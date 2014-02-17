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Истории из жизни

Лес, дорога, человек

Сразу говорю, художественно истории писать не умею. Историю рассказывал дядя. Рассказываю от его имени.

Работал я дальнобойщиком, в основном были дальние рейсы. И вот очередной рейс Ростов-Будапешт. Выезд. Все идёт нормально, трасса, деревья, машины. Но ближе к Карпатам мне сообщили, что на трассе случилась авария, и показали маршрут, по которому можно объехать часть трассы. Та дорога была окружена лесом.

Еду я, значит, все спокойно, машин вообще нет, но тут вдалеке вижу - стоит паренёк, лет двадцать. Ну, думаю, может, кто-то высадил его, подвезу, остановился за ним. Кричу ему: "Парень, подвести?" В ответ тишина. Я выхожу из машины, он напротив меня. У него был немного открыт рот, во рту виднелись клыки, вот только были они больше, чем человеческие, и зрачки очень расширенные. По мне побежали мурашки. Он медленно подходил ко мне. Я кабанчиком метнулся в машину, закрыв окно и замок.
Завожу машину, еду, а это существо за мной, я давлю 90, оно все ещё бежит и даже не отстаёт! Я 120, то же самое. Только когда было уже под 140, оно начало отставать, но все же не отпускало меня. Я думал, перевернусь, а оно меня там сожрет. И вот уже виднеется трасса, оно отстаёт, но не из-за того, что уже не может бежать, а из-за машин, которые есть на трассе.
Доехал до заправки весь запыханный. Кассир спросил, в чем дело и что со мной. Я ему рассказал, сказал, что всякое в жизни может быть. Дело катилось под вечер, из-за стресса попросил, чтоб налили 50 грамм, за деньги, конечно. Заплатил за парковку на ночь и пошёл спать. Потом доехал до Будапешта без происшествий, к Ростову обратно тоже. А дома узнал, что это не только у меня одного есть подобные истории. Пьяный или под веществами не был. Ну, я хотел спросить у вас, может, кто знает, что это за существо?
Также есть продолжение.
Вчера, 11:11 by ElektroKo7ikПросмотров: 1 940Комментарии: 24
+8

Ключевые слова: Дальнобойщик трасса существо мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: Слай
Вчера, 11:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 99
Эдвард Каллен?
Зарегистрирован: 17.02.2014
#2 написал: Galadriell80
Вчера, 11:17
+6
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 230
bita Скорее б 1 сентября...
Зарегистрирован: 16.12.2015
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 11:25
+7
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (891|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 725
Во!!! То девочка бледная на проходной завода, печенюшек объевшаяся , то парень через-чур клыкасто-глазастый за грузовиками бегающий.... Со скоростью 140 км/ч.... А водила тем временем успевал за дорогой следить, за парнем бегущим присматривать, ещё и фурой управлять... В Карпатских горах... Ага.... Классика жанра, чё...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Долгопят
Вчера, 11:53
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 147
Вот зачем вы так? Парня я этого знаю,Саша Шпак из Питера...шесть раз женат, между прочим, довольно подвижный организм..может , и был он на трассе, ближе к Карпатам...хто ж его знает, болезного

А вы Автора шугаете, старается же ребенок, пишет вам страшилки про печеньки и упырей. Пиши , милый Автор, плюс тебе и пятёрка за старания!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: акжана
Вчера, 13:05
+5
Группа: Посетители
Репутация: (798|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 861
Существо это - упырь прототип вампира. Кстати они не только пили кровь но и пожирали мясо, но охотились по ночам.
Автор пишите конечно - ваше право, но с вашим упырем явный перебор.
И вроде есть даже продолжение истории. Помилуйте!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#6 написал: Karl Georglin
Вчера, 14:30
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 202
Существо это как любая рыба, пойманная любым рыбаком.
Какой дурак выйдет в пустынном месте из машины, которую, вместе с товаром(если не пустой) могут забрать сообщники парня, засевшие сбоку в лесу? ("Дядя" когда в.у. получал сколько психологу дал?) Потом, если не прибьют, отдавать всю жизнь ведь будет. Ну и 140 в час (жаль не написано что был 25тонн гружен) по такой дороге, по которой никто не ездит(точно не автобан))) это что-то. Дядь Тереза Шумахер прям - и помочь всем, и разогнаться так что даже существа не догонят.
Цитата: Galadriell80
Скорее б 1 сентября...
Зарегистрирован: 25.10.2016
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 16:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 402
Плюсанул. На дороге всякое может быть.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#8 написал: Tigger power
Вчера, 16:58
+5
Группа: Посетители
Репутация: (213|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 806
А я вот все думаю, а что же эти клыкастые сначала вальяжничают когда к ним водила сам сначала выходит подвезти предлагает, а потом аж 140 км. в час бегут, играются наверное)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#9 написал: Звезда Эрцгаммы
Вчера, 17:05
+4
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 20
Что то похожее уже здесь было и не один раз!
Зарегистрирован: 2.05.2017
#10 написал: Летяга
Вчера, 17:24
+5
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Репутация: (6564|-1)
Публикаций: 97
Комментариев: 5 401
Я смотрю, новый устойчивый "архетип" на сайте появился: тварь, пугающая и гоняющая дальнобойщиков.
Раз
два
три
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#11 написал: просто Вася
Вчера, 17:33
+7
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Публикаций: 5
Комментариев: 2 971
Стандартный большегруз не может ехать с такой скоростью. Что за бред, а? Это надо было в "страшилки", а не в ИиЖ. Насмотрятся детишки фильмов о вампирах, потом пишут сказочки абсурдные. Без оценки.
Зарегистрирован: 14.02.2014
      
#12 написал: Мак Сим
Вчера, 17:59
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 37
Это был Платон в человеческом облике
Зарегистрирован: 16.10.2016
#13 написал: Баба Клава
Вчера, 19:17
+4
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Репутация: (1996|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 487
Цитата: Долгопят
Парня я этого знаю,Саша Шпак из Питера.

А чего он без лифчика то ходит?
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#14 написал: Talisha
Вчера, 19:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (788|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 820
Карпаты.. Вампир. И туда добрались:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#15 написал: Летяга
Вчера, 20:43
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6564|-1)
Публикаций: 97
Комментариев: 5 401
Цитата: Баба Клава
А чего он без лифчика то ходит?

Кружевцов подходящих нету, не иначе)) Не с цветочками же!
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#16 написал: OlgaSha
Вчера, 21:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Странные существа нынче пошли. В одной истории парень через канаву прыгал и завывал, в другой собака жуткая за фурой мчалась, теперь клыкастый водителей стращает. Мало того, что большинство дорог у нас в плохом состоянии, так ещё и нечисть покоя не даёт. Ну совсем распоясались!:-)
Зарегистрирован: 26.03.2017
#17 написал: xaruda
Вчера, 21:30
+1
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Репутация: (49|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 126
Цитата: Летяга
тварь, пугающая и гоняющая дальнобойщиков.

smeh
И еще мне нравится - метнулся кабанчиком joy
Ну вот, зашла побояться, а пришлось повеселиться.
автору +++
Зарегистрирован: 24.01.2017
#18 написал: Звезда Эрцгаммы
Вчера, 21:36
+4
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 20
В принципе верю могло быть и такое, как то ехал из Козельска в Москву и решил поехать окольными путями так как Киевка от Калуги была разбита и знакомые посоветовали ехать обьездными путями, так ехал и волосы дыбом вставали, по обьездной одни заброшенные деревни, с забитыми домами и нет не души и машин очень мало ,представил, что если сломается авто, то все карау ,не души, вот в таких местах всякое может быть!
Зарегистрирован: 2.05.2017
#19 написал: Баба Клава
Вчера, 22:13
0
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Репутация: (1996|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 487
Цитата: Долгопят
Саша Шпак из Питера.

Вообще то Таня ты нам плохую фоту своего знакомого залила. Пониже то показать его никак нельзя? Бабуля хочет посмотреть там хоть есть чего?
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#20 написал: просто Вася
Вчера, 23:23
+1
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Репутация: (2220|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 2 971
Цитата: Баба Клава
Бабуля хочет посмотреть там хоть есть чего?

Нет там ничего, всё в титьки ушло не иначе. smile

Люди, поведайте кто-нибудь достойную историю, пожалуйста!!!
Зарегистрирован: 14.02.2014
      
#21 написал: Lestat de Lioncort
Вчера, 23:30
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Комментариев: 162
Это был родственник Дракулы. Карпаты же. А что за машина такая, большегрузная, которая 140 выдавала? История прям вся насквозь пропитана ээээ.... мистикой. Минус.
Зарегистрирован: 3.08.2015
#22 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 23:48
+2
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Комментариев: 9 197
Я вот тоже думаю, почему он сразу водилу не захавал, а сначала глазами своими и клыками пугать принялся, потом дал ему возможность в машину вернуться, и уж только потом забег за фурой устроил...Действительно, сезон каникул набирает обороты...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#23 написал: Lestat de Lioncort
Сегодня, 00:05
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Комментариев: 162
Цитата: Winnie-the-Pooh
Я вот тоже думаю, почему он сразу водилу не захавал, а сначала глазами своими и клыками пугать принялся, потом дал ему возможность в машину вернуться, и уж только потом забег за фурой устроил....

Все просто. Просто так бегать не интересно, а за фурой, да 140 втопить - самое то. Физическую форму поддерживает нежить.

Цитата: Баба Клава
Цитата: Долгопят
Саша Шпак из Питера.

Вообще то Таня ты нам плохую фоту своего знакомого залила. Пониже то показать его никак нельзя? Бабуля хочет посмотреть там хоть есть чего?



Это до и после.
Зарегистрирован: 3.08.2015
#24 написал: шкода
Сегодня, 01:48
0
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Комментариев: 1
Интересный рассказ
Зарегистрирован: 4.01.2013
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