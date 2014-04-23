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Страшные Арты

Монстрики в метро

Чем можно заняться в общественном транспорте? Наблюдать за пассажирами, пока едешь, читать книгу или "лазить" в своём телефоне. Не так много возможностей провести время с пользой и интересом. Однако некоторые умудряются из своей поездки сделать целый проект!

Художник Бен Рубин (Ben Rubin) — автор продолжающегося художественного проекта под названием Subway Doodle, посвящённого забавным монстрикам, которых он пририсовывает рядом с пассажирами "подземки".

Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро
Монстрики в метро

Автор - pene4ka.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 46Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Бен Рубин (Ben Rubin) художник иллюстрации рисунки метро мостры

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Комментарии

#1 написал: Почетный святой
Сегодня, 15:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1480|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 077
Шикарно! Очень понравились, +++++!
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
#2 написал: Летяга
Сегодня, 16:37
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 758
Комментариев: 8 564
Забавные арты. И остроумные
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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