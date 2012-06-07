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Страшные Арты

Сюрреализм Кристиана Склое

Картины Кристиана Склое – фантастически красивые и удивительные. Они словно наяву переносят зрителя в параллельные неизвестные миры, благодаря неординарной фантазии их автора. Работы Склое выполнены в технике сюрреализма, их стиль схож со старинными картинами. Мягкие и приглушенные цвета создают ореол нежности, спокойствия и добра.

Сюрреализм Кристиана Склое

Бегущая с зажженным фонарем девушка в ярко-малиновом платье со шлейфом из роз, или леди, вместо сердца у которой находится полночь – все изображения гармоничны и восхитительны.

Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое

Девушка, держащая в руках ключи от секретного сада, или русалка, сидящая на кровати, возле которой плывет черный лебедь – поражают и наполняют созерцателя красотой образов.

Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое

Смотря на слона, который несет над собой воздушное карточное здание с золотыми куполами, и летающих вокруг белоснежных голубей, каждый может увидеть в этом изображении свои забытые сны и видения.

Сюрреализм Кристиана Склое

Образ мужчины, который по лестнице залез на самую вершину дерева, с кроной, покрытой мягким и пушистым облаком, переносит нас в фееричную страну наших мечтаний.

Сюрреализм Кристиана Склое

А картина, где мужчина в черном цилиндре подобно весам уравновешивает мозг и сердце, символична и заставляет задуматься о бренности человеческого тела.

Сюрреализм Кристиана Склое

Великолепны картины с изображением девушек, в волосах у которых вьются разноцветные бабочки или переплетаются фантастические цветы.

Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое

Все работы Кристиана Склое напоминают нам о том, что в мире много чудес, которые не только живут в нашем воображении, но и окружают в повседневной жизни.

Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое
Сюрреализм Кристиана Склое

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:36
Сегодня, 00:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 1
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Ключевые слова: Кристиан Склое художник живопись графика сюрреализм

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Комментарии

#1 написал: FataMorgana
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Очень понравилось! Красиво. Плюс.
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