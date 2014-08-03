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Заброшки


Заброшки

Замок семьи Шафгоч

Было пасмурное безветренное утро октября 1956 года, когда глыбы густого черного дыма нависли над городом.

У этого невероятно красивого замка не было шансов на спасение: злоумышленники облили маслом всю крышу и подожгли его одновременно в четырех местах, предусмотрительно выпустив воду из окружавших его прудов. Чем им так насолил этот замок?..

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Выстроенный на руинах старого, 1360го года постройки, многократно переделываемый, замок семьи Шафгоч в Польше претерпел последнюю серьёзную перестройку в 1863 году, когда граф Шафгоч выкупил его в подарок для своей 17летней жены Иоанны.

Наверное, граф души не чаял в своей избраннице, иначе как можно объяснить всё то великолепие, которое он впоследствии здесь для неё создал?

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Только представьте: огромный замок в готическом стиле, над архитектурой и внутренним убранством которого работали лучшие в стране архитекторы и мастера; искусственно созданные вокруг пруды с коврами из цветущих растений, гектары цветников и огородов, фруктовый сад, оранжерея и пальмовый домик, куда специально были привезены экзотические растения, достигающие 17 метров в высоту. И в придачу - ландшафтный парк на 60 гектаров, гордостью которого были вековые дубы, искусственные руины средневекового замка в миниатюре, семейная часовня (и усыпальница по совместительству), а также огромное количество фонтанов и скульптур животных и людей в натуральную величину, которых здесь было более 300 штук. На сегодняшний день не осталось ни одной.

Звучит, как что-то невероятное, правда? Особенно, когда видишь, что случилось с замком в наши дни: сейчас это голый скелет, куда после известного пожара годами лазала местная молодежь, выискивая остатки красивой штукатурки и спиливая головы статуям.

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Так что же здесь произошло?

Замок принадлежал семье Шафгоч до 1945го года. Затем перешёл государству, и здесь стали проводить балы и устраивать детские лагеря, а после первый этаж замка стали использовать как хранилище сельскохозяйственных продуктов, в основном зерновых.

Всё это время замок потихоньку законно и незаконно растаскивался. Но случилось здесь и ещё кое-что.

Судя по всему, начальники хранилища стали продавать зерно за спиной у коллектива, и каждую неделю исчезали всё новые и новые мешки. Так продолжалось до 1956го года, пока кто-то не донёс об этом властям.

Решено было проверить донос о злоупотреблении, направить в замок специальную комиссию и провести полную инвентаризацию хранящихся там зерновых. Но не тут-то было.

Видимо, чтобы замести следы своих преступлений в виде проданного зерна, был выстроен план поджога. Так из-за нескольких нечистых на руку людишек прекрасный и величественный дворец обратился в руины.

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Конечно, после пожара он перестал кого-либо интересовать. Даже власти о нем забыли. Местные жители растащили из пепла всё, что ещё уцелело.

На стенах молодежь оставляла похабные надписи. Ночью вывозились статуи и фонтаны. А в 1990х дворец за копейки приобрел польский бизнесмен, обещавший его восстановить и сделать здесь отель. Но и он оказался очередным шарлатаном - приказал вывезти лишь оставшиеся скульптуры, мраморные лестницы, гранитные полы и уцелевшие печи. Сам же, как говорят местные, даже никогда к замку и не приезжал.

Так и стоит сейчас этот печальный гигант, плод настоящей любви и жертва человеческой жадности. Только недавно к нему приставили охрану и оградили территорию, хотя, если честно, в этом уже больше нет необходимости..

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Автор - Ksenia Hound.
Источник.

Сегодня, 14:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 80Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Замок Шафгоч Польша пожар вандалы заброшки

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 14:55
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10382|-4)
Публикаций: 889
Комментариев: 9 246
В таких декорациях фильмы ужасов снимать хорошо))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:50
0
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 2 683
Красота какая а!
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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