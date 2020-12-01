Richard Tennant Cooper (1885–1957)

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:33 by

***Люди изо всех сил пытаются уйти от больного проказой. Акварель Р. Купера.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***Провокационная обнаженная молодая женщина, лежащая на кровати, смерть (скелет в плаще) сидит рядом с ней, обнаженный мужчина уходит от кровати, склонив голову, навстречу толпе больных и умирающих; представляющий сифилис. Акварель Р. Купера.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***Сифилис. Гуашь Ричарда Теннанта Купера, 1912 год.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.Свидание1912 г.***Гигантская рука бродит по темным улицам Лондона, люди и крысы пытаются вырваться из ее рук; представляющий бубонную чуму. Акварель Р. Купера.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***Призрачный скелет пытается задушить больного ребенка; представляющий дифтерию. Акварель Р. Купера.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***Ангел смерти (крылатое скелетное существо) сбрасывает смертоносные вещества в реку недалеко от города; представляющий брюшной тиф. Акварель, 1912 г., по Р. Куперу.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***Гигантский коготь пронзает грудь спящей обнаженной женщины, другая обнаженная женщина бросается вниз и пронзает коготь ножом; представляет собой хирургическое лечение рака груди. Акварель Р. Купера.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***Генри Хилл Хикман проводит эксперименты с анабиозом. Акварель и гуашь Ричарда Теннанта Купера, ок. 1912 г.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***На балконе, прикрывшись, сидит болезненная молодая женщина; рядом с ней стоит смерть (призрачный скелет, сжимающий косу и песочные часы); представляющий туберкулез. Акварель Р. Купера, ок. 1912 г.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***Обнаженный мужчина без сознания, лежащий на столе, атакован маленькими демонами, вооруженными хирургическими инструментами; представляющий действие хлороформа на человеческий организм. Акварель Р. Купера.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***Многолюдные темные улицы, заполненные мертвыми и умирающими, тела загружаются в телегу; представляющий холеру. Акварель Р. Купера.Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.***Автор - Karinalin.

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