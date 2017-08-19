Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)

Lynx Просмотров: 51 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 00:38 by

Очень большой радиоцентр, филиал АО «Казтелерадио», расположенный рядом с небольшим одноименным поселком, где ранее проживали семьи сотрудников радиоцентра. Этот мощный объект был остановлен в 1997 году после перехода телевидения на спутниковое вещание, а также в связи с устареванием оборудования радиоцентра, преимущественно лампового. Остались рабочими только подстанция и радиорелейка.До 2009 года на КПП стояла хорошая охрана, которая пропускала только проверяющих и бывших сотрудников РЦ, которые наведывались проведать родные рабочие места. После 2011 года на охрану был поставлен добрейший местный сельчанин с парой незлых собак, который охотно пустит вас пофотографировать, если вы вежливы и адекватны. А посетить объект стоит — помимо огромных антенных полей с самыми разнообразными по форме и высоте радиомачтами и антеннами, присутствуют также три технических здания (ТЗ) с подстанцией, башенками с оборудованием, кабинетами и лабораториями. Возле каждого технического здания расположены бассейны для воды, ранее охлаждавшей оборудование. Множество вспомогательных строений, КПП возле каждого здания, правда, пустые. Внутри зданий осталось очень много полезных и ценных приборов, запчастей к ним, зиповые полны разнообразного добра, но если вы не радиотехник, оно для вас бесполезно. Несмотря на наличие замков и пломб на каждой двери, внутри множественные следы распила, кабели вырезаны, электродвигатели пачками сложены на вынос, пульты управления разобраны. Возле входа куча конденсаторов, сложенных в аккуратные штабели, в общем, на объекте регулярно мародерят, и через несколько лет он может превратиться в выпотрошенные коробки бетона. Но сейчас это лучший по сохранности объект в своем классе и его настоятельно рекомендуется посетить — незабываемый дух советской эпохи гарантирован.

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