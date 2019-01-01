Теория судебной системы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:21

Aleksandr999 Просмотров: 46 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:21 by

Очень странной, бессмысленной и лишенной осознанности выглядит современная судебная система. Многотомные дела, годы расследований, опросы участников событий, куча бессмысленной возни с обвиняемыми и потерпевшими, судебные слушания, а в итоге - субъективное судебное постановление, зачастую не имеющее отношение к истинной справедливости и кармическим взаимосвязям…К примеру: Вася крадет у Пети некую вещь. Васю находят и, естественно, судят… Казалось бы, для всех очевидно: виновный должен нести наказание. Но теперь нужно взглянуть глубже: какие ранние узлы и взаимосвязи из прошлого привели к этому событию. И здесь мы видим: в прошлой жизни ситуация была обратная. Петя украл у Васи аналогичную вещь, завязав начало кармического узла. Спустя воплощение для «выравнивания» ситуации Вася обокрал Петю, чтобы сгармонизировать энергетические связи, но попадает в цепкие лапы судебной системы. Полученный Васей «срок» усугубил ситуацию, завязав узел еще сильнее и плотнее, в десятки раз увеличив долг Пети перед Васей. И теперь Вася вынужден найти Петю в следующем воплощении, чтобы совершить, по судебной терминологии, более «тяжкое» преступление… Это только простой пример - в реальности эти узлы тянутся через тысячи воплощений, поэтому все выглядит намного сложнее и зачастую страшнее…Какой же выход из данной ситуации? Единственный: судить людей должны маги, ведьмы и ясновидящие, то есть те, кто «видит» ситуацию в целом, видит причинно-следственные связи, видит корни происходящего из других перерождений, кто руководствуется принципами законов Вселенной и «слышит» подсказки Высших Сил. От них не скроется ни малейшая деталь происшествия, ни замыслы, ни мысли участников. Но главное: их задачи не судить человека, а именно помочь участникам этих событий развязать плотные тугие кармические узлы, которые люди уже не в силах развязать самостоятельно, из воплощения в воплощения разгуливая по одним и тем же граблям, вновь и вновь встречаясь друг с другом и нанося все новые «энергетические раны» и наматывая все более плотный клубок кармических долгов. Возможен также вариант: они могут быть не судьями, а помощниками судей…В этом случае сразу отпадает необходимость в следователях, дознавателях и в прочих людях-шестеренках этого механизма. Отпадает необходимость вообще, в целом, в таком инструменте, как современная судебная система, давно изжившая себя. Для объективного расследования происшествия и вынесения решения необходимо 2 - 3 человека с развитыми способностями. Единственная загвоздка: они должны быть «настоящими», а не просто играющими эту роль, коих в последнее время расплодилось в интернете и по телевидению… Но откуда взять столько сильных, развитых людей? Конечно, КТО-ТО должен их научить… ТОТ, кто способен активировать и помочь раскрывать новым людям эти дары… ТОТ, чья сила в сотни раз сильнее самых «способных» людей… ТОТ, чьи знания и умения превосходят все нынешние человеческие навыки. ТОТ, кто способен не только дать эти знания, но и контролировать вновь создаваемую систему. И смогут ли люди принять эти Новые Энергии?...

Ключевые слова: Суд ясновидение карма авторская история

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