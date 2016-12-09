Противостояние

ПротивостояниеНас одна породила Тьма,
Но морои враги стригоям.
Бесконечная эта война
Может трещину дать устоям.
Космос тянет, он как магнит,
Кто-то скажет: "Хвала мгновенью!".
На радаре линкор возник:
Неприятель готов к сраженью.
Напряжён мой седой капитан,
Поднимаясь ко мне на мостик.
Перешла в боевой режим,
Накрываю ладонью джойстик.
Мониторю второй экран:
В нём чужое лицо застыло.
Ухмыляясь, стригой молчал,
И волной меня гнева накрыло.
"Я заставлю тебя страдать", -
Прошипела, поджала губы.
"Для начала жестокой стань", -
Процедил он мне зло сквозь зубы.
Прорычал капитан: "О, да!
Нашей славной команде минус:
Неприятель проник на борт.
Всё. Запущен в систему вирус.
Быстро к шаттлу летишь одна,
Я тебя с корабля прикрою.
Кровь, поверь, не бокал вина -
Не хочу рисковать тобою".
Прочь сомненья, эмоций ноль -
Я летела, не зная страха.
Нагонял меня чёрный шаттл,
Но подбита в полёте "птаха"...
Улыбнулась: "Мой капитан...".
Курс взяла на звезду Морая.
Нет, не ставит судьба капкан -
Явно цель у неё другая.
Дни проходят, да всё не везёт,
Словно призрак его корабль.
"Ты стригоя найдёшь через год ", -
Пишет мне на стекле декабрь.
Он как ветер неуловим
И мороев всех ненавидит.
По планете идёт чужой
Или кольца Сатурна видит.
"Я заставлю тебя страдать", -
Повторяет он слово в слово,
Но меня не спешит искать,
Глядя в звёздную даль сурово.
Месть откроет свои врата
И назначит в час Х свиданье,
На космических кораблях
Взрыв. И нас поглотит мирозданье.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:49 by kusiПросмотров: 35Комментарии: 2
Ключевые слова: Вампиры морои стригои война сражение авторский стих