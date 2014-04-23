Монстрики в метро

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 46 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 11:15 by

Чем можно заняться в общественном транспорте? Наблюдать за пассажирами, пока едешь, читать книгу или "лазить" в своём телефоне. Не так много возможностей провести время с пользой и интересом. Однако некоторые умудряются из своей поездки сделать целый проект!Художник Бен Рубин (Ben Rubin) — автор продолжающегося художественного проекта под названием Subway Doodle, посвящённого забавным монстрикам, которых он пририсовывает рядом с пассажирами "подземки".Автор - pene4ka.

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