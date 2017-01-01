"Истина бегает где-то рядом"

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stasogyg Просмотров: 191 Комментарии: 0 -3 Сегодня, 13:42 by

"Здравствуйте, друзья мои! Я уже давно выписался из госпиталя. На щеке яркой полоской розовеет шрам, а в кармане лежит пачка сигарет. Меня возвращают обратно на полигон. Не скажу, что особо рад этому, но у меня долг перед товарищами, что бесследно там пропали. Я любой ценой раскрою эту тайну и всем покажу тело неведомой твари, убивающей всех без разбору".Старший лейтенант Виноделов прочитал эти строки с телефона солдата, который лежал неподалёку. Мёртвый. Офицеру стало интересно, и он продолжил чтение."Меня тянет в подвал дома культуры. Но туда не стоит идти днём, потому что чудовище, наверняка, отсыпается там. Нужно что-то придумать".Старлей посмотрел в сторону лестницы, под которой находился вход в подвал. Мужчине стало не по себе."Якуты и прочие коренные народы Сибири близко не подходят ни к котельной, ни к дому культуры. Они явно чувствуют что-то нехорошее.Ночью тварь напала на одну из солдатских палаток. Солдаты,сторожившие офицерскую палатку, боялись высунуться, когда чудовище быстро потащило одного бойца в заброшенную казарму. Я воспользовался неразберихой, оделся и направился в сторону ДК. К своему величайшему ужасу, я заметил, как несколько существ перелезло через забор на территорию автопарка. Господи! А если их уже десятки? Поздно отступать - вход в здание открыт. Включив фонарик, иду прямо в подвал. Увиденное меня поразило. Посреди комнаты в бетон была вмурована странная статуя из камня. Она вся была покрыта мхом и... кровью... Скорее всего статую не стали убирать ещё при строительстве, в далёкие шестидесятые. На стенах было множество различных знаков (по всей видимости, рун). В дальнем углу лежал труп. Собравшись с духом, я подошёл ближе. Это оказался Мишка "Скворец". У него был вспорот живот и разорвано горло. Я бы не выдержал, если бы его глаза смотрели прямо на меня. Чёртовы твари скоро вернутся, нельзя здесь оставаться!"На этом дневник заканчивается. Виноделов побледнел. Он был первым, кто нашёл пропавшего бойца. Рядом не было никого. Пока лейтенант искал что-либо ещё в телефоне, позади тихо встал автор дневника.Никто не услышал этот крик, наполненный ужасом и болью.Никто.

Ключевые слова: Мертвецы смерть полигон авторская история

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