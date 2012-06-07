Сюрреализм Кристиана Склое

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:36 by

Картины Кристиана Склое – фантастически красивые и удивительные. Они словно наяву переносят зрителя в параллельные неизвестные миры, благодаря неординарной фантазии их автора. Работы Склое выполнены в технике сюрреализма, их стиль схож со старинными картинами. Мягкие и приглушенные цвета создают ореол нежности, спокойствия и добра.Бегущая с зажженным фонарем девушка в ярко-малиновом платье со шлейфом из роз, или леди, вместо сердца у которой находится полночь – все изображения гармоничны и восхитительны.Девушка, держащая в руках ключи от секретного сада, или русалка, сидящая на кровати, возле которой плывет черный лебедь – поражают и наполняют созерцателя красотой образов.Смотря на слона, который несет над собой воздушное карточное здание с золотыми куполами, и летающих вокруг белоснежных голубей, каждый может увидеть в этом изображении свои забытые сны и видения.Образ мужчины, который по лестнице залез на самую вершину дерева, с кроной, покрытой мягким и пушистым облаком, переносит нас в фееричную страну наших мечтаний.А картина, где мужчина в черном цилиндре подобно весам уравновешивает мозг и сердце, символична и заставляет задуматься о бренности человеческого тела.Великолепны картины с изображением девушек, в волосах у которых вьются разноцветные бабочки или переплетаются фантастические цветы.Все работы Кристиана Склое напоминают нам о том, что в мире много чудес, которые не только живут в нашем воображении, но и окружают в повседневной жизни.

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