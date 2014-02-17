Лес, дорога, человек

ElektroKo7ik Просмотров: 1 940 Комментарии: 24 +8 Вчера, 11:11 by

Сразу говорю, художественно истории писать не умею. Историю рассказывал дядя. Рассказываю от его имени.Работал я дальнобойщиком, в основном были дальние рейсы. И вот очередной рейс Ростов-Будапешт. Выезд. Все идёт нормально, трасса, деревья, машины. Но ближе к Карпатам мне сообщили, что на трассе случилась авария, и показали маршрут, по которому можно объехать часть трассы. Та дорога была окружена лесом.Еду я, значит, все спокойно, машин вообще нет, но тут вдалеке вижу - стоит паренёк, лет двадцать. Ну, думаю, может, кто-то высадил его, подвезу, остановился за ним. Кричу ему: "Парень, подвести?" В ответ тишина. Я выхожу из машины, он напротив меня. У него был немного открыт рот, во рту виднелись клыки, вот только были они больше, чем человеческие, и зрачки очень расширенные. По мне побежали мурашки. Он медленно подходил ко мне. Я кабанчиком метнулся в машину, закрыв окно и замок.Завожу машину, еду, а это существо за мной, я давлю 90, оно все ещё бежит и даже не отстаёт! Я 120, то же самое. Только когда было уже под 140, оно начало отставать, но все же не отпускало меня. Я думал, перевернусь, а оно меня там сожрет. И вот уже виднеется трасса, оно отстаёт, но не из-за того, что уже не может бежать, а из-за машин, которые есть на трассе.Доехал до заправки весь запыханный. Кассир спросил, в чем дело и что со мной. Я ему рассказал, сказал, что всякое в жизни может быть. Дело катилось под вечер, из-за стресса попросил, чтоб налили 50 грамм, за деньги, конечно. Заплатил за парковку на ночь и пошёл спать. Потом доехал до Будапешта без происшествий, к Ростову обратно тоже. А дома узнал, что это не только у меня одного есть подобные истории. Пьяный или под веществами не был. Ну, я хотел спросить у вас, может, кто знает, что это за существо?Также есть продолжение.

Ключевые слова: Дальнобойщик трасса существо мистика авторская история

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