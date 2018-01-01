Гигантские монстры разносят Нео-Токио - эпичный хоррор-арт!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:21 by

Огромная горилла (явно близкий родственник Кинг Конга), огромный носорог, огромный буйвол и другие впечатляющих размеров твари разносят мегаполис на этой подборке классного арта. А противостоят гигантам человекоподобные роботы схожих размеров. Ну чем не зарисовка для очередной части "Тихоокеанского рубежа"?Но на самом деле эти произведения являются концептом для настольной игры "Defend Neo Tokyo", который нарисовал художник Эрик Хиббелер. Настолка была придумана в компании Gateway Games и собирала деньги для реализации на платформе Kickstarter - вот только на днях ребята прикрыли сбор и не без сожаления отменили проект, собрав $8,849 из намеченной суммы в $25,000. Зато арты остались в интернете, классные и броские. Может, кто-нибудь еще заметит старания Эрика и вернет идею к жизни?

Ключевые слова: Эрик Хиббелер художник концепт-арт

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