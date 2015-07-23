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Страшные Арты

Забавные лица в лесу

Дуэт немецких художников Zonenkinder придумал проект The Tree Project. Авторы гуляют по лесу и рисуют на деревьях, как правило уже отживших свое, забавные рожицы. Чтобы не причинить вред растениям, для необычного художества используются только натуральные красители. Своим проектом Zonenkinder хотят подчеркнуть тесные связи человека с природой.

Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу
Забавные лица в лесу

Автор - bigpicture.ru.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:31
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 07:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Арт-проект лес лица художники

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 07:32
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1576|0)
Публикаций: 164
Комментариев: 2 059
Вот оно! Вот причина бегающих за народом энтов)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:33
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 758
Комментариев: 8 559
Оно, конечно, забавно. Но впечатлительный чел с богатым воображением, встретив такие артобъекты в лесу (да ещё при не очень хорошем освещении) рискует породить новые легенды. И это в лёгком случае. В тяжёлом может и бельё попачкать))
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 10:51
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2245|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 708
Не понравилось, не надо везде совать свои ручонки и портить естественную красоту своими писульками. Журналисту плюс, узнала, что есть вот такие бездельники, которым дома не рисуется)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: t.eir
Сегодня, 13:33
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 297
Сначала может и испугаешься увидев глаза, потом весело станет. Кочки с глазами вообще здорово.
Зарегистрирован: 18.05.2018
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