Школьники сняли существо из параллельного мира

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:04

Вариор Просмотров: 75 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:04 by

Сенсационные кадры сняли Челябинские школьники в одном из дворов на ЧТЗ. Камера мобильного телефона зафиксировала странное существо. Родители сначала подумали, что это детская фантазия, но съемками всерьез заинтересовались экстрасенсы. Ясновидящие уверены, что это нечто из параллельного мира.С загадочным существом школьники повстречались во время прогулки в одном из дворов по улице Танкистов. Вечером одноклассники, как обычно, дурачились на улице и снимали на мобильный телефон разные трюки. Друг девятилетнего Егора Николаева то строил из себя телеведущего, то просто рассказывал смешные истории перед камерой мобильного телефона. В какой-то момент юный режиссер в ужасе отпрянул от смартфона. С экрана мобильника на него горящими глазами посмотрел непонятно откуда взявшийся монстр, при этом вне смартфона никого видно не было.

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