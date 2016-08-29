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Заброшки / Истории из жизни / Страшные фото

Колыбельная в лесу

Помимо собирательства страшных историй из первых уст, я также давно увлекаюсь фотографией. Вместе с подругой мы образуем косбенд, который занимается почти исключительно хоррор-тематикой, и в котором я числюсь как фотограф. И эта история о том, как мы снимали косплей на одну известную хоррор-игру (кому интересно - игра Outlast: Whistleblower).

Фоном единогласно было избрано реальное место, ибо фотостудии мы чаще всего не признаём. Нашей задачей было не отснять красивые фото, а нагнать жути.

Локацией мы заранее выбрали санаторий, закрытый в начале нулевых, который был найден на ютубе, у одного сталк блогера. Нас привлёк чудом сохранившийся лифт, потому что он чертовски напоминал лифт из игры.

Отправиться в огромный сосновый лес за чертой города, по которому разбросаны советские заброшки и недострои, на ночь глядя – уже криповая идея. Искали мы тот санаторий долго, карты точного расположения не давали, компас шалил, пришлось даже бросить машину и идти через лес.

Колыбельная в лесу

К зданию мы вышли уже в сумерках. Состояние его оставлял желать лучшего, но мы не расстроились и решили, что выжмем максимум из того, что имеем. Хвала богам, решетка лифта оказалась не целиком срезанной на металл!

Первое, что подарило нам неприятные мурашки – это безымянная могила прямо напротив окон, стоя у которых мы гримировались. Странный холмик, увенчанный небольшим чёрным крестом.

Колыбельная в лесу

Кто и что, или кого похоронил в таком странном и не подходящем для этого месте – большой вопрос.

За время съёмок стемнело окончательно, между высоченными соснами лёг туман. Когда мы снимали буквально последние кадры, косплееру (модели) пришлось встать в дверях, спиной к непроглядной тьме первого этажа санатория, и прикрыть двери.

Колыбельная в лесу

Всё шло хорошо, царила уютная рабочая, приятно-жуткая атмосфера, а материал получался отличный. Надо заметить, что гробовой тишины не было – всё большое здание (3 или 4 этажа + подвал) было наполнено разного рода звуками: тут и там громко капала вода, что-то шуршало на ветру (окон в здании не было), а вокруг шумел лес. На тот момент мы провели там уже пару часов и привыкли к звукам.

Однако в какой-то момент из всех звуков совершенно чётко выделился один – он был громче остальных и моментально врезался в уши, будучи совершенно чужеродным. Нас было четверо, и все мы одновременно на него отвлеклись. То был звук, как если бы женщина с приятным голосом напевала мелодию, не открывая рта. Крохотный отрывок из колыбельной (то, что это была именно колыбельная, почему-то не сомневался никто). И доносился он точнёхонько из глубины огромного пустого пространства первого этажа здания, заполненного тьмой, что располагался прямо за спиной косплеера. Звук длился всего пару секунд, и осознание пришло к нам не сразу, но сказать, что мы охренели – ничего не сказать! Сразу же темнота была освещена несколькими фонариками (по-моему, мы даже покричали) в поисках источника звука, но там, как и предполагалось, было совсем пусто. С этого момента всем четверым стало так жутко, что решено было срочно сворачиваться, и сматываться откуда как можно скорее.

Колыбельная в лесу

Признаться честно – жуть преследовала нас на протяжении всего пути по ночной тропе, петляющей между соснами и заброшками, из дверей и окон которых то и дело доносились разного рода шорохи и звук капающей воды. Это непередаваемое ощущение – когда в темноте проскальзываешь мимо чёрного зева распахнутых дверей какого-то дома культуры, и надеешься, что тебя оттуда никто не увидел и не приметил! Звучит забавно, но тогда мурашки по коже бегали табунами.

Машину мы отыскали с помощью сигналки – она мигала во тьме (это странное чувство, когда кругом ужасно темно и ты идёшь на свет припаркованной на заросшей аллее тачки, в лесу), после чего быстренько свалили оттуда.

Очень хотелось бы спросить – а как вы думаете, что это было? Что за переливающийся (в несколько нот) звук раздался эхом по санаторию? Соль в том, что предположение о скрипе дверей (которые ещё местами остались в здании), отметается, ибо все двери были только позади нас, а позади косплеера были только пустые помещения с выбитыми (вместе с рамами) окнами. Там физически ничего не могло скрипеть. Да и на скрип это не было похоже. Это было похоже на женский голос, причём довольно приятный, низкий.

Мы сами до сих пор ломаем над этим голову.

P. S. Собственно, ради чего старались: Колыбельная в лесу
Вчера, 15:04 by fox_killerПросмотров: 733Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Outlast Нижний Новгород косплей фото звуки лес заброшка санаторий авторская история

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Комментарии

#1 написал: Elinor
Вчера, 15:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 70
Ну прям классика, завывания женщины как из фильма ужасов)
Скорее всего, как говорится "у страха глаза велики"), ситуация и место прям предполагают наличие чего-то сверхъестественного.
Зарегистрирован: 29.08.2016
#2 написал: Евангелион
Вчера, 17:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 172
Веселые байки всегда веселят :))))
Зарегистрирован: 20.09.2013
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:18
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 471
Самое забавное, ниже этих фото у меня Маша и медведь)))
Накрутили себя явно обстановочкой. Может это птица какая, или даже лягушка, со своебразным кваканием.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 23:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (462|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 893
Баю баюшки баю, не снимайте в том краю...
Бродите ночами по странным местам, так и ноги погнуть в темноте можно или ещё что похуже. scream
Жутко конечно. Одно дело если случайно происходит такое, а Вы ж сами нарываетесь.
Это ни разу не романтика.
Плюсую.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Barbelo
Сегодня, 01:46
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Ночью и в таком месте... может всё что угодно показаться, а может и нет.
Зарегистрирован: 29.10.2019
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