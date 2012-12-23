Потерпевшая крушение крановая баржа Boss 400

Летяга Просмотров: 21 Комментарии: 1 +2 Вчера, 21:03 by

В мае 1994 года был подписан контракт с французской компанией «Бойгес Оффшор» на отбуксировку крановой баржи БОС-400 из порта Пойнт Нуар (Конго) в порт Кейптаун (ЮАР) буксиром "Тигр". Без проблем пройдя вдоль западного побережья Африки в южном направлении, «Тигр» 26 июня со 122-метровой баржей на буксире благополучно добрался до южной оконечности материка. На подходе капитан «Тигра» Анатолий Провкин, действуя по принятым правилам, по рации запросил у портовых властей разрешения войти в бухту и направить на судно лоцмана. Получив в ответ короткое «о’кей», Провкин направил свое судно к мысу Столовой. Между тем погода начала резко ухудшаться. Крепчал внезапно налетевший боковой ветер. И портовые власти во избежание каких-либо неприятностей для себя, объявили гавань закрытой. «Тигру» было велено покинуть бухту и переждать шторм в открытом море. Это решение южноафриканской стороны было наихудшим из всех возможных. Если для других кораблей открытое море в данной ситуации действительно безопасней, чем переполненная бухта, то для «Тигра» с неуправляемой баржей на полукилометровом металлическом «хвосте» угроза значительно возрастала. А. Провкин и буксирный капитан Скут, еще в Пойнт Нуаре присланный на судно фрахтователем ему в помощь, в целях поиска места поспокойней начали разворачивать судно. В районе 11 часов скорость ветра увеличилась до 35 метров в секунду. Не выдержав шквала, лопнул крепчайший трос шведского производства. Баржу, на которой вместо положенных восьми оказался всего один якорь, ураганный ветер погнал в направлении каменной гряды. Больше двух часов команда пыталась снять ее с мели. Азербайджанские моряки с «Тигра» сумели закрепить запасной трос. На помощь подоспели еще два портовых буксира. Но даже общими усилиями ничего сделать не удалось — и баржу выбросило на рифы. Дальнейшие попытки «Тигра» спасти баржу могли привести к крушению самого буксировщика, а потому пришлось отказаться от ее спасения. В свое время Boss 400 был одним из самых мощных крановых барж в мире, способных поднимать 1200 тонн и оценивался в более чем 70 миллионов долларов США. Из-за огромной стоимости судна была отправлена спасательная команда, но задняя часть судна была слишком сильно разбита, и попытка спасения пришлось прекратить. Координаты: 34°02'13.25"S 18°18'30.13"EАвтор: Mirbezl

Ключевые слова: Плавкран крановая баржа шторм рифы

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