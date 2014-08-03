Caitlin McCormack - вязаные скелеты

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 137 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:48 by

В Университете изобразительных искусств Пенсильвании художница Кейтлин Маккормак (Caitlin McCormack) изучала искусство иллюстрации.Вязание крючком – рукоделие, которому обучила художницу Кейтлин её бабушка.В память о ней и о своём дедушке, мастерски вырезавшему птиц, Кейтлин, соединив два вида прикладного искусства, создала серию необычных скульптур.В настоящее время художница работает в своей студии в Южной Филадельфии, где из тонких белоснежных хлопчатобумажных нитей и большого количества клея ПВА изготавливает «скелетики» мелких животных, грызунов и насекомых, которые выглядят очень реалистично, хотя и в них привносятся элементы фантазии, уводящие довольно далеко готовое произведение от прототипа.Мистические творения Кейтлин Маккормак выглядят несколько жутковато, но вполне уместны как антураж для создания определённой атмосферы на Хэллоуин или эзотерических сеансов.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Художница животные скелеты вязание

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