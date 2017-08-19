Искусство на тонких ногах. Феликс Долах

Искусство на тонких ногах. Феликс ДолахЦелую неделю готовила другой пост, но эти тонконогие человечки меня покорили в самое сердце и другие органы.
Представляю вашему вниманию мою следующую находку на просторах сети – Феликс Долах (Felix Dolah).
Феликс Долах - художник из Майнца, Германия, работает на разбавленном угле, создавая призрачные образы, которые играют простыми фигурами и пространством. Работы художника отличаются резким контрастом и лишены цвета.
Хотелось бы отметить интересную технику рисования – смешивание угля с водой. Художник разбавляет смесь, которая по консистенции становится близка к акварели, благодаря чему и создается такой эффект «вытянутости» фигур. Художник интерпретирует твердый грязный уголь как «грубость», тогда как чистая вода это «мягкость», и их смесь в необходимой концентрации составляет идеальный баланс.
Интересно, что для создания примерно половины своих картин автор использует реальных людей. После часов личного разговора, художник создает произведение.
«Я работаю с реальными моделями. Моя попытка - вести честный диалог от человека к человеку. Я говорю со своими моделями о себе и слушаю их истории. Из наших разговоров возникает концепция, чтобы показать их истории в одной из моих работ».
Основной двигатель интеллектуального развития – творчество Сократа. «Можно сказать, что Сократ – мой лучший друг», - говорит автор. Источником вдохновения художника служит все, начиная от пения птиц и заканчивая шумом проходящего мимо поезда.
«Депрессия – причина, по которой мое искусство существует».
Автор - Феликс Долах (Felix Dolah).
Автор текста - я, с опорой на источники:
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Вчера, 09:28 by trankaПросмотров: 104Комментарии: 2
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