Забавные лица в лесу

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:31

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 47 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 07:31 by

Дуэт немецких художников Zonenkinder придумал проект The Tree Project. Авторы гуляют по лесу и рисуют на деревьях, как правило уже отживших свое, забавные рожицы. Чтобы не причинить вред растениям, для необычного художества используются только натуральные красители. Своим проектом Zonenkinder хотят подчеркнуть тесные связи человека с природой.Автор - bigpicture.ru.

Ключевые слова: Арт-проект лес лица художники

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