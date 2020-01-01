Где и как пребывают духи самоубийц?

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:52

Джилл Касл Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:52 by

Небольшая предыстория. У меня несколько лет назад при странных обстоятельствах покончила с собой подруга. Все эти годы я не могла найти себе место, меня мучили многие вопросы и угрызения совести. И вот сейчас, когда у меня в окружении появился человек, хорошо разбирающийся в сфере спиритизма и магии в целом, я решилась на вызов духа.Практически каждый из читателей хоть раз в своей жизни слышал о том, что "самоубийц вызывать опасно" или "самоубийцы - это неупокоенные души, которые не стоит тревожить". Исходя из этого, я решила серьезно подойти к вопросу и хорошенько ознакомиться с этой темой, насколько позволяют мои ресурсы.Далее предлагаю вашему вниманию информацию, найденную на просторах интернета и отсортированную мной. Полностью все переписывать из источников я не стала, а лишь выделила ключевые, на мой взгляд, моменты. Поэтому, прошу не застрять внимание на объективности статьи, т. к. я, будучи заинтересованным лицом, не смогла ни придать эмоциональной окраски. В кратком изложении все желающие смогут ознакомиться с полной информацией и ее первоисточниками. Из книги выделила моменты, наиболее подходящие к теме статьи. Приступим к изучению.Где и как пребывают духи самоубийц?1) Ад.Я не возьмусь стопроцентно утверждать, что "котла", привычного для многих христиан, нет. Однако, есть другие, более интересные и правдоподобные, интерпретации понятия "ад", и для каждого она своя.Для самоубийц - это их собственные страдания при жизни, увеличенные в бесконечное количество раз.Из книги Эзоосмос:"– Ты хочешь умереть? А что ты сделал в этой жизни? Ну, умрешь ты сейчас, а дальше?– Я не буду страдать.– Не будешь?! Ты полагаешь, там тебе будет спокойно? Ты думаешь, там сможешь высвободиться от сгустка своего зла, от сгустка своей боли? Наивный человече! Там тебе будет ещё хуже. Ибо всё, что доминирует в тебе сейчас, там преумножится. Здесь у тебя есть ШАНС, а за гранью останется лишь плод твоего выбора. Что посеешь, то и пожнешь…– Всё это софистика. Просто слова, за которыми пустота. Когда я засыпаю, мне хорошо. Когда я просыпаюсь, мне плохо. Я хочу заснуть спокойно, навечно, и мне будет там хорошо. А твои слова – всего лишь слова.– Всего лишь слова?! – Сэнсэй взял его за руку и резко дернул. – Тогда пошли в реальность.При этих действиях Сэнсэя мужчина словно отключился. По телу резко пробежала судорога, голова безжизненно упала на подушку.Всё исчезло. Только чувство бесконечности и безграничной свободы полностью охватило сознание. Безмятежность, спокойствие услаждает своим гармоничным веянием со всех сторон. Какое блаженство! Нет тела, нет проблем, нет страданий. «Это, наверное, рай! Я свободен, наконец-то свободен!» – зазвучала долгожданная ария где-то изнутри невидимого сознания. Но внезапно раздался мелодичный голос из ниоткуда: «Наивный человече, разве ты свободен?!».Случилось что-то ужасное. Куда-то неумолимо потянуло против воли, против желания остаться в этом блаженном состоянии. Какое мощное притяжение! Как будто кто-то растягивает твоё сознание, распластывает на чём-то очень похожем на тебя. Со страшной болью снова проявляется весь прошлый негатив, но не фрагментальный, как в последние минуты бытия, а жёсткий, тотальный, словно за всю жизнь, сконцентрированный в каком-то ужасном, мучительном сгустке переживаний, ненависти, зла, страха.«Неужели опять возвращаются старые страдания?! Но, Боже мой, насколько они стали тяжелы, невыносимы! Какие жгучие душевные муки давят непосильным грузом!». Удушающее чувство безысходности, страх, паника. Усугубляющаяся трагедия неотвратимости происходящего процесса. «Но что это? Не может быть… Совсем нет жизненных сил! А как же подавить страдания?!». Острое чувство раздирающей душевной боли, и ни единой капли жизненной силы, чтобы что-то изменить!"2) Загробный мир с отсутствующим четким разделением на "рай" и "ад". Чистилище.Для более полного ознакомления с этой теорией советую прочитать книгу известного гипнотерапевта Майкла Ньютона "Путешествие души". В книге описываются диалоги между доктором и его пациентами, которых вводили в состояние глубоко гипноза. В этом состоянии они способны были погружаться в свои прошлые жизни, а также видеть продолжение жизни после смерти. Теория очень интересная. В достоверности есть сомнения, но для общего развития будет полезно ознакомиться.3) Неупокоенные души.Это те души, которые остаются в нашем мире. Они могут быть привязаны к месту своей смерти, либо бесцельно бродить между мирами. Полностью эту теорию я не поняла. Ибо остаются открытыми множество вопросов наподобие: "Что мешает упокоиться? Как долго они будут бродить?".В завершение хочу высказать личное мнение. Я больше склонна доверять первой гипотезе, так как во время сеансов вызова духа, все пришедшие говорят только про ад и страдания в нем, больше ничего. В этой статье я больше хотела поделиться своим видением и услышать ваше мнение. Что вы думаете, а может и знаете, по этому вопросу?P. S. "Ад и рай - в небесах", - утверждают ханжи.Я, в себя заглянув, убедился во лжи:Ад и рай - не круги во дворе мирозданья,Ад и рай - это две половины души.Омар Хайям.

Ключевые слова: Самоубийцы вызов духов теория ад рай неупокоенные души авторская история

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