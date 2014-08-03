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Страшно интересно

Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»

Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - фотограф и креативный художник из Софии, Болгария. Создают забавные фотоиллюстрации, которые стали очень популярны и называются «Монстры Софии». Атанас Куцев - фотограф, который занимается съёмкой красивых городских пейзажей Софии. Точка Спот занимается иллюстрацией и добавляет к фотографиям своего друга забавных и красочных монстров. Несмотря на то, что монстры, по сути, должны быть страшными и пугающими, выглядят они довольно мило и даже в реальной жизни не смогли бы никого напугать. На этих фотографиях монстры только и занимаются тем, что дурачатся. В блеклые цвета города их красочный и яркий вид привносит радости и жизни. Атанас Куцев и Точка Спот иногда специально для того, чтобы подчеркнуть красочность своих персонажей, делают фотографии чёрно-белыми.

Забавные, весёлые и максимально позитивные иллюстрации, которые нравятся, как детям, так и взрослым. Особенно они пришлись по душе самим жителям Софии, которые на фотографиях узнают знакомые места, а когда проходят мимо этих мест в следующий раз, представляют, что эти забавные монстры могли бы и вправду быть здесь и веселить всех жителей города своим видом и безобидным поведением.

Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»
Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»
Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»
Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»
Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»
Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»
Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»
Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»
Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»
Атанас Куцев (Atanas Kutsev) и Точка Спот - «Монстры Софии»

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Фотограф художник монстры фотоманипуляции

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 20:53
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Забавно конечно. Но исполнение на уровне средних классов общеобразовательной школы. Я не про фотографии))
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