Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Противостояние

Нас одна породила Тьма,
Но морои враги стригоям.
Бесконечная эта война
Может трещину дать устоям.

Космос тянет, он как магнит,
Кто-то скажет: "Хвала мгновенью!".
На радаре линкор возник:
Неприятель готов к сраженью.

Напряжён мой седой капитан,
Поднимаясь ко мне на мостик.
Перешла в боевой режим,
Накрываю ладонью джойстик.

Мониторю второй экран:
В нём чужое лицо застыло.
Ухмыляясь, стригой молчал,
И волной меня гнева накрыло.

"Я заставлю тебя страдать", -
Прошипела, поджала губы.
"Для начала жестокой стань", -
Процедил он мне зло сквозь зубы.

Прорычал капитан: "О, да!
Нашей славной команде минус:
Неприятель проник на борт.
Всё. Запущен в систему вирус.

Быстро к шаттлу летишь одна,
Я тебя с корабля прикрою.
Кровь, поверь, не бокал вина -
Не хочу рисковать тобою".

Прочь сомненья, эмоций ноль -
Я летела, не зная страха.
Нагонял меня чёрный шаттл,
Но подбита в полёте "птаха"...

Улыбнулась: "Мой капитан...".
Курс взяла на звезду Морая.
Нет, не ставит судьба капкан -
Явно цель у неё другая.

Дни проходят, да всё не везёт,
Словно призрак его корабль.
"Ты стригоя найдёшь через год ", -
Пишет мне на стекле декабрь.

Он как ветер неуловим
И мороев всех ненавидит.
По планете идёт чужой
Или кольца Сатурна видит.

"Я заставлю тебя страдать", -
Повторяет он слово в слово,
Но меня не спешит искать,
Глядя в звёздную даль сурово.

Месть откроет свои врата
И назначит в час Х свиданье,
На космических кораблях
Взрыв. И нас поглотит мирозданье.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:49 by kusiПросмотров: 35Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Вампиры морои стригои война сражение авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:56
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (878|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 883
Целая история, класс! Видимо в будущем, в эпоху космических странствий, остались одни вампиры?) Здорово +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:33
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (247|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 863
Супер! Да это просто Ромео и Джульетта. Но ещё драматичнее
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.