Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)

Очень большой радиоцентр, филиал АО «Казтелерадио», расположенный рядом с небольшим одноименным поселком, где ранее проживали семьи сотрудников радиоцентра. Этот мощный объект был остановлен в 1997 году после перехода телевидения на спутниковое вещание, а также в связи с устареванием оборудования радиоцентра, преимущественно лампового. Остались рабочими только подстанция и радиорелейка.
До 2009 года на КПП стояла хорошая охрана, которая пропускала только проверяющих и бывших сотрудников РЦ, которые наведывались проведать родные рабочие места. После 2011 года на охрану был поставлен добрейший местный сельчанин с парой незлых собак, который охотно пустит вас пофотографировать, если вы вежливы и адекватны. А посетить объект стоит — помимо огромных антенных полей с самыми разнообразными по форме и высоте радиомачтами и антеннами, присутствуют также три технических здания (ТЗ) с подстанцией, башенками с оборудованием, кабинетами и лабораториями. Возле каждого технического здания расположены бассейны для воды, ранее охлаждавшей оборудование. Множество вспомогательных строений, КПП возле каждого здания, правда, пустые. Внутри зданий осталось очень много полезных и ценных приборов, запчастей к ним, зиповые полны разнообразного добра, но если вы не радиотехник, оно для вас бесполезно. Несмотря на наличие замков и пломб на каждой двери, внутри множественные следы распила, кабели вырезаны, электродвигатели пачками сложены на вынос, пульты управления разобраны. Возле входа куча конденсаторов, сложенных в аккуратные штабели, в общем, на объекте регулярно мародерят, и через несколько лет он может превратиться в выпотрошенные коробки бетона. Но сейчас это лучший по сохранности объект в своем классе и его настоятельно рекомендуется посетить — незабываемый дух советской эпохи гарантирован.

Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)
Радиоцентр №7 «Толкын» («Волна»)

Источник.
Сегодня, 00:38 by LynxПросмотров: 51Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Радиоцентр филиал объект заброшка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:48
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1174|0)
Публикаций: 466
Комментариев: 4 769
Есть чем поживиться и в металлолом сдать....да и другое тоже со временем растащат на расходный материал.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#2 написал: Летяга
Сегодня, 07:56
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9235|-3)
Публикаций: 357
Комментариев: 6 736
Цитата: Сделано_в_СССР
Есть чем поживиться и в металлолом сдать.

Я бы всем этим металлистам руки-ноги пообрывала. А так же тем, кто разрешил/организовал приём металла у населения puli 443
Сейчас уже там ничего ценного, скорее всего, не осталось. Печаль.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:14
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1174|0)
Публикаций: 466
Комментариев: 4 769
Цитата: Летяга
Сейчас уже там ничего ценного, скорее всего, не осталось.

Так всё равно же уже этот металл не работает! Вот почему просто нельзя всё это добро сразу демонтировать, чтобы не было свалки и грабежа и прочего элемента без хозяйственности, вот это загадка. Под этими заброшками столь много территорий под строительство, а всё лезут осваивать новые уголки природы и гадят и засирают всё новые территории. Ужасно всё это.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.