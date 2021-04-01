Гадание по книге

Гадание по книгеЯ сам практиковал. Это не опасно. Рекомендую всем попробовать. Результаты могут быть самыми интересными.
Если интересно попробовать, выполняйте дальнейшие инструкции:
1) возьмите толстую книгу (желательно классику: Лермонтов, Толстой, Достоевский, Гоголь, Тихий Дон, Библия, так как произведения современных писак не пойдут!).
2) откройте странницу на том номере, который первым придёт в голову. Над ним не надо долго думать, иначе смысл потеряется!
3) найдите ту строку, номер которой первым пришёл в голову.
4) это и будет ваш результат!
Так можно гадать сколько угодно, да хоть пока вообще от этого тошнить не будет!
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Если интересно, прочитайте, что получилось у меня:
1. Буду ли я известным писателем - Погрузишься в это с головою.
2. Буду ли я известным художником - Как пройдёт время.
3. Будет ли Украина дружить с Россией -
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4. Будет ли у меня жена - Довольно твёрдо.
5. Будут ли у меня дети - Лишь бы козачки живы были.
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Желаю вам приятного гадания!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:08 by Prochor AlexeevПросмотров: 97Комментарии: 2
Ключевые слова: Гадание книга строки авторская история