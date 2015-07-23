Забавные лица в лесу

Забавные лица в лесуДуэт немецких художников Zonenkinder придумал проект The Tree Project. Авторы гуляют по лесу и рисуют на деревьях, как правило уже отживших свое, забавные рожицы. Чтобы не причинить вред растениям, для необычного художества используются только натуральные красители. Своим проектом Zonenkinder хотят подчеркнуть тесные связи человека с природой.
Автор - bigpicture.ru.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:31
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 07:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 4
Ключевые слова: Арт-проект лес лица художники