Игра в «гляделки» и прочие странности

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:50

грустное_облачко Просмотров: 61 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 20:50 by

Тяга к паранормальному и непознанному у меня была с раннего детства. И с раннего детства я замечал и понимал, что наш мир не так прост, как кажется.Было это в шестом классе. У нас была очень добрая учительница зарубежной литературы.Честно говоря, тогда был не в восторге от этого предмета и часто скучал на уроке. И вот родилась у меня такая игра: долго смотрел я своей учительнице в глаза и как бы представлял всех членов ее семьи. Наверное, просто интересно было. Не знаю, зачем я это делал.И вместо ее лица я видел лица членов ее семьи. Не так четко, как на фотке, но особенные черты: родинку, усы, форму лица и так далее. Тогда думал, что это игра воображения, значения не придал.Затем, где-то в классе девятом я уже был, у мамы появился мужчина (мама в разводе). И мне было интересно на него посмотреть. Я вспомнил о своих «играх» в шестом классе и решил попробовать. А вдруг получится? Маме тогда рассказал об этом, она лишь посмотрела на меня, мягко говоря, как на странного. Но решили попробовать. И в этот раз у меня получилось увидеть главные черты: у него были усы, описал форму лица, волосы и так далее. Описание мама подтвердила.На фотке я его увидел через месяц, когда они начали серьезно встречаться, черты совпали (до этого случая я его вообще не видел). После этого такое не практиковал.Около года назад заговорили с другом о мистике, вспомнил вышеописанные случаи, рассказал ему. Решили проверить, могу ли я еще что-то. Он представлял фото или образ в голове, я отгадывал. Получилось отгадать большинство. Но наиболее запомнилось одно: он представил фотку, где он с мамой. И я смог «увидеть» эту фотку. Описание он подтвердил.В общем, не знаю, что это. Может, и игра воображения, а может, что-то большее.Ведьм и колдунов в роду нет и вроде не было.Мама когда-то умела видеть ауру человека (не уверен, что это именно аура, я так для себя понял): когда рассказываешь ей о ком-то, она думает о человеке, и у нее этот человек в определенном цвете возникает. Сейчас начала ходить в церковь, стала очень верующей – все пропало.Также замечаю за собой способности к деструкции электроники. Например, когда я злой или очень уставший, на мне ломаются терминалы оплаты в супермаркетах и/или компьютеры (ну, которые вместо кассы).Вчера, например, вечером при мне поломался уличный холодильник, когда я воду покупал в ларьке. Алгоритм такой: платишь продавщице, она нажимает на кнопку, замок открывается - при этом холодильник пищит; забираешь воду, дверь закрываешь.Когда взял воду и попытался закрыть дверь, он дико пищал, замок не срабатывал и так далее. В общем, надеюсь, что с ним все ок.Также от меня пострадал мамин смартфон. Что интересно, техника с которой я «общаюсь» постоянно, например, мой смартфон, - работает нормально. Может, привыкла?Будет интересно услышать ваши мнения.Спасибо за внимание!

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