Про стоянку заброшенной советской техники в лесу и хвостатого проводника, который нас к ней привёл

Hunter Grey Просмотров: 72 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:37 by

Бывалые туристы часто сталкиваются с феноменом «появление внезапной собаки проводника» — это когда во время похода к группе прибивается четвероногое и долгое время идёт рядом, а в редких случаях ещё и показывает дорогу. Обычно туристов провожают собаки, но как-то раз на Ай-Петри за мной всю дорогу следовал обыкновенный кот……в этот раз это была на вид заурядная, но смышленая собака. Животное, по всей видимости, устало смотреть на наши круги вокруг дырявого забора, окружающего лесной массив, и, сжалившись, указало дорогу.Кому-то следовать за бродячей собакой может показаться странным решением, но когда за плечами есть некоторый опыт путешествий, то к таким «знакам судьбы» относишься с намного меньшим скепсисом.Тропинка, по которой нас вели, заросла и еле угадывалась, но это была единственная дорога через лесную чащу в нужном направлении.Наш проводник не подвел, и вскоре тропа вывела к заросшей поляне, на которой стояло около десятка брошенных грузовых автомобилей в камуфляжной расцветке и выцветшая пожарная машина в единственном экземпляре. Оказавшись на поляне, собака стала всем своим видом показывать, что, собственно, сюда нам и было нужно. Молодец собака, но меня всё же мучает вопрос: как она догадалась о том, куда я собрался?«Кладбище Техники» оказалось меньше, чем выглядело на спутниковых снимках. Часть машин просто растащили на металлолом. Место явно не секретное, раз тут его «каждая собака знает».Для заброшенного места состояние машин хорошее, но выбитые стёкла, снятые приборы и части кузова портят картинку. Но если говорить о действительно заброшенных, то даже такое состояние — редкость и длится всего пару-тройку лет, после чего металл разбирают подчистую.Если говорить о военных «кладбищах техники», которые некоторые почему-то называют консервацией (хотя с них машины отправляются в 90% случае в утиль), то там состояние обычно лучше, но всё-таки даже между номинальной охраной и глухим лесом есть огромная разница.За собаку не переживайте, за свои труды её угостили, после чего она скрылась среди деревьев и обратно мы шли без сопровождения.Откуда взялась техника? — это всё наследие Советского Союза. После развала СССР многие отрасли народного хозяйства оказались не у дел.В советские годы лесные развалины были базой снабжения небольшого военного аэродрома: сейчас от базы остались только ржавые бочки из-под топлива, брошенные машины и несколько пустых строений. На сегодня всё, спасибо за внимание!Автор: NordSkif.

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