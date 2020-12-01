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Страшные Арты

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

Ричард Теннант Купер (1885-1957) был малоизвестным британским художником, чьи метафорические фантазматические картины показывают негативное влияние болезней и медицинских препаратов на человеческое тело. На его картинах болезнь была представлена скелетами и злыми призраками, которых часто можно увидеть парящими над больными. О Купере мало что известно, кроме того, что он также изобразил ужасы Первой мировой войны.

***

Люди изо всех сил пытаются уйти от больного проказой. Акварель Р. Купера.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Провокационная обнаженная молодая женщина, лежащая на кровати, смерть (скелет в плаще) сидит рядом с ней, обнаженный мужчина уходит от кровати, склонив голову, навстречу толпе больных и умирающих; представляющий сифилис. Акварель Р. Купера.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Сифилис. Гуашь Ричарда Теннанта Купера, 1912 год.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.
Свидание
1912 г.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Гигантская рука бродит по темным улицам Лондона, люди и крысы пытаются вырваться из ее рук; представляющий бубонную чуму. Акварель Р. Купера.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Призрачный скелет пытается задушить больного ребенка; представляющий дифтерию. Акварель Р. Купера.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Ангел смерти (крылатое скелетное существо) сбрасывает смертоносные вещества в реку недалеко от города; представляющий брюшной тиф. Акварель, 1912 г., по Р. Куперу.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Гигантский коготь пронзает грудь спящей обнаженной женщины, другая обнаженная женщина бросается вниз и пронзает коготь ножом; представляет собой хирургическое лечение рака груди. Акварель Р. Купера.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Генри Хилл Хикман проводит эксперименты с анабиозом. Акварель и гуашь Ричарда Теннанта Купера, ок. 1912 г.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

На балконе, прикрывшись, сидит болезненная молодая женщина; рядом с ней стоит смерть (призрачный скелет, сжимающий косу и песочные часы); представляющий туберкулез. Акварель Р. Купера, ок. 1912 г.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Обнаженный мужчина без сознания, лежащий на столе, атакован маленькими демонами, вооруженными хирургическими инструментами; представляющий действие хлороформа на человеческий организм. Акварель Р. Купера.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Многолюдные темные улицы, заполненные мертвыми и умирающими, тела загружаются в телегу; представляющий холеру. Акварель Р. Купера.
Купер, Ричард Теннант, 1885–1957.

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

***

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

Richard Tennant Cooper (1885–1957)

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 0
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Ключевые слова: Richard Tennant Cooper художник медицина смерть призраки скелеты арты

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