Искусство на тонких ногах. Феликс Долах

Хотелось бы отметить интересную технику рисования – смешивание угля с водой. Художник разбавляет смесь, которая по консистенции становится близка к акварели, благодаря чему и создается такой эффект «вытянутости» фигур. Художник интерпретирует твердый грязный уголь как «грубость», тогда как чистая вода это «мягкость», и их смесь в необходимой концентрации составляет идеальный баланс.Интересно, что для создания примерно половины своих картин автор использует реальных людей. После часов личного разговора, художник создает произведение.«Я работаю с реальными моделями. Моя попытка - вести честный диалог от человека к человеку. Я говорю со своими моделями о себе и слушаю их истории. Из наших разговоров возникает концепция, чтобы показать их истории в одной из моих работ».Основной двигатель интеллектуального развития – творчество Сократа. «Можно сказать, что Сократ – мой лучший друг», - говорит автор. Источником вдохновения художника служит все, начиная от пения птиц и заканчивая шумом проходящего мимо поезда.