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Теория снов и сновидения / Истории из жизни / Сны

Моя "странность"

Наверняка некоторые из нас после пережитого стресса замечали в себе «странности». Кто-то видит призраков, кто-то слышит голоса… Не миновала сия чаша и меня. В чем теперь моя странность? Я могу гулять во снах.

28 марта сего года я пережила сильнейшее потрясение за всю мою жизнь. Неожиданно отошла в мир иной моя любимая бабушка Таня. Только утром папа с ней разговаривал по телефону, а через два часа звонит тётя и говорит, что бабуля умерла. По рассказам родственницы, которая живет в соседнем от бабули доме и ходила её навещать, она утром пришла, как обычно, а бабушка стоит на коленях и молится. Та спрашивает, мол, что случилось. А бабуля в ответ: «Наверное, сегодня мой день пришел. В груди горит сильно». Родственница позвонила тёте, та приехала и забрала бабулю в медпункт. Там смерили давление, пульс – норма! Привезла тётя бабушку к себе домой, уложила на диван, укрыла одеялом, а сама пошла печку проверить. Через пять минут возвращается, а бабуля лежит на боку, ручку под голову положила и уже не дышит… Отошла, как и хотела: тихо, никого не обременяя и не мучаясь сама.

В день похорон позвали на отпевание батюшку. После молебна, когда бабулю повезли на кладбище, мама заметила, что у бабушки лицо стало светлым, и будто щеки порозовели. Выглядела она, как на иконе! Точь-в-точь, как святая Матронушка!

В ночь после похорон мне снится сон, будто я захожу в бабушкину комнату, а там горят свечи на её столике, стоят иконки, и на столе лежит лист бумаги. Только надпись я прочитать не могу. Утром, после того, как проведали бабушку на кладбище, зашли домой, и, пока я умывалась, тётя возилась у бабули в комнате. Когда я зашла, то увидела ту самую картинку из своего сна! И свечки, и иконки, и листочек… Когда подошла, то поняла, почему не смогла прочитать надпись – лист был перевернут кверху ногами. Но первое, что мне удалось прочитать, были слова «Я очень люблю…». Я расплакалась, зная, что это – весточка от бабушки!

И с этого момента всё началось. На следующую ночь мне снится сон.

Я в огромном зале. Зал светлый, аж до боли в глазах! Из окон льется серебристо-золотой свет. Посередине этого зала стоит огромный человек в таких же серебристо-золотых одеждах, весь окруженный сиянием. Я пытаюсь поднять голову, чтобы увидеть лицо, но слышу слова в своей голове: «Выше пояса глаза не поднимай!». И я подчиняюсь. Дальше диалог:
Голос:
- Спрашивай!
Я:
- Хочу увидеть бабушку.
Голос:
- У нее все в порядке. Она в очереди. Иди по лестнице вниз, там будет коридор. В конце коридора – комната.

Я попадаю на еле освещенную лестницу, которой нет конца. В голове мысль: «А как я найду дорогу назад?» Тут же голос в голове: «Чтоб не заблудиться - рисуй крестик. Попробуй». Я спрашиваю: «Кто это говорит?» Ответ: «Крестик». Я рисую в воздухе крестик, и он так и остается висеть в воздухе. Оглядываюсь, а вокруг в воздухе еще множество таких крестиков, только все разных цветов. Вот так через каждые 30 шагов я рисовала в воздухе крестик, и он светился ярче остальных. Так я добралась до заветной комнаты, похожей на приемную в поликлинике. Там сидело множество народа, но их лиц не было видно. Я мысленно позвала: «Бабуля». И тут все исчезли, а я увидела на лавочке мою бабушку! Была она в той же одежде, в которой ее похоронили. Улыбается! И выглядит моложе. Я подхожу к ней. Спрашиваю:
- Бабушка, как ты? Я очень скучаю!
Она отвечает:
- Вот в очереди сижу. Сказали, что примут скоро. А вот дед долго в очереди сидел, несколько лет, пока не приняли. Грешил много, вот и ждал долго. А мне сказали, скоро.
- А потом куда?
- Буду, как и дед, работать там же, где и работала. Дед на тракторе работает, я на ферме буду. У него уже есть комната, вот и мне дадут рядом с ним (кстати, их похоронили рядышком).

Я еще что-то хочу спросить, но бабушка меня останавливает:
- На первый раз хватит. Долго гулять нельзя, а то можешь не вернуться.

Она улыбается, а вокруг стали появляться люди, которые тоже ждали своей очереди.

Назад в светлый зал я вернулась по оставленным мною в воздухе крестикам. Огромный человек сказал:
- Теперь ты можешь ходить, куда захочешь. Наследство это твоё. Бабушка часто здесь бывала.

Проснулась я с четким ощущением реальности событий сна. Рассказала отцу и дяде. Они сказали, что бабушка наша и лечила, и заговаривать умела. Дар у нее был от её матери, а той – от ее матери. Еще дядя удивился моему рассказу и признался, что тоже ходит во сне по крестикам.

С этого момента почти каждую ночь я могу перед сном загадывать место или человека, с которым хотела бы увидеться, и во сне попадаю именно в то место. Так, я побывала на могиле моей тети Светы, которая умерла в раннем возрасте. Папа удивился, когда я в подробностях описала место ее погребения, хотя ни разу там не была. Встретилась с дедом во сне. Он, как и говорила бабушка, работает на тракторе. Выглядел он, как с фотографии на памятнике. Сказал, что ждал долго своей очереди, ибо пропускал вперед других людей. Ждал почти три года!

Я думаю, что эта комната ожидания – чистилище, где души ждут своей участи.

Кстати, «странность» моя пока действует только в отношении родных по крови людей. И гулять во сне я могу недолго, ибо это очень затягивает и просыпаться не хочется, а я боюсь не вернуться…

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:35
Причина: Добавлены разделы.
Вчера, 12:35 by КрокозяблаПросмотров: 946Комментарии: 21
+32

Ключевые слова: Смерть сон голос родные бабушка дар авторская история

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Комментарии

#1 написал: Минди
Вчера, 12:56
+3
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Очень люблю тему снов. Тоже несколько раз так "встречалась" с родными. А иногда и непрошеные в гости ко мне приходят...+++
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#2 написал: Матвеевский
Вчера, 13:10
+2
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Красочные у Вас сны. Часто раньше слышал истории о потусторонних путешествиях во сне, но никогда лично с этим не сталкивался. Плюс, разумеется
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#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:13
+2
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Комментариев: 4 936
А как ответы на главные вопросы в жизни? Надеюсь, встреча с бабушкой ооочень не скоро
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#4 написал: Крокозябла
Вчера, 13:15
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Комментариев: 765
Цитата: зелёное яблочко
А как ответы на главные вопросы в жизни? Надеюсь, встреча с бабушкой ооочень не скоро

и это я тоже знаю))) не скоро, ой как не скоро... во сне видела свою надгробную доску с датой смерти
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#5 написал: Estellan
Вчера, 15:47
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Цитата: Крокозябла
Цитата: зелёное яблочко
А как ответы на главные вопросы в жизни? Надеюсь, встреча с бабушкой ооочень не скоро

и это я тоже знаю))) не скоро, ой как не скоро... во сне видела свою надгробную доску с датой смерти

Я тоже видел во сне своё надгробие с датой. Прошлый год. И тут обманули((
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#6 написал: ZelD
Вчера, 15:50
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"Буду, как и дед, работать там же, где и работала." Я такое уже слышал, от человека которому тоже подобное приснилось. Неужели на самом деле всё так и обстоит?
Допустим те трутни, которые просиживают штаны за тонны баксов сейчас на этом свете, и на том жировать будут, а люди, умершие от непосильного труда-!???
А история хорошая, плюс Вам.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#7 написал: Sniff
Вчера, 15:50
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Плюс, конечно. Но в омут такие сны, с датами, не нужно этого.
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#8 написал: Talisha
Вчера, 17:03
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Это очень здорово - такие способности!
Я тоже во сне хожу к умершим, только выглядит это иначе.
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#9 написал: Серебряная пуля
Вчера, 17:47
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Очень интересно, ты очень светлый человек, что такие сны видишь, может святые были в роду и теперь во снах утешение. +++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#10 написал: Fleur Delacour
Вчера, 18:18
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Хорошие у Вас сны. А теперь коротко о моих снах:
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#11 написал: Молния
Вчера, 18:41
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Значит, и на том свете работать??? 466
(Автор, вам +)
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#12 написал: Матвеевский
Вчера, 18:41
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Цитата: Fleur Delacour
Хорошие у Вас сны. А теперь коротко о моих снах:

В этом сне прекрасно все
Зарегистрирован: 5.03.2018
 
#13 написал: Estellan
Вчера, 21:06
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Цитата: Молния
Значит, и на том свете работать???

А кто-то говорил, что будет легко?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#14 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 21:22
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Мои соболезнования. Удивительная история на самом деле. Но я бы не хотел себе никаких даров. Достаточно просто знать, что если человек был светлым при жизни, то и ему там будет хорошо. Хочу путешествовать на машине, самолёте, а во сне просто дрыхнуть и высыпаться)) Вам плюс.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#15 написал: marzzz
Вчера, 22:19
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Душа лёгкая. Пока нет отягощения грехами, может перемещаться, правда, совсем "высоко' ещё не допускают, только на уровне чистилища, этакого предбанника. Хорошее состояние. В годами мы тяжелеем, уже никуда не ходим, в основном, к нам начинают приходить.
Пользуйтесь моментом и развивайте дар, передающийся по женской линии.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#16 написал: Алиса из жизни
Вчера, 22:49
+1
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Это не странность-это ваш путеводитель вещий по жизни. Замечательная способность.
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#17 написал: stahlratte
Вчера, 23:03
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Комментариев: 238
Я тоже во снах на тот свет иногда гуляю. А у вас случайно нет такого фактора - как во сне там окажешься, просыпаешься с трудом и главное сон часов 10, а то и все 12 длится?
Ну то есть, допустим легла спать в 12 и хорошо если в десять утра очухаюсь, хотя обычно такое не свойственно. Очень интересно как у вас
Зарегистрирован: 18.01.2013
#18 написал: Tigger power
Сегодня, 00:31
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Ну и тряхнуло тебя!) вообще это очень интересно и затягивает, но нужно ли? Если бабушка могла лечить и заговаривать умела, значит и тебе это все перепало теперь? История супер+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#19 написал: Arhip
Сегодня, 00:56
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Очень интересная история. Я тоже путешествую во снах, но вот управлять ими не умею. Все время в каком-то одном и том же городе оказываюсь. Где-то тут писал подробно в комментах о нем. А так, когда сам можешь управлять - гораздо интереснее. Так что тренируйся. Истории +
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#20 написал: Васнецова
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Цитата: Крокозябла
Цитата: зелёное яблочко
А как ответы на главные вопросы в жизни? Надеюсь, встреча с бабушкой ооочень не скоро

и это я тоже знаю))) не скоро, ой как не скоро... во сне видела свою надгробную доску с датой смерти


И каково жить зная свою дату смерти?

Цитата: Estellan
Цитата: Молния
Значит, и на том свете работать???

А кто-то говорил, что будет легко?


Очень земной вопрос. Думаю, там нет ,, трудно,, и ,, легко,,..и работы на тракторе тоже нет. Там-другое...так что заранее можно не беспокоиться, что работать заставят.. (это конечно самое страшное, что может быть.)))
Зарегистрирован: 15.07.2016
#21 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:04
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Друзья, всем большое спасибо за комментарии.
Теперь подробнее:
Цитата: ZelD
Допустим те трутни, которые просиживают штаны за тонны баксов сейчас на этом свете, и на том жировать будут, а люди, умершие от непосильного труда-!???

Нет, там те, кто в этой жизни жировал, нечестно зарабатывал сначала долго просиживают "в очередях", затем бегают "из кабинета в кабинет", а потом кто-то трудится, как и все, а кто-то пропадает совсем (в ад, наверное, мне не рассказали).
Цитата: Серебряная пуля
Очень интересно, ты очень светлый человек, что такие сны видишь, может святые были в роду и теперь во снах утешение. +++

Спасибо! Я свою бабушку считаю блаженной, потому что она никогда, никому ничего плохого в своей жизни не сделала.
Цитата: Молния
Значит, и на том свете работать??? 466
(Автор, вам +)

Там все трудятся, но никто не устает, не болеет. Как мне показали, все занимаются тем, что умеют лучше всего.
Цитата: marzzz
Пользуйтесь моментом и развивайте дар, передающийся по женской линии.

Так такие же способности обнаружились у моего дяди еще лет 25 назад, после того, как на раскаленную печку свалился.
Цитата: stahlratte
Я тоже во снах на тот свет иногда гуляю. А у вас случайно нет такого фактора - как во сне там окажешься, просыпаешься с трудом и главное сон часов 10, а то и все 12 длится?
Ну то есть, допустим легла спать в 12 и хорошо если в десять утра очухаюсь, хотя обычно такое не свойственно. Очень интересно как у вас

Нет, сон у меня длится нормальное время, а вот просыпаюсь я тяжело. Порой такое чувство, будто меня затягивает в сон что-то. Благо, есть будильник и бдительные кошаки, которые тут же начинают лизаться и орать.
Цитата: Tigger power
Если бабушка могла лечить и заговаривать умела, значит и тебе это все перепало теперь?

Не, пока с этим туговато. Да, я и не пыталась, если честно.
Цитата: Arhip
А так, когда сам можешь управлять - гораздо интереснее. Так что тренируйся

Спасибо на добром слове!

Цитата: Васнецова
И каково жить зная свою дату смерти?

Знаете, спокойнее стало жить. Бабушка моя, по-видимому, тоже знала. Ибо за месяц до своей кончины она перестирала все вещи, купила новые шторы, попросила купить ей искуственые! цветы, чтоб в вазочку поставить. Говорила, что к Пасхе готовится. Знала она всё, только нам не говорила.
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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