Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400

Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400

Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400

В мае 1994 года был подписан контракт с французской компанией «Бойгес Оффшор» на отбуксировку крановой баржи БОС-400 из порта Пойнт Нуар (Конго) в порт Кейптаун (ЮАР) буксиром "Тигр". Без проблем пройдя вдоль западного побережья Африки в южном направлении, «Тигр» 26 июня со 122-метровой баржей на буксире благополучно добрался до южной оконечности материка. На подходе капитан «Тигра» Анатолий Провкин, действуя по принятым правилам, по рации запросил у портовых властей разрешения войти в бухту и направить на судно лоцмана. Получив в ответ короткое «о’кей», Провкин направил свое судно к мысу Столовой. Между тем погода начала резко ухудшаться. Крепчал внезапно налетевший боковой ветер. И портовые власти во избежание каких-либо неприятностей для себя, объявили гавань закрытой. «Тигру» было велено покинуть бухту и переждать шторм в открытом море. Это решение южноафриканской стороны было наихудшим из всех возможных. Если для других кораблей открытое море в данной ситуации действительно безопасней, чем переполненная бухта, то для «Тигра» с неуправляемой баржей на полукилометровом металлическом «хвосте» угроза значительно возрастала. А. Провкин и буксирный капитан Скут, еще в Пойнт Нуаре присланный на судно фрахтователем ему в помощь, в целях поиска места поспокойней начали разворачивать судно. В районе 11 часов скорость ветра увеличилась до 35 метров в секунду. Не выдержав шквала, лопнул крепчайший трос шведского производства. Баржу, на которой вместо положенных восьми оказался всего один якорь, ураганный ветер погнал в направлении каменной гряды. Больше двух часов команда пыталась снять ее с мели. Азербайджанские моряки с «Тигра» сумели закрепить запасной трос. На помощь подоспели еще два портовых буксира. Но даже общими усилиями ничего сделать не удалось — и баржу выбросило на рифы. Дальнейшие попытки «Тигра» спасти баржу могли привести к крушению самого буксировщика, а потому пришлось отказаться от ее спасения. В свое время Boss 400 был одним из самых мощных крановых барж в мире, способных поднимать 1200 тонн и оценивался в более чем 70 миллионов долларов США. Из-за огромной стоимости судна была отправлена спасательная команда, но задняя часть судна была слишком сильно разбита, и попытка спасения пришлось прекратить. Координаты: 34°02'13.25"S 18°18'30.13"E

Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400

Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400

Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400

Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400

Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400

Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400



Автор: Mirbezl
Источник.
Вчера, 21:03 by ЛетягаПросмотров: 21Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Плавкран крановая баржа шторм рифы

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: qqq666
Вчера, 22:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|-1)
Публикаций: 101
Комментариев: 1 668
жалко конечно конструкцию +
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.