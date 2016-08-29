Колыбельная в лесу

fox_killer Просмотров: 733 Комментарии: 5 +14 Вчера, 15:04 by

Помимо собирательства страшных историй из первых уст, я также давно увлекаюсь фотографией. Вместе с подругой мы образуем косбенд, который занимается почти исключительно хоррор-тематикой, и в котором я числюсь как фотограф. И эта история о том, как мы снимали косплей на одну известную хоррор-игру (кому интересно - игра Outlast: Whistleblower).Фоном единогласно было избрано реальное место, ибо фотостудии мы чаще всего не признаём. Нашей задачей было не отснять красивые фото, а нагнать жути.Локацией мы заранее выбрали санаторий, закрытый в начале нулевых, который был найден на ютубе, у одного сталк блогера. Нас привлёк чудом сохранившийся лифт, потому что он чертовски напоминал лифт из игры.Отправиться в огромный сосновый лес за чертой города, по которому разбросаны советские заброшки и недострои, на ночь глядя – уже криповая идея. Искали мы тот санаторий долго, карты точного расположения не давали, компас шалил, пришлось даже бросить машину и идти через лес.К зданию мы вышли уже в сумерках. Состояние его оставлял желать лучшего, но мы не расстроились и решили, что выжмем максимум из того, что имеем. Хвала богам, решетка лифта оказалась не целиком срезанной на металл!Первое, что подарило нам неприятные мурашки – это безымянная могила прямо напротив окон, стоя у которых мы гримировались. Странный холмик, увенчанный небольшим чёрным крестом.Кто и что, или кого похоронил в таком странном и не подходящем для этого месте – большой вопрос.За время съёмок стемнело окончательно, между высоченными соснами лёг туман. Когда мы снимали буквально последние кадры, косплееру (модели) пришлось встать в дверях, спиной к непроглядной тьме первого этажа санатория, и прикрыть двери.Всё шло хорошо, царила уютная рабочая, приятно-жуткая атмосфера, а материал получался отличный. Надо заметить, что гробовой тишины не было – всё большое здание (3 или 4 этажа + подвал) было наполнено разного рода звуками: тут и там громко капала вода, что-то шуршало на ветру (окон в здании не было), а вокруг шумел лес. На тот момент мы провели там уже пару часов и привыкли к звукам.Однако в какой-то момент из всех звуков совершенно чётко выделился один – он был громче остальных и моментально врезался в уши, будучи совершенно чужеродным. Нас было четверо, и все мы одновременно на него отвлеклись. То был звук, как если бы женщина с приятным голосом напевала мелодию, не открывая рта. Крохотный отрывок из колыбельной (то, что это была именно колыбельная, почему-то не сомневался никто). И доносился он точнёхонько из глубины огромного пустого пространства первого этажа здания, заполненного тьмой, что располагался прямо за спиной косплеера. Звук длился всего пару секунд, и осознание пришло к нам не сразу, но сказать, что мы охренели – ничего не сказать! Сразу же темнота была освещена несколькими фонариками (по-моему, мы даже покричали) в поисках источника звука, но там, как и предполагалось, было совсем пусто. С этого момента всем четверым стало так жутко, что решено было срочно сворачиваться, и сматываться откуда как можно скорее.Признаться честно – жуть преследовала нас на протяжении всего пути по ночной тропе, петляющей между соснами и заброшками, из дверей и окон которых то и дело доносились разного рода шорохи и звук капающей воды. Это непередаваемое ощущение – когда в темноте проскальзываешь мимо чёрного зева распахнутых дверей какого-то дома культуры, и надеешься, что тебя оттуда никто не увидел и не приметил! Звучит забавно, но тогда мурашки по коже бегали табунами.Машину мы отыскали с помощью сигналки – она мигала во тьме (это странное чувство, когда кругом ужасно темно и ты идёшь на свет припаркованной на заросшей аллее тачки, в лесу), после чего быстренько свалили оттуда.Очень хотелось бы спросить – а как вы думаете, что это было? Что за переливающийся (в несколько нот) звук раздался эхом по санаторию? Соль в том, что предположение о скрипе дверей (которые ещё местами остались в здании), отметается, ибо все двери были только позади нас, а позади косплеера были только пустые помещения с выбитыми (вместе с рамами) окнами. Там физически ничего не могло скрипеть. Да и на скрип это не было похоже. Это было похоже на женский голос, причём довольно приятный, низкий.Мы сами до сих пор ломаем над этим голову.P. S. Собственно, ради чего старались:

Ключевые слова: Outlast Нижний Новгород косплей фото звуки лес заброшка санаторий авторская история

Другие, подобные истории: