Моя "странность"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:35

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Крокозябла Просмотров: 946 Комментарии: 21 +32 Вчера, 12:35 by

Наверняка некоторые из нас после пережитого стресса замечали в себе «странности». Кто-то видит призраков, кто-то слышит голоса… Не миновала сия чаша и меня. В чем теперь моя странность? Я могу гулять во снах.28 марта сего года я пережила сильнейшее потрясение за всю мою жизнь. Неожиданно отошла в мир иной моя любимая бабушка Таня. Только утром папа с ней разговаривал по телефону, а через два часа звонит тётя и говорит, что бабуля умерла. По рассказам родственницы, которая живет в соседнем от бабули доме и ходила её навещать, она утром пришла, как обычно, а бабушка стоит на коленях и молится. Та спрашивает, мол, что случилось. А бабуля в ответ: «Наверное, сегодня мой день пришел. В груди горит сильно». Родственница позвонила тёте, та приехала и забрала бабулю в медпункт. Там смерили давление, пульс – норма! Привезла тётя бабушку к себе домой, уложила на диван, укрыла одеялом, а сама пошла печку проверить. Через пять минут возвращается, а бабуля лежит на боку, ручку под голову положила и уже не дышит… Отошла, как и хотела: тихо, никого не обременяя и не мучаясь сама.В день похорон позвали на отпевание батюшку. После молебна, когда бабулю повезли на кладбище, мама заметила, что у бабушки лицо стало светлым, и будто щеки порозовели. Выглядела она, как на иконе! Точь-в-точь, как святая Матронушка!В ночь после похорон мне снится сон, будто я захожу в бабушкину комнату, а там горят свечи на её столике, стоят иконки, и на столе лежит лист бумаги. Только надпись я прочитать не могу. Утром, после того, как проведали бабушку на кладбище, зашли домой, и, пока я умывалась, тётя возилась у бабули в комнате. Когда я зашла, то увидела ту самую картинку из своего сна! И свечки, и иконки, и листочек… Когда подошла, то поняла, почему не смогла прочитать надпись – лист был перевернут кверху ногами. Но первое, что мне удалось прочитать, были слова «Я очень люблю…». Я расплакалась, зная, что это – весточка от бабушки!И с этого момента всё началось. На следующую ночь мне снится сон.Я в огромном зале. Зал светлый, аж до боли в глазах! Из окон льется серебристо-золотой свет. Посередине этого зала стоит огромный человек в таких же серебристо-золотых одеждах, весь окруженный сиянием. Я пытаюсь поднять голову, чтобы увидеть лицо, но слышу слова в своей голове: «Выше пояса глаза не поднимай!». И я подчиняюсь. Дальше диалог:Голос:- Спрашивай!Я:- Хочу увидеть бабушку.Голос:- У нее все в порядке. Она в очереди. Иди по лестнице вниз, там будет коридор. В конце коридора – комната.Я попадаю на еле освещенную лестницу, которой нет конца. В голове мысль: «А как я найду дорогу назад?» Тут же голос в голове: «Чтоб не заблудиться - рисуй крестик. Попробуй». Я спрашиваю: «Кто это говорит?» Ответ: «Крестик». Я рисую в воздухе крестик, и он так и остается висеть в воздухе. Оглядываюсь, а вокруг в воздухе еще множество таких крестиков, только все разных цветов. Вот так через каждые 30 шагов я рисовала в воздухе крестик, и он светился ярче остальных. Так я добралась до заветной комнаты, похожей на приемную в поликлинике. Там сидело множество народа, но их лиц не было видно. Я мысленно позвала: «Бабуля». И тут все исчезли, а я увидела на лавочке мою бабушку! Была она в той же одежде, в которой ее похоронили. Улыбается! И выглядит моложе. Я подхожу к ней. Спрашиваю:- Бабушка, как ты? Я очень скучаю!Она отвечает:- Вот в очереди сижу. Сказали, что примут скоро. А вот дед долго в очереди сидел, несколько лет, пока не приняли. Грешил много, вот и ждал долго. А мне сказали, скоро.- А потом куда?- Буду, как и дед, работать там же, где и работала. Дед на тракторе работает, я на ферме буду. У него уже есть комната, вот и мне дадут рядом с ним (кстати, их похоронили рядышком).Я еще что-то хочу спросить, но бабушка меня останавливает:- На первый раз хватит. Долго гулять нельзя, а то можешь не вернуться.Она улыбается, а вокруг стали появляться люди, которые тоже ждали своей очереди.Назад в светлый зал я вернулась по оставленным мною в воздухе крестикам. Огромный человек сказал:- Теперь ты можешь ходить, куда захочешь. Наследство это твоё. Бабушка часто здесь бывала.Проснулась я с четким ощущением реальности событий сна. Рассказала отцу и дяде. Они сказали, что бабушка наша и лечила, и заговаривать умела. Дар у нее был от её матери, а той – от ее матери. Еще дядя удивился моему рассказу и признался, что тоже ходит во сне по крестикам.С этого момента почти каждую ночь я могу перед сном загадывать место или человека, с которым хотела бы увидеться, и во сне попадаю именно в то место. Так, я побывала на могиле моей тети Светы, которая умерла в раннем возрасте. Папа удивился, когда я в подробностях описала место ее погребения, хотя ни разу там не была. Встретилась с дедом во сне. Он, как и говорила бабушка, работает на тракторе. Выглядел он, как с фотографии на памятнике. Сказал, что ждал долго своей очереди, ибо пропускал вперед других людей. Ждал почти три года!Я думаю, что эта комната ожидания – чистилище, где души ждут своей участи.Кстати, «странность» моя пока действует только в отношении родных по крови людей. И гулять во сне я могу недолго, ибо это очень затягивает и просыпаться не хочется, а я боюсь не вернуться…

Ключевые слова: Смерть сон голос родные бабушка дар авторская история

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