McCormack) изучала искусство иллюстрации.

Вязание крючком – рукоделие, которому обучила художницу Кейтлин её бабушка.

В память о ней и о своём дедушке, мастерски вырезавшему птиц, Кейтлин, соединив два вида прикладного искусства, создала серию необычных скульптур.

В настоящее время художница работает в своей студии в Южной Филадельфии, где из тонких белоснежных хлопчатобумажных нитей и большого количества клея ПВА изготавливает «скелетики» мелких животных, грызунов и насекомых, которые выглядят очень реалистично, хотя и в них привносятся элементы фантазии, уводящие довольно далеко готовое произведение от прототипа.

"Формы животных, которые я вывязываю, соотносятся с конкретными воспоминаниями.
После того, как я решу, какой вид существа я хочу изобразить, я делаю серию эскизов, затем маленьким крючком вывязываю каждую косточку.

Затем в несколько этапов (для достижения необходимой жёсткости) склеиваю все элементы вместе.
Готовую фигуру размещаю на чёрном фоне для большей выразительности".

Мистические творения Кейтлин Маккормак выглядят несколько жутковато, но вполне уместны как антураж для создания определённой атмосферы на Хэллоуин или эзотерических сеансов.




Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты
Caitlin McCormack - вязаные скелеты

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:56
Вчера, 19:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 137Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Художница животные скелеты вязание

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 23:48
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10773|-4)
Публикаций: 939
Комментариев: 9 430
Неряшливость исполнения не компенсируется оригинальностью идеи.
Михалычу плюс, а художнице - пожелание научиться заправлять свободные концы ниток, это не сложно.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
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