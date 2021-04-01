Гадание по книге

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Prochor Alexeev Просмотров: 97 Комментарии: 2 0 Вчера, 20:08 by

Я сам практиковал. Это не опасно. Рекомендую всем попробовать. Результаты могут быть самыми интересными.Если интересно попробовать, выполняйте дальнейшие инструкции:1) возьмите толстую книгу (желательно классику: Лермонтов, Толстой, Достоевский, Гоголь, Тихий Дон, Библия, так как произведения современных писак не пойдут!).2) откройте странницу на том номере, который первым придёт в голову. Над ним не надо долго думать, иначе смысл потеряется!3) найдите ту строку, номер которой первым пришёл в голову.4) это и будет ваш результат!Так можно гадать сколько угодно, да хоть пока вообще от этого тошнить не будет!____________________________________________________________________________________________________________________Если интересно, прочитайте, что получилось у меня:1. Буду ли я известным писателем - Погрузишься в это с головою.2. Буду ли я известным художником - Как пройдёт время.3. Будет ли Украина дружить с Россией -4. Будет ли у меня жена - Довольно твёрдо.5. Будут ли у меня дети - Лишь бы козачки живы были.____________________________________________________________________Желаю вам приятного гадания!

Ключевые слова: Гадание книга строки авторская история

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