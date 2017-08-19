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Страшные Арты

Искусство на тонких ногах. Феликс Долах

Целую неделю готовила другой пост, но эти тонконогие человечки меня покорили в самое сердце и другие органы.
Представляю вашему вниманию мою следующую находку на просторах сети – Феликс Долах (Felix Dolah).
Феликс Долах - художник из Майнца, Германия, работает на разбавленном угле, создавая призрачные образы, которые играют простыми фигурами и пространством. Работы художника отличаются резким контрастом и лишены цвета.

Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах

Хотелось бы отметить интересную технику рисования – смешивание угля с водой. Художник разбавляет смесь, которая по консистенции становится близка к акварели, благодаря чему и создается такой эффект «вытянутости» фигур. Художник интерпретирует твердый грязный уголь как «грубость», тогда как чистая вода это «мягкость», и их смесь в необходимой концентрации составляет идеальный баланс.

Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах

Интересно, что для создания примерно половины своих картин автор использует реальных людей. После часов личного разговора, художник создает произведение.

Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
«Я работаю с реальными моделями. Моя попытка - вести честный диалог от человека к человеку. Я говорю со своими моделями о себе и слушаю их истории. Из наших разговоров возникает концепция, чтобы показать их истории в одной из моих работ».

Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах

Основной двигатель интеллектуального развития – творчество Сократа. «Можно сказать, что Сократ – мой лучший друг», - говорит автор. Источником вдохновения художника служит все, начиная от пения птиц и заканчивая шумом проходящего мимо поезда.

Искусство на тонких ногах. Феликс Долах
Искусство на тонких ногах. Феликс Долах

«Депрессия – причина, по которой мое искусство существует».



Автор - Феликс Долах (Felix Dolah).
Автор текста - я, с опорой на источники:
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Вчера, 09:28 by trankaПросмотров: 104Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Арты люди уголь вода

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 15:21
+1
Группа: Журналисты
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Публикаций: 2 079
Комментариев: 12 298
Прекрасные работы с использованием угля и воды. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: Мастер Талий
Вчера, 15:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 53
Выглядят необычно. Техника интересная. +
Зарегистрирован: 11.05.2019
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