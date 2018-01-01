Оно. Ночной ужас в реальной жизни

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:41

Helga_STR Просмотров: 42 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:41 by

Мы все смотрели фильм "Оно". Это страшно и интересно. Но невозможно даже представить, что мистический клоун Пеннивайз может... прийти к тебе в дом!Именно это произошло со мной. Родители уехали в гости, оставив меня ночью одну. И тут я проснулась...Что было дальше - смотрите сами...

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